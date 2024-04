Dans le paysage de la transition énergétique, l’hydrogène s’affirme de plus en plus comme un vecteur incontournable. Cette affirmation vient d’être confortée par une levée de fonds spectaculaire réalisée par HysetCo, qui a réuni près de 200 millions d’euros auprès d’un consortium d’investisseurs mené par Hy24. L’objectif ? Accélérer le déploiement de solutions de mobilité hydrogène et contribuer significativement à la décarbonation des transports.

Hy24, le pilote d’une vision ambitieuse

Hy24, à travers son fonds dédié « Clean H2 Infra Fund », se positionne désormais comme l’actionnaire majoritaire de HysetCo. Cette manœuvre stratégique n’est pas anodine ; elle matérialise la volonté d’Hy24 d’investir massivement dans les infrastructures nécessaires à une économie hydrogène mondiale décarbonée. En s’associant avec des acteurs financiers de renom tels que Eiffel Investment Group et RAISE Impact, Hy24 souligne la pertinence et l’urgence de soutenir le développement de solutions énergétiques propres et durables.

L’approche innovante de HysetCo

HysetCo, reconnu comme le leader de la mobilité hydrogène en France, vise à déployer plus d’une dizaine de nouvelles stations d’ici 2025. Cette ambition repose sur un modèle unique de mobilité intégrée, associant à la fois les infrastructures de distribution d’hydrogène et la gestion de flottes de véhicules axées sur les solutions hydrogènes. Cette stratégie permet non seulement d’accélérer l’adoption de la mobilité hydrogène mais aussi de simplifier l’expérience utilisateur, offrant ainsi une réelle alternative aux énergies fossiles.

Les avantages de l’hydrogène

L’hydrogène se distingue par plusieurs avantages notables : une émission zéro à l’échappement, une absence de bruit, d’odeur et de vibration, ainsi qu’un confort d’usage notable avec un ravitaillement rapide. Ces caractéristiques font de l’hydrogène une solution énergétique stratégique, particulièrement adaptée aux usages intensifs et aux transports lourds.

Le soutien renouvelé des actionnaires historiques

La réussite de cette levée de fonds est également le fruit du soutien continu des actionnaires existants de HysetCo : Air Liquide, TotalEnergies, Toyota France et Kouros. Leur engagement témoigne de la confiance dans la vision et la stratégie de HysetCo et souligne l’importance de la collaboration entre les différents acteurs de l’écosystème de l’hydrogène pour réussir la transition énergétique.

Vers une expansion européenne

L’apport financier substantiel permettra à HysetCo d’élargir son horizon bien au-delà des frontières françaises. L’objectif est clair : contribuer à une transition énergétique rapide, efficace et concrète à l’échelle européenne, et ce, en améliorant la qualité de l’air et en réduisant les émissions de CO2. Cette levée de fonds marque ainsi un tournant décisif pour HysetCo, qui se trouve à l’avant-garde d’une révolution de la mobilité hydrogène.

Conclusion

La prise de participation majoritaire d’Hy24 dans HysetCo est plus qu’une simple opération financière ; elle représente un signal fort envoyé à l’ensemble du secteur de la mobilité durable. L’engagement des acteurs financiers et industriels dans le développement de l’hydrogène démontre la faisabilité et l’urgence de diversifier les sources d’énergie. Cette étape est cruciale pour HysetCo, mais elle l’est également pour l’ensemble de la société, aspirant à une transition vers un avenir décarboné.