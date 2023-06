Jolia: un restaurant qui offre les saveurs de l’orient dans l’assiette

On pourrait croire que le plus grand défi de la gastronomie est de créer une nouvelle recette, mais en réalité, il est de capturer l’âme d’une culture et de la servir dans un plat. Et c’est précisément ce que Jolia a accompli, en offrant aux gourmets une expérience culinaire exquise et exotique de l’Orient, directement dans l’assiette. Les saveurs authentiques, mariées à une présentation créative, font de Jolia une destination gastronomique incontournable.

La Brioche à l’Honneur: Malka Bread à Jolia

La créativité commence dès l’apéritif. Le Malka Bread, une brioche à l’huile d’olive, est servi avec un beurre maison au dukkah, tehina et zhoug. Le nom Malka, qui signifie « reine » en hébreu, est une référence pertinente à l’excellence de cette brioche. Les saveurs chaudes et robustes du dukkah, une épice égyptienne traditionnelle, se combinent harmonieusement avec la brioche, créant un contraste riche et réconfortant qui éveille les papilles.

Partager l’Expérience Culinaire: RIP & DIP à Jolia

La section « RIP & DIP » offre une sélection de plats à partager, dont un houmous de chou-fleur grillé audacieux et un labné à la betterave brûlée qui rehausse le goût de cette préparation traditionnelle du Moyen-Orient avec l’ajout de sésame noir, de zaatar et d’huile d’olive. Le Halloumi frit accompagné de sauce aji verde, zaatar, miel et poivre rouge, quant à lui, propose un équilibre parfait entre le salé et le sucré, ajoutant une note unique à la tradition culinaire orientale.

Plats à Partager: Un Voyage Culinaire en Famille

À partager, le menu offre une multitude de choix innovants, comme le carpaccio d’aubergine et les carottes à la braise & labné. Les saveurs uniques du carpaccio d’aubergine, avec ses pistaches, sa feta, sa mélasse de datte, ses pétales de rose et son tahini, sont autant de témoignages de l’authenticité culinaire de Jolia. Les endives braisées & orange sanguine, un autre choix à partager, témoignent de la capacité du restaurant à marier des ingrédients occidentaux à la saveur orientale.

De Grandes Assiettes pour de Grandes Fêtes: Jolia pour la Famille

La section « Big Plates for the Fam' » propose des plats pour plusieurs convives, comme le pastrami de ribs de bœuf ou la Shakshuka verde. Le pastrami, cuit pendant 24 heures, est accompagné de galettes de pommes de terre et de pickles de graines de moutarde, offrant une saveur riche et robuste. La Shakshuka verde, une recette traditionnelle du Moyen-Orient revisitée avec de la feta, des blettes, des épinards, de la roquette, des œufs et des oignons, ajoute une touche d’exotisme à ce classique.

La Douceur du Moyen-Orient: Desserts de Jolia

Et que serait un voyage culinaire sans une fin sucrée? La section des desserts de Jolia est une véritable fête des sens. Le mariage de la brioche à la pistache et de la glace achta Bachir, agrémenté de chantilly et de caramel à la fleur d’oranger, est un vrai délice. Le Sakhleb & eau de rose, un dessert traditionnel du Moyen-Orient, est présenté avec un sponge cake, une crème anglaise, de la mélasse de grenade, des pétales de rose et des pistaches caramélisées, offrant une fin sucrée et riche à ce voyage culinaire.

Résumé: Jolia, un Joyau Culinaire

La créativité de Jolia dans la présentation des plats, le respect des traditions culinaires de l’Orient et la capacité à intégrer des saveurs et des ingrédients occidentaux en font un véritable joyau de la scène culinaire. C’est une expérience à ne pas manquer pour les amateurs de gastronomie à la recherche d’une authentique aventure culinaire orientale.

Informations Pratiques

Adresse : Jolia, 123 Rue du Chemin Vert, 75011 Paris

Horaires : Ouvert tous les jours à partir de 11:00 (Fermé actuellement)

Réservations : Accessibles via zenchef.com

Stations de recharge à proximité

Étant donné l’intérêt croissant pour les véhicules électriques, il est important de savoir où recharger votre voiture pendant que vous profitez de votre repas. Voici quelques stations de recharge à proximité du restaurant Jolia :

Tesla Supercharger Station, à 15 minutes en voiture, située à 32 Rue Louis Armand, 75015 Paris. Belib’ Charging Station, à 10 minutes à pied, située à 52 Boulevard Voltaire, 75011 Paris.

N’hésitez pas à demander des directions à notre personnel sur place si vous avez besoin d’aide pour trouver ces stations de recharge.