TotalEnergies a été couronné premier développeur mondial de solaire par le dernier rapport de Mercom Capital Group, marquant un moment de fierté pour l’entreprise française. Cette reconnaissance sert moins de prétexte à la célébration qu’à une motivation supplémentaire pour accélérer le développement des énergies renouvelables. Cet article explore comment TotalEnergies a atteint ce statut et quelles sont ses ambitions futures dans le domaine du solaire.

Une Ascension Rapide dans le Solaire

TotalEnergies, historiquement connu comme un géant du pétrole et du gaz, a opéré une transformation remarquable en se positionnant comme leader mondial du solaire en seulement une décennie. Avec 41,3 GW de projets solaires en 2023, dont 12 GW déjà opérationnels et 3,8 GW en cours de construction, TotalEnergies démontre son engagement envers l’énergie solaire. La transition vers l’électricité bas-carbone est non seulement une réponse aux impératifs climatiques mais aussi une réorientation stratégique de l’entreprise.

Un Portefeuille Diversifié

TotalEnergies se distingue par un portefeuille solaire diversifié, réparti sur tous les continents. Avec 37 % de ses projets en Amérique du Nord, 23 % en Inde, 19 % en Europe (dont un quart en France), 11 % en Asie et dans le Pacifique, et 5 % en Afrique, l’entreprise affirme sa présence globale. Cette distribution géographique témoigne de la stratégie de TotalEnergies d’investir dans des marchés solaires à fort potentiel tout en soutenant la transition énergétique mondiale.

Les Objectifs pour l’Avenir

Face aux objectifs ambitieux de la Programmation Pluriannuelle de l’Énergie (PPE) en France et aux impératifs mondiaux de triplement des capacités renouvelables d’ici 2030, TotalEnergies se positionne en acteur clé de cette transformation. L’entreprise vise à contribuer significativement à l’atteinte de ces objectifs, en poursuivant le développement de nouveaux projets solaires et en renforçant sa capacité de production d’énergie propre.

Un Engagement Renouvelé pour les Énergies Renouvelables

La distinction de premier développeur mondial de solaire est un témoignage de l’engagement de TotalEnergies envers les énergies renouvelables. Cette reconnaissance est le résultat du travail acharné des équipes de TotalEnergies et de leur ambition de jouer un rôle de premier plan dans l’accélération de la transition énergétique. Le groupe est déterminé à maintenir cette dynamique, en investissant dans l’innovation et en explorant de nouvelles opportunités pour une énergie plus propre et plus durable.