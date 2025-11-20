Dernière chance 2025 : profitez du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse et financez votre borne de recharge jusqu’à 1 400 € !

ParRédaction Tesla Mag
Visuel d'illustration d'un véhicule électrique qui se recharge
Sommaire

L’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique à domicile peut représenter un coût non négligeable. Heureusement, plusieurs dispositifs d’aides existent en France, en 2025‑2026, pour alléger la facture. Selon votre situation, vous pouvez obtenir jusqu’à environ 1 400 € d’économies — mais attention : le crédit d’impôt disparaît à partir du 1er janvier 2026.

Obtenir un Diagnostic et un Devis Personnalisé.

1. Les principales aides nationales

a) Urgence : le crédit d’impôt CIBRE

  • Le crédit d’impôt CIBRE permettait aux particuliers de financer 75 % du coût d’installation d’une borne, plafonné à 500 €.
  • Important : ce crédit d’impôt s’applique uniquement aux installations facturées avant le 31 décembre 2025. Toute installation réalisée en 2026 ne pourra plus en bénéficier.
  • Pour en profiter, la borne doit être installée par un professionnel certifié IRVE.

b) TVA réduite à 5,5 %

  • Le taux de TVA sur la fourniture et la pose d’une borne peut être réduit à 5,5 %, sous conditions : logement de plus de 2 ans et installateur IRVE.

c) La prime Advenir

  • Le programme Advenir finance une partie de l’installation (jusqu’à 600 € HT pour un point individuel).
  • L’installation doit être réalisée par un installateur certifié IRVE et la borne “pilotable” selon les critères du programme.

2. Aides locales et régionales

Exemple d’aide locale : la Ville de Paris

  • La Ville de Paris propose une subvention pour les copropriétés souhaitant installer des bornes de recharge.
  • Le dispositif couvre 50 % du coût HT des travaux, dans la limite de 500 € par point de recharge, avec un maximum de 4 points de charge par copropriété.
  • Il y a également une aide de 50 % pour le “pré‑équipement” électrique (rénovation du tableau, colonnes montantes) plafonnée à 4 000 €.
Lire également :  Cybertruck Tesla : Une arrivée remarquée au mondial de l'auto 2024

3. Combiner les aides : jusqu’à 1 400 € d’économies

AideMontant estiméConditions
Prime Advenirjusqu’à 600 € HTborne pilotable et installateur IRVE
Crédit d’impôt CIBRE500 € maxfacturation avant le 31/12/2025
TVA réduitedépend du devislogement > 2 ans, installateur IRVE
Aide localevariableselon collectivité et projet

4. Conseils pour profiter du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse

  1. Agir vite : assurez-vous que l’installation soit facturée avant le 31 décembre 2025.
  2. Choisir un installateur IRVE certifié pour valider toutes les aides.
  3. Monter le dossier Advenir avant le début des travaux.
  4. Vérifier les aides locales pour maximiser votre financement total.
Obtenir un Diagnostic et un Devis Personnalisé.
Rédaction Tesla Mag

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *