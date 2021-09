Des accessoires insolites pour équiper votre Tesla

L’aftermark est très dynamique pour les propriétaires de Tesla. C’est incroyable de voir à quelle vitesse les produits pleuvent sur les plateformes de ventes en ligne. Nous avons sélectionné pour vous deux produits. Si vous ne trouvez pas votre bonheur, n’oubliez pas de visiter notre page accessoire.

La couverture de porte de voiture

Menghan propose un nouveau modèle, cette fois-ci pour les modèles 3 et Y de Tesla. En fibre de carbone, et au prix de 17,02€, cet accessoire existe en noir et en argent. Constitué de 100% de nouveaux matériaux de haute qualité, il est résistant à l’usure et durable. D’apparence haut de gamme, son installation est très simple et il est lisse au toucher

Une vraie bonne protection des accessoires pour éviter les rayures, on recommande !

Prix: 17,02 € à commander directement sur Amazon

Un set de poignée de porte stylées pour l’intérieur

Yinyang propose un set de poignées de porte patch pour les Tesla Model 3 et Y. A partir de 33,43€, cet accessoire iconique pourra être rouge, ou toute autre couleur de votre choix ! Si vous voulez ajouter une touche personnelle à la décoration intérieure de votre voiture, c’est le moment d’utiliser ces patchs couvrants. Une vraie différence.

Prix: 33,43 € à commander directement sur Amazon