Dernière chance 2025 : profitez du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse et financez votre borne de recharge jusqu’à 1 400 € !

L’installation d’une borne de recharge pour véhicule électrique à domicile peut représenter un coût non négligeable. Heureusement, plusieurs dispositifs d’aides existent en France, en 2025‑2026, pour alléger la facture. Selon votre situation, vous pouvez obtenir jusqu’à environ 1 400 € d’économies — mais attention : le crédit d’impôt disparaît à partir du 1er janvier 2026.

1. Les principales aides nationales

a) Urgence : le crédit d’impôt CIBRE

Le crédit d’impôt CIBRE permettait aux particuliers de financer 75 % du coût d’installation d’une borne, plafonné à 500 € .

Important : ce crédit d'impôt s'applique uniquement aux installations facturées avant le 31 décembre 2025 . Toute installation réalisée en 2026 ne pourra plus en bénéficier.

. Toute installation réalisée en 2026 ne pourra plus en bénéficier. Pour en profiter, la borne doit être installée par un professionnel certifié IRVE.

b) TVA réduite à 5,5 %

Le taux de TVA sur la fourniture et la pose d’une borne peut être réduit à 5,5 %, sous conditions : logement de plus de 2 ans et installateur IRVE.

c) La prime Advenir

Le programme Advenir finance une partie de l’installation (jusqu’à 600 € HT pour un point individuel).

L'installation doit être réalisée par un installateur certifié IRVE et la borne "pilotable" selon les critères du programme.

2. Aides locales et régionales

Exemple d’aide locale : la Ville de Paris

La Ville de Paris propose une subvention pour les copropriétés souhaitant installer des bornes de recharge.

propose une subvention pour les copropriétés souhaitant installer des bornes de recharge. Le dispositif couvre 50 % du coût HT des travaux , dans la limite de 500 € par point de recharge , avec un maximum de 4 points de charge par copropriété.

, dans la limite de , avec un maximum de 4 points de charge par copropriété. Il y a également une aide de 50 % pour le “pré‑équipement” électrique (rénovation du tableau, colonnes montantes) plafonnée à 4 000 €.

3. Combiner les aides : jusqu’à 1 400 € d’économies

Aide Montant estimé Conditions Prime Advenir jusqu’à 600 € HT borne pilotable et installateur IRVE Crédit d’impôt CIBRE 500 € max facturation avant le 31/12/2025 TVA réduite dépend du devis logement > 2 ans, installateur IRVE Aide locale variable selon collectivité et projet

4. Conseils pour profiter du crédit d’impôt avant qu’il disparaisse