La cité des sciences en voiture électrique

A la Cité des Sciences, cette saison culturelle sera placée sous le signe de la convivialité et de l’émerveillement ; l’occasion pour Universcience de montrer que tous les chemins mènent à la science dans le monde d’aujourd’hui. Aujourd’hui, pour Tesla Magazine, je vais vous narrer mon expérience.

Saison culturelle 2021-2022 : quel est le programme ?

Après des mois de confinement, cette saison culturelle a été placée sous le signe du partage. C’est visible, et ce que j’ai le plus apprécié. L’année a été rythmée par de multiples événements festifs : soirées Silencieuses, Éclatantes, Mini Maker Faire, mais aussi Festicités qui offrent aux visiteurs le plaisir d’être et de faire ensemble. Mes enfants ont adoré.

Côté Cité des sciences et de l’industrie, nous avons découverts la version physique des expositions Jean et Renaissances, dont le

propos résolument engagé interroge la durabilité de nos choix. Dans l’espace e-LAB, la saison2 explore les nouveaux territoires du jeu vidéo,

de ses métiers, de ses techniques tandis que s’ouvre le Biolab, nouvel espace de médiation.

Un programme centré sur les sciences et ça, on aime !

ROBOTS : Sous ce titre à la fois évocateur et intrigant, se cache une exposition permanente interactive qui questionne la robotique contemporaine. Véritable défi, la présentation de dix-sept robots en mouvement amène à mieux comprendre la science et la technique de ces machines d’aujourd’hui. Comment fonctionnent-ils ? À quoi servent-ils ? Quelles sont leurs performances aujourd’hui et quelles seront-elles dans le futur ? Les réponses à l’issue de l’exposition !

e-LAB JEU VIDÉO SAISON 2 : Ces dix dernières années, l’univers du jeu vidéo a connu de grands bouleversements technologiques qui ont modifié la façon de jouer. Sans oublier l’apparition de nouvelles plateformes : téléphones mobiles, interfaces entre l’homme et la machine, jeux en réseau qui ont multiplié des usages inédits. L’e-LAB saison 2 – Les nouvelles frontières du jeu vidéo porte un regard sur ces nouveaux « territoires » en constante évolution. Pour nos enfants, c’est particulièrement important d’être éduqué sur ce sujet.

L’ARGONAUTE SOUS L’OCÉAN : L’exposition permanente adossée au sous-marin Argonaute propose un aperçu du milieu océanique. Elle dévoile les enjeux de son exploration et de son étude : compréhension des équilibres de la « machine océan » et des phénomènes géologiques, physiques, chimiques et biologiques. La mer est fragile et souffre des conséquences des activités humaines : surexploitation, pollution et réchauffement climatique remettent en cause les équilibres marins et planétaires. Sous l’Océan sensibilise petits et grands à ces questions. Ce qui est, à mon humble avis, essentiel !

Une excellente idée pour vos enfants, de 2 à 12 ans

La cité des enfants, jusqu’à 12 ans

Depuis son ouverture, cet espace de la Cité des Sciences, organisé pour les enfants de 2-7 et 5-12 ans, est plébiscitée par tous les membres de la famille. L’engouement est tel qu’il se transmet de génération en génération. Quel que soit leur âge, les enfants viennent et reviennent jouer et satisfaire leur curiosité dans ces espaces qui offrent des jeux physiques, cognitifs ou de rôles. C’est si touchant de les regarder grandir et se développer…

Dans l’espace 2-7 ans, l’intérêt se porte principalement sur des activités où les petits exercent leur motricité fine, pendant que dans l’espace 5-12 ans, en pleine construction identitaire, ils jouent avec leur corps et leur image.

Fidèle à sa mission, Universcience s’adresse à tous les publics, dès la plus tendre enfance !

Destinée aux 2-6 ans, l’exposition Fragile ! est une histoire à visiter. Accompagnés d’amusants personnages qui incarnent chacun une facette de la fragilité, nous sommes invités à en explorer la diversité. On y découvre comment aborder ce qui est fragile et prendre conscience de sa propre fragilité. C’est le moment d’en profiter avec vos plus jeunes, comme je l’ai fait.

A noter : L’atelier de la Cité des enfants #àlamaison permet d’accéder à distance à des activités de la Cité des enfants. Si vous ne pouvez pas vous y rendre directement, par manque d’argent ou d’occasions, c’est le bon plan. Un confinement COVID malvenu, voilà de quoi occuper vos petits bouts. De plus, vous pouvez accéder en ligne à un ensemble de contes audio au format podcast issus de l’exposition Fragile !. A écouter seul ou en famille, ils vous permettent de prolonger la visite. Un pur plaisir.

Cité des Sciences : quelles sont les bornes de recharge à proximité ?

Un parking payant de plus de 1 400 places dont 29 emplacements réservés aux personnes à mobilité réduite est disponible.

Deux bornes de recharge en libre-service sont à votre disposition. C’est suffisant pour récupérer un peu d’autonomie avant de repartir !

A venir

En juin 2022 sera inaugurée l’exposition Évolutions industrielles, qui étudie au travers d’installations immersives la question industrielle et son impact sur la vie humaine. Je pense retourner à la cité des sciences pour en profiter avec mes enfants. En effet, étant partisane de l’écologie et de l’électrique, je trouve qu’il est de mon devoir de les éduquer sur ces sujets.

Alors, en avant pour un programme haut en couleur (et 100% électrique) !

Pour les bébés, une cité leur étant dédiée sera développée le même mois. Après trois années de préfiguration, la Cité des bébés, destinée aux jeunes enfants de 0 à 23 mois, emménage mi-2022 dans un nouvel espace. Conçu comme un nid sécurisant, il est centré sur l’éveil, le développement sensori-moteur et le bien-être de l’enfant.

En attendant l’ouverture de l’espace permanent, le « Lab de la Cité des bébés » reste ouvert jusqu’à la fin 2021. On a hâte de tester le nouveau.

Comme pour la cité des enfants, certains ateliers du Lab de la Cité des bébés sont accessibles en ligne. A vous !

