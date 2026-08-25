Décret tertiaire : pourquoi le photovoltaïque devient la réponse la plus rationnelle pour les bâtiments tertiaires

Le secteur tertiaire représente 17 % de la consommation d’énergie finale en France, soit environ 1,2 milliard de mètres carrés de surface. Un chiffre considérable — et un chiffre que le législateur a décidé de faire baisser, coûte que coûte, avec un calendrier qui ne laisse plus beaucoup de place à l’attentisme.

Le décret tertiaire, ou dispositif Éco Énergie Tertiaire, impose à tous les propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires de plus de 1 000 m² une trajectoire de réduction énergétique contraignante. Beaucoup d’acteurs du marché le perçoivent encore comme une obligation déclarative parmi d’autres. C’est une erreur de lecture. Ce texte est en train de redessiner la valeur du patrimoine immobilier tertiaire français — et le photovoltaïque en est l’un des leviers les plus directs pour rester du bon côté de cette bascule.

Ce que le décret tertiaire impose réellement

Le principe est simple sur le papier : tout bâtiment tertiaire de plus de 1 000 m² doit réduire sa consommation énergétique de 40 % d’ici 2030, 50 % d’ici 2040 et 60 % d’ici 2050. Le seuil d’assujettissement s’apprécie au niveau du site : si plusieurs activités tertiaires cumulent plus de 1 000 m² sur un même site, l’ensemble devient assujetti — même si aucune activité individuelle ne dépasse ce seuil.

Deux méthodes de calcul sont possibles. La méthode relative compare la consommation à une année de référence librement choisie entre 2010 et 2019. La méthode absolue impose d’atteindre un seuil de consommation défini par typologie d’activité, fixé progressivement depuis 2020 par une série d’arrêtés dits « Valeurs Absolues ».

Chaque établissement fonctionnel assujetti doit déclarer annuellement ses consommations énergétiques sur la plateforme OPERAT, gérée par l’ADEME. Ce n’est pas une case à cocher une fois pour toutes : c’est un exercice de reporting annuel, qui rend les performances énergétiques mesurables, comparables, et surtout opposables.

2026 : l’année où le dispositif change de nature

Le calendrier 2026 marque une rupture. Deux échéances structurent l’année :

Le 1er juillet 2026, l’usage de l’attestation numérique sur OPERAT est devenu obligatoire, conformément à l’arrêté du 1er août 2025. Ce n’est plus une simple déclaration de consommation : c’est une attestation formelle de conformité, publiée et opposable.

Le 30 septembre 2026, chaque entité assujettie doit déclarer ses consommations énergétiques de l’année 2025 sur OPERAT. Cette date marque la fin de la période transitoire et le début d’un renforcement des contrôles.

Le contexte rend ces échéances d’autant plus sensibles que, à mi-parcours, seule la moitié des entreprises assujetties seraient en conformité. À la fin de l’année 2023, OPERAT recensait plus de 750 000 déclarations pour une surface cumulée de 600 millions de mètres carrés — soit environ la moitié du parc tertiaire français. Autrement dit : une partie significative du marché reste, aujourd’hui encore, hors des radars du dispositif.

Des sanctions qui ne sont plus théoriques

Le décret tertiaire est une obligation de résultat, pas de moyens. Il ne prescrit pas les solutions techniques à mettre en œuvre, mais il sanctionne l’absence de résultat. En cas de manquement, l’administration dispose de plusieurs leviers : mise en demeure préfectorale, puis, en cas de récidive, amende administrative pouvant atteindre 1 500 € pour les personnes physiques et 7 500 € pour les personnes morales. À cela s’ajoute un dispositif de publication sur un site officiel de l’État — une forme de « name and shame » dont les effets sur la relation aux partenaires, clients et donneurs d’ordre sont loin d’être anodins pour une foncière, un bailleur ou une enseigne.

Depuis 2025, le suivi est en outre automatisé via la plateforme OPERAT, ce qui réduit mécaniquement les marges de tolérance et de retard qui pouvaient exister jusqu’ici.

Pour les dossiers où la trajectoire réglementaire est techniquement ou économiquement hors de portée, un dossier technique de modulation (DTM) peut être déposé — mais ce n’est pas une simple formalité pour obtenir une dérogation. C’est un dossier structuré, avec des justificatifs précis, qui doit être transmis sur OPERAT au plus tard le 30 septembre 2027 pour l’échéance 2030. Autant dire qu’il ne s’improvise pas au dernier trimestre.

