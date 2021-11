La tête dans les étoiles : l’agenda ambitieux de SpaceX

On a tous suivi avec attention les premiers balbutiements de cette énième entreprise d’Elon Musk, dont la progression s’avère tout aussi surprenante que pour les autres. La conquête de l’espace, quel vaste programme ! Pourtant, nombreuses sont les missions de SpaceX qui ont d’ores et déjà abouties pour cette société en plein développement. On peut citer le succès du lanceur super-lourd Falcon Heavy. Et, aujourd’hui (le 24/11/2021), le départ de la mission DART (Double Asteroid Direction Test) visant à dévier de sa trajectoire un astéroïde.

Alors, à la lumière de ses exploits, on vous embarque pour vous faire découvrir trois des prochaines missions de SpaceX !

En route vers la Lune pour la NASA !

Le SN15 Starship de SpaceX sur son pas de tir, Mardi 13 Avril 2021, à Boca Chica, Texas. (Miguel Roberts/The Brownsville Herald via AP)

Le 16 avril 2021, la NASA a choisi SpaceX, l’entreprise d’Elon Musk, pour sa prochaine mission avec équipage vers la Lune. L’entreprise d’Elon Musk est chargée de développer le système d’alunissage de l’agence spatiale américaine pour un montant de 2,9 milliards de dollars (2,4 milliards d’euros).

La société du milliardaire Elon Musk a décroché un juteux contrat pour le prototype de vaisseau spatial Starship. Elle a devancé Dynetics et la société Blue Origin, de Jeff Bezos, et devient le seul fournisseur du système, une rupture par rapport au passé, car la NASA choisissait souvent plusieurs entreprises en cas d’échec de l’une d’entre elles.

La NASA a déclaré que l’atterrisseur amènera deux astronautes américains sur la surface lunaire et qu’elle exigerait un vol d’essai vers la Lune avant que des humains ne fassent ce vol. Cette décision conforte l’entreprise d’Elon Musk, créée en 2002 dans le but de conquérir Mars, dans sa place de partenaire privilégié de la NASA dans le secteur privé.

Inspiration 4 : c’est parti pour le tourisme spatial !

L’équipage de la mission Inspiration 4, dans la capsule Crew Dragon de SpaceX

En septembre 2021, Crew Dragon a transporté quatre passagers non professionnels dans l’espace pour son quatrième vol habité : une première dans l’histoire des voyages dans l’espace. La capsule Dragon est restée trois jours dans l’espace. Elle est même plus loin que l’ISS, qui tourne à 400 km d’altitude, en visant une orbite de 575 km.

Si les passagers ont tout de même été formés par SpaceX à pouvoir prendre le contrôle de leur vaisseau en cas d’urgence, cette mission est une vraie nouveauté : « Il y a déjà eu des touristes orbitaux, mais c’est la première fois que des passagers non professionnels ne sont pas accompagnés par des astronautes », explique Christophe Bonnal, chercheur au Centre national d’études spatiales (Cnes).

D’ailleurs, contrairement à des astronautes qui s’entraînent pendant des années avant de partir dans l’espace, les passagers ont suivi un entraînement de moins de six mois. Ils ont expérimenté l’apesanteur à bord de vols paraboliques, ou la force g dans une centrifugeuse. Ils ont également dû effectuer un trek dans la neige en haute altitude sur le Mont Rainier, dans le nord-ouest des Etats-Unis.

Le vol s’étant déroulé sans encombre, il ouvre une nouvelle ère pour les voyages dans l’espace et on espère voir fleurir les missions de ce type…

Le premier vol orbital de Starship : à venir ?

Vue d’artiste du Starship (source : numerama)

SpaceX progresse vers un premier vol orbital de Starship… Mais il faudra encore attendre. En effet, le mois dernier il n’y avait toujours pas d’essai en vol prévu pour le lanceur géant Starship/SuperHeavy. Par contre, toujours plus de travaux sur les infrastructures au sol vont avoir lieu.

En plus des ombilicaux installés il y a quelques semaines, du système de rails installé le long de la tour, des huit énormes réservoirs d’ergols et de gaz sous pression au sein de la zone de lancement, il y a de quoi occuper des centaines d’ouvriers, techniciens et ingénieurs qui se relaient jour et nuit sur le chantier.

Les progrès sont quotidiens : les systèmes de réservoirs sont actifs (plusieurs sont déjà pleins), la tuyauterie vers la table de tir est en cours de vérification, les différents systèmes mobiles sont en test.

Voilà qui laisse augurer de nouveaux essais « prochainement ».

Le prototype SN20 devrait donc bientôt tester ses moteurs, tandis que les auditions publiques ont commencé pour la FAA, dont la décision sera cruciale pour le futur des lancements sur le site. Cette dernière doit rendre son très attendu rapport sur l’impact environnemental du site de SpaceX à Boca Chica.

En cas d’avis positif, SpaceX aura le feu vert pour des essais ambitieux (jusqu’à 20 tirs suborbitaux et 5 tirs orbitaux par an). Mais, en cas de refus, les travaux sur place pourraient retarder le projet de plusieurs années, voire nécessiter un transfert des activités vers la Space Coast.

Le souci, c’est que la bataille administrative risque d’être plus longue que la campagne d’essais… En tout cas, le prochain test devrait toujours viser l’orbite (ou du moins, une quasi-orbite), avec le prototype Super Heavy BN4 et le Starship SN20. Ce dernier, recouvert de ses tuiles thermiques qui lui permettront (peut-être) de résister à une rentrée atmosphérique, n’en a pas encore fini avec les tests au sol.

Source : Wikipédia