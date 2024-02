Angers s’engage fermement en faveur de la mobilité électrique en facilitant l’installation de stations de recharge pour véhicules électriques sans aucun frais pour les utilisateurs. Cette initiative reflète la volonté de la ville de promouvoir une mobilité durable et accessible à tous, en offrant des solutions pratiques et économiques pour les particuliers, les entreprises et les copropriétés. Cet article met en lumière les dispositifs d’aide d’Angers, partage le témoignage d’un entrepreneur local et explore les avantages de cette politique pionnière.

Témoignage d’un entrepreneur angevin

L’expérience transformante d’un gérant de centre commercial

« L’introduction de bornes de recharge électrique dans notre centre commercial à Angers a marqué un tournant décisif. Nous avons bénéficié d’une installation entièrement prise en charge par les aides municipales, ce qui a rendu le projet immédiatement viable. L’effet fut instantané : une augmentation notable de la fréquentation, une clientèle diversifiée et plus engagée dans les enjeux écologiques.

Ce que nous avons rapidement observé, c’est une dynamique positive autour de ces nouvelles installations. Non seulement elles attirent les conducteurs de véhicules électriques, mais elles encouragent également une conscience environnementale parmi tous nos visiteurs. L’initiative a aussi été un levier de croissance, améliorant notre image de marque et notre attractivité.

Rejoignez la révolution verte d’Angers ! Remplissez vite le formulaire ci-dessous pour équiper votre maison ou business d’une borne de recharge.

Vous souhaitez installer une borne ou une station de rechargement ? Demandez un devis pour installer votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Service Gratuit et local pour véhicules électriques de toutes marques. Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Véhicule

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Les aides à l’installation de bornes de recharge à Angers

Un accompagnement complet

Angers se distingue par son programme d’accompagnement destiné aux acteurs désireux de s’équiper en bornes de recharge électrique :

Prise en charge totale des coûts : Angers propose des subventions couvrant intégralement les frais d’installation.

: Angers propose des subventions couvrant intégralement les frais d’installation. Assistance technique : un soutien à chaque étape du processus, depuis le choix du matériel jusqu’à la mise en service.

: un soutien à chaque étape du processus, depuis le choix du matériel jusqu’à la mise en service. Facilitation des démarches administratives : une simplification des procédures pour une mise en œuvre rapide et sans contraintes.

Optimisation du retour sur investissement

La ville conseille les entreprises sur les meilleures pratiques pour maximiser leur investissement, notamment en sélectionnant des emplacements stratégiques et en adoptant les technologies les plus performantes.

Le tiers investissement et les PPP à Angers

Angers encourage également les modèles de tiers investissement et les partenariats public-privé, permettant aux entreprises de bénéficier d’installations de recharge sans avance de frais, tout en partageant les bénéfices générés par l’utilisation des bornes.

Implantations stratégiques à Angers

Angers vise une couverture optimale de la ville et de ses environs en ciblant des lieux clés pour l’installation des bornes :

Centres commerciaux et zones d’affaires : pour capter une clientèle large et variée.

: pour capter une clientèle large et variée. Hôtels, restaurants et lieux de loisirs : offrant un service supplémentaire apprécié des clients.

: offrant un service supplémentaire apprécié des clients. Parkings publics et résidences privées : répondant aux besoins des résidents et visiteurs pour une recharge pratique au quotidien.

Conclusion

La politique d’Angers pour l’installation gratuite de stations de recharge est une avancée significative vers une ville plus verte et plus connectée. Elle illustre l’engagement de la ville en faveur de solutions durables et montre la voie à suivre pour d’autres collectivités.

Que vous soyez un particulier, un professionnel ou une copropriété à Angers, c’est le moment d’envisager l’installation d’une station de recharge. Profitez de cette opportunité pour participer à la transition énergétique de votre ville et offrir des services modernes et écologiques à vos clients, résidents ou visiteurs.

Rejoignez notre communauté passionnée par les technologies propres en devenant membre du club Tesla Mag : Devenir membre.

Pour les partenariats et opportunités publicitaires, découvrez nos offres en contactant notre régie : Tarifs et contact régie.