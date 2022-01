Devrais-je acheter un Tesla Cybertruck, un Rivian R1S/T ou un Ford F-150 Lightning ?

Vous êtes perdus devant la diversité des options qui s’offrent à vous ? Découvrez nos avis sur le Tesla Cybertruck, le Rivian R1S/T ou le Ford F-150 Lightning ! Si ces trois options méritent d’être considérées et doivent être préférées aux options à essence.

Pickups : quel est le besoin ?

La première question à se poser, c’est : qu’allez-vous faire avec ? En effet, votre choix dépend largement de l’utilité que vous comptez tirer de ce camion. Il faut acheter ce que l’on veut et ce dont on a besoin quand on le veut et quand on en a besoin – et quand c’est disponible (ce qui n’est pas le cas des pickups Tesla et Ford pour le moment !).

Le Tesla Cybertruck

La Tesla a les spécifications pour la plus grande charge utile, la plus grande capacité de remorquage, et la plus grande distance sur la batterie. Beaucoup de prises de courant. Une rampe dans le hayon. Si vous êtes un coursier, un commerçant ou un agriculteur, c’est probablement le meilleur choix.

Il est vrai que le design du Cybertruck déconcerte beaucoup de gens qui sont habitués à voir un camion au design conventionnel. Cependant, posez-vous la question suivante : si vous aviez une feuille blanche, aucune idée de ce à quoi un pick-up est censé ressembler et un objectif ambitieux en matière de coefficient de traînée, concevriez-vous vraiment quelque chose d’aussi manifestement inefficace qu’un camion d’apparence conventionnelle ?

Enfin, à 39 000 dollars, le Tesla Cybertruck est beaucoup moins cher que le Rivian (69 000 dollars).

Le Rivian R1S/T

Le Rivian est le meilleur pour les amateurs de plein air. Les tours de réservoir, ce tunnel de stockage, les accessoires pour le camping. Si vous voulez occasionnellement remorquer votre bateau et rêver de faire du tout-terrain le week-end, alors optez pour le Rivian.

Attention cependant, le Rivian n’a pas fait ses preuves et ne dispose pas (encore) d’un réseau de réparation.

Le Ford F-150 Lightning

Par contre, si vous voulez vraiment utiliser la plateforme du camion comme une « vraie » plateforme de camion, alors optez plutôt pour le F-150. Un bon prix, un bon réseau de concessionnaires et une plateforme éprouvée.

Notez que le Ford ne fait rien d’aussi bien que le Rivian ou le Tesla : charge utile plus faible, capacité de remorquage plus faible, distance la plus faible sur la batterie. Ce serait bien pour un commerçant, mais pas aussi bien que la Tesla. Ce serait bien pour le camping, mais pas aussi bien que le Rivian.

Mais il ne faut pas non plus être injuste : Ford a construit des millions de F150 et c’est le véhicule le plus vendu aux États-Unis depuis des années. Ce n’est sans doute pas pour rien… AInsi, Ford est une valeur sûre pour l’achat, l’utilisation et éventuellement la revente. Le financement sera facilement disponible par le biais de Ford Motor Credit.

Trois raisons pour lesquelles le Ford F-150 Lighting est gagnant pour nous :

Il est déjà sur le marché et relativement moins cher que Tesla et Rivian. Il est aussi plus robuste. La gamme de fonctionnalités de la Ford est étonnante et dépasse de loin ce que Tesla et Rivian ont montré jusqu’à présent. Il bénéficie de l’héritage de Ford en matière de tout-terrain et, par conséquent, le tout-terrain est un peu meilleur que celui de Tesla et Rivian.

La réponse facile est de conduire chacun d’entre eux et de voir ce que vous en pensez. Mais comme aucun n’est actuellement disponible, ce n’est pas possible. L’achat d’un Rivian serait discutable puisqu’ils n’ont aucun véhicule sur la route. Entre Tesla et Ford, il faudrait conduire une Mustang Mach E et une Tesla Model 3. Cela vous donnerait au moins une idée de ce à quoi ressembleront leurs pickups respectifs…