Drive to Zero: Les tables rondes à ne pas manquer !

Drive to Zero, le salon de référence sur la mobilité décarbonée, se tiendra du 5 au 7 avril 2023 au Grand Palais Ephémère à Paris. Venez découvrir les dernières innovations et solutions pour accélérer la transition vers une mobilité plus propre et respectueuse de l’environnement.

Agenda des tables rondes à l’usage des acteurs des mobilités

Voici un petit programme pour les lecteurs de Tesla Mag qui souhaitent se rendre au salon Drive to Zero :

MERCREDI 5 AVRIL 14h30 – 16h00 : La transition vers la mobilité zéro carbone en Europe en 2035-2050 : de la mobilisation à l’accélération Ateliers associés :

Electrification du parc résidentiel privé : quelles perspectives ?

Comparaison des différents modes de décarbonation : quelle place pour quelles énergies et selon quelles échéances ?

16h30 – 18h00 : Décarboner la mobilité courte et moyenne distance du quotidien : quelles solutions pour faciliter les trajets en porte à porte ? Ateliers associés :

Quelles solutions en zones rurales et peu denses ?

L’eMobility Consulting de Daimler Buses : une solution clé en main – Daimler Buses

18h30 – 19h30 : Remise du Grand Prix de l’Innovation Drive to Zero 2023

JEUDI 6 AVRIL 10h00 – 11h30 : Transport des marchandises, quelles évolutions face à l’impératif de décarbonation ? Jusqu’où peut aller la livraison ? Ateliers associés :

Logistique urbaine décarbonée

Les solutions de décarbonation du transport routier, limites et complémentarités

11h45 – 13h15 : Comment repenser, reconstruire et entretenir les routes de demain ? Ateliers associés :

Comment l’infrastructure routière contribue-t-elle à la décarbonation de la mobilité ?

Système de route électrique pour la décarbonation du transport interurbain (systèmes caténaires, ERS, induction)

La route du futur décarbonée : « Choix et implantation de nouvelles solutions de mobilité dans la rue »

15h00 – 16h30 : Quelle transition pour la filière automobile dans la perspective de l’électrification du parc ? Ateliers associés :

Quelles conséquences du déploiement de la mobilité décarbonée sur l’emploi et les compétences de l’industrie automobile ?

Marché de l’occasion : quel avenir pour le véhicule thermique après 2035 ?

Quelles perspectives pour le retrofit ?

17h00 – 18h30 : Financer les infrastructures de mobilité : du partage de l’effort à une gouvernance partagée

VENDREDI 7 AVRIL 10h00 – 11h30 : La transition énergétique appliquée aux transports et aux mobilités : l’électrification est-elle inéluctable ? 11h45 – 13h15 : Air et Climat, les ZFE par-delà les critiques : leur mise en place en France et en Europe. Retour d’expériences, témoignages, dialogue et mobilisation des acteurs pour concilier enjeux et réalités. 15h00 – 16h30 : Acceptabilité d’une mobilité décarbonée : comment organiser une transition mobilisatrice autour des enjeux de mobilité bas carbone ?

Quelles sont les points d’intérêts relevés par la rédaction Tesla Mag?

Les conférences qui pourraient intéresser les lecteurs de Tesla Mag sont :

La transition vers la mobilité zéro carbone en Europe en 2035-2050 : de la mobilisation à l’accélération : Cette conférence est animée par des personnalités de l’industrie automobile et vise à discuter des perspectives de la mobilité zéro carbone en Europe dans les prochaines décennies. Les lecteurs de Tesla Mag pourraient trouver cette conférence intéressante pour en apprendre davantage sur les développements actuels et futurs de la mobilité électrique en Europe.

Décarboner la mobilité courte et moyenne distance du quotidien : quelles solutions pour faciliter les trajets en porte à porte ? : Cette conférence se concentre sur les moyens de décarboner la mobilité quotidienne à courte et moyenne distance. Les conférenciers aborderont les solutions possibles pour faciliter les déplacements en porte-à-porte et pour améliorer la qualité de vie des citoyens. Les lecteurs de Tesla Mag pourraient s’intéresser à cette conférence pour découvrir des idées innovantes sur la façon de rendre la mobilité quotidienne plus durable et plus pratique.

Comment repenser, reconstruire et entretenir les routes de demain ? : Cette conférence porte sur les routes de demain et comment elles peuvent contribuer à la décarbonation de la mobilité. Les conférenciers discuteront de l’infrastructure routière et de son impact sur la durabilité de la mobilité. Les lecteurs de Tesla Mag pourraient trouver cette conférence intéressante pour en savoir plus sur les infrastructures routières innovantes et durables qui pourraient être mises en place dans l’avenir.

Quelle transition pour la filière automobile dans la perspective de l’électrification du parc ? : Cette conférence se concentre sur l’industrie automobile et comment elle doit évoluer pour faire face à la transition vers la mobilité électrique. Les conférenciers aborderont les conséquences du déploiement de la mobilité décarbonée sur l’emploi et les compétences de l’industrie automobile, ainsi que les perspectives pour le retrofit. Les lecteurs de Tesla Mag pourraient être intéressés par cette conférence pour en savoir plus sur les défis et les opportunités auxquels l’industrie automobile doit faire face dans un avenir proche.

Ces conférences peuvent être intéressantes pour les lecteurs de Tesla Mag, car elles couvrent des sujets pertinents pour l’industrie de la mobilité électrique et fournissent des informations précieuses sur les développements actuels et futurs de la mobilité durable.