Cybertruck : Comparaison avec la concurrence !

Voici une image qui compare le cybertruck de Tesla à ceux d’autres marques concurrentes… Et le résultat est impressionnant. Que cela soit en termes de vitesse ou de prix, la palme revient tout droit à Tesla dans tous les cas !

Au niveau du design, l’originalité est pour la marque d’Elon Musk également. Là où les autres Pick-up ressemblent à ce que l’on a déjà pu rencontrer ou connaître, le milliardaire nous propose un véhicule électrique futuriste, qui ne ressemble à aucun autre.

Que cela soit Rivian, Ford ou GMC, ils peuvent aller se rhabiller ! On en attendait pas moins de Tesla, qui sait surprendre par les capacités de ces EV mais aussi par ses design qui sortent du lot et nous font redécouvrir l’esthétique des voitures plus “classiques” desquelles on finit par se lasser…

Un nouveau coup de maître pour la marque et son PDG, Elon Musk, donc. On a hâte de voir la suite, qui ne tardera pas à arriver. Le cybertruck en question peut d’ailleurs être équipé d’un moteur, mais aussi de deux ou trois, c’est vraiment vous qui voyez !