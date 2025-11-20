Dernière chance 2025 : profitez du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse et financez votre borne de recharge jusqu’à 1 400 € !

L’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique à domicile peut représenter un coût non négligeable. Heureusement, plusieurs dispositifs d’aides existent en France, en 2025‑2026, pour alléger la facture. Selon votre situation, vous pouvez obtenir jusqu’à environ 1 400 € d’économies — mais attention : le crédit d’impôt disparaît à partir du 1er janvier 2026.
1. Les principales aides nationales
a) Urgence : le crédit d’impôt CIBRE
- Le crédit d’impôt CIBRE permettait aux particuliers de financer 75 % du coût d’installation d’une borne, plafonné à 500 €.
- Important : ce crédit d’impôt s’applique uniquement aux installations facturées avant le 31 décembre 2025. Toute installation réalisée en 2026 ne pourra plus en bénéficier.
- Pour en profiter, la borne doit être installée par un professionnel certifié IRVE.
b) TVA réduite à 5,5 %
- Le taux de TVA sur la fourniture et la pose d’une borne peut être réduit à 5,5 %, sous conditions : logement de plus de 2 ans et installateur IRVE.
c) La prime Advenir
- Le programme Advenir finance une partie de l’installation (jusqu’à 600 € HT pour un point individuel).
- L’installation doit être réalisée par un installateur certifié IRVE et la borne “pilotable” selon les critères du programme.
2. Aides locales et régionales
Exemple d’aide locale : la Ville de Paris
- La Ville de Paris propose une subvention pour les copropriétés souhaitant installer des bornes de recharge.
- Le dispositif couvre 50 % du coût HT des travaux, dans la limite de 500 € par point de recharge, avec un maximum de 4 points de charge par copropriété.
- Il y a également une aide de 50 % pour le “pré‑équipement” électrique (rénovation du tableau, colonnes montantes) plafonnée à 4 000 €.
3. Combiner les aides : jusqu’à 1 400 € d’économies
|Aide
|Montant estimé
|Conditions
|Prime Advenir
|jusqu’à 600 € HT
|borne pilotable et installateur IRVE
|Crédit d’impôt CIBRE
|500 € max
|facturation avant le 31/12/2025
|TVA réduite
|dépend du devis
|logement > 2 ans, installateur IRVE
|Aide locale
|variable
|selon collectivité et projet
4. Conseils pour profiter du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse
- Agir vite : assurez-vous que l’installation soit facturée avant le 31 décembre 2025.
- Choisir un installateur IRVE certifié pour valider toutes les aides.
- Monter le dossier Advenir avant le début des travaux.
- Vérifier les aides locales pour maximiser votre financement total.