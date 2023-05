LIDL étend son réseau de recharge électrique innovant en Île-de-France

Le 11 mai 2023, marquera une avancée significative dans la transition écologique en Île-de-France. LIDL, un acteur majeur de la mobilité durable, inaugurera la première i-Station de la grande distribution de la région, située à Croissy-Beaubourg, près de Paris. Cette position stratégique est idéale pour recharger de manière économique et rapide les véhicules électriques.

Nous voici à l’inauguration de la première E-station Lidl de Croissy-Beaubourg, la première e-station d’Île-de-France. Nous avons suivi le marché de recharge avec une attention particulière, mais aujourd’hui, Lidl nous a surpris avec cette inauguration inattendue et ce concept de station de recharge remarquablement conçu. C’est une bonne nouvelle pour tous les utilisateurs actuels et futurs de voitures électriques. À partir de maintenant, vous pouvez recharger votre véhicule chez Lidl pour aussi peu que 0,25 € par kWh sur les bornes accélérées et 0,4 € sur les bornes rapides et ultra-rapides.

Lidl a inauguré sa première E-station à Croissy-Beaubourg

C’est une première en Île-de-France, et nous étions présents. Lidl, acteur de la grande distribution qui ose être différent, vient de dévoiler sa première E-station dédiée à la recharge de véhicules électriques. Localisée derrière le magasin, cette station bénéficie d’une entrée dédiée pour les automobilistes qui souhaitent uniquement se recharger.

C’est une surprise agréable, et le concept est totalement inattendu de la part de Lidl. C’est en effet logique que les enseignes de distribution gèrent ce nouveau service, mais ce n’est pas la tendance actuelle du marché. Souvent, par manque de conviction ou de liquidités, les enseignes optent pour des solutions « tiers-investisseur », où elles cèdent une partie de leur foncier pour confier l’exploitation à un expert du domaine, comme Driveco ou Allego, principaux partenaires de l’enseigne Carrefour.

Lidl a clairement exprimé les choix qui ont conduit le groupe à préférer une solution interne. La raison principale reste le positionnement prix, critère d’identification principal pour cette marque connue pour son angle « Hard Discount ». Venir chez Lidl pour recharger à bas coût, c’est l’objectif visé par l’enseigne.

Les i-Stations LIDL sont accessibles 24 heures sur 24, 7 jours sur 7, permettant aux automobilistes de recharger leur voiture dès 0,25 cts par kWh sur les bornes accélérées et 0,4 cts sur les bornes rapides et ultra-rapides. Équipées de panneaux photovoltaïques sur leur toit, ces i-Stations proposent 14 points de recharge :

4 points de charges accélérées de 22 kW (AC)

4 points de charge rapides jusqu’à 90 kW (DC)

6 points de charge ultra-rapides de 180 kW jusqu’à 360 kW (DC)

Grâce à la borne la plus puissante du marché, la ABB Terra 365, LIDL apporte une véritable innovation en matière de recharge haute puissance, accessible à tous.

Deux modes de paiement sont possibles : la carte RFID pour les détenteurs du Pass Freshmile, qui paient le prix affiché sur la borne sans frais supplémentaires, et le QR code pour les autres utilisateurs, qui paient le prix affiché sur la borne avec un supplément fixe de 0,5 € prélevé si la charge est inférieure à 1 kWh.

Quels sont les plans de Lidl pour le premier semestre 2023 ?

Après les premières ouvertures à Villefranche-sur-Saône, Les Pennes-Mirabeau, Landivisiau et Tourcoing en novembre et décembre 2022, la i-Station de Croissy-Beaubourg est la cinquième à voir le jour sur le territoire national. Stratégiquement située à l’intersection de la Francilienne et de l’Autoroute A4, cette nouvelle station propose des points de charge efficaces et à des prix compétitifs pour les résidents et les visiteurs de passage. Une sixième i-Station est en prévision à Nîmes pour l’été 2023.

Nous avons observé une modification significative dans l’appellation de ces E-stations : désormais, elles ont substitué le ‘e’ par un ‘i’, probablement pour éviter toute confusion avec l’opérateur de bornes ‘stations-e’. Cette distinction nous permettra également de mieux différencier les sujets à l’avenir.