Pourquoi la réduction de consommation ne suffit pas toujours

Face à cette trajectoire, la réaction naturelle est de chercher à réduire la consommation : isolation de l’enveloppe, remplacement des équipements de chauffage et de ventilation, gestion technique du bâtiment (GTB), pilotage fin des usages. Ce sont des leviers nécessaires, et le décret BACS rend d’ailleurs la GTB obligatoire dans de nombreuses configurations.

Mais ces travaux ont deux limites structurelles. D’abord, leur coût peut être disproportionné par rapport aux gains attendus, en particulier sur du patrimoine ancien ou architecturalement contraint — c’est précisément l’un des motifs recevables pour une demande de modulation. Ensuite, et surtout, réduire une consommation ne change rien au poste qui pèse le plus lourd sur le compte d’exploitation : le prix de l’énergie achetée.

C’est là que le raisonnement doit changer d’angle. Le décret tertiaire pousse à consommer moins. Le photovoltaïque, lui, permet de produire une partie de ce que l’on consomme — et transforme un poste de charge en actif.

Le photovoltaïque : un levier réglementaire et un levier financier

Une installation photovoltaïque sur toiture, ombrière de parking ou friche foncière attenante à un bâtiment tertiaire agit sur deux plans simultanément.

Sur le plan réglementaire, l’autoconsommation réduit mécaniquement la consommation d’énergie facturée par le réseau, ce qui allège la pression sur les objectifs de réduction fixés par le décret tertiaire — sans nécessiter de renoncer à un usage ou de dégrader le confort d’exploitation du bâtiment.

Sur le plan financier, une toiture ou un parking qui ne produisait rien devient une source de revenus ou d’économies directes, via l’autoconsommation et, le cas échéant, la revente du surplus. Pour un propriétaire ou un gestionnaire de patrimoine tertiaire, c’est un actif dormant qui s’active.

Sur le plan patrimonial, enfin, la conformité au décret tertiaire devient progressivement un critère de valorisation immobilière à part entière. À mesure que les contrôles se renforcent et que le « name and shame » s’installe comme pratique administrative courante, les actifs conformes et ceux qui ne le sont pas vont commencer à se distinguer clairement aux yeux des investisseurs, des locataires et des acheteurs. Un bâtiment qui produit une partie de son énergie et maîtrise sa trajectoire énergétique n’est plus seulement « en règle » — il devient un actif plus liquide.

Une fenêtre qui se resserre

Le calendrier joue un rôle qu’il ne faut pas sous-estimer. Entre l’échéance de septembre 2026, le renforcement des contrôles qui l’accompagne, et l’échéance de modulation de septembre 2027 pour ceux qui ne pourront pas suivre la trajectoire 2030, les prochains mois sont ceux où les décisions d’investissement doivent être prises — pas ceux où elles doivent être improvisées dans l’urgence.

À cela s’ajoute une réalité opérationnelle simple : les installateurs certifiés IRVE et solaires ont des capacités limitées, des délais d’études techniques, et des files d’attente qui s’allongent à mesure que le marché tertiaire prend conscience de l’enjeu. Attendre 2028 ou 2029 pour lancer une étude de faisabilité photovoltaïque, c’est prendre le risque de se retrouver en bout de file au moment où la pression réglementaire et les contrôles seront à leur maximum.

Passer de la contrainte à la décision

Le décret tertiaire n’est pas conçu comme une punition, mais comme un signal. Il indique aux propriétaires et exploitants de bâtiments tertiaires que le statu quo énergétique a un coût croissant — financier, juridique et, de plus en plus, réputationnel.

Pour les propriétaires, bailleurs, exploitants, syndics ou gestionnaires de patrimoine disposant de plus de 1 000 m² de surface tertiaire, la question n’est plus de savoir si une action est nécessaire, mais quelle combinaison de leviers — sobriété, pilotage, production d’énergie — permet de sécuriser la trajectoire au meilleur coût.

Le photovoltaïque ne dispense pas des autres chantiers de performance énergétique. Mais il a ceci de particulier qu’il agit à la fois sur la conformité réglementaire et sur la rentabilité de l’exploitation — ce qui en fait, pour beaucoup de bâtiments tertiaires éligibles, le point de départ le plus rationnel d’une stratégie de mise en conformité.

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