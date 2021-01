Et si Tesla avait déjà racheté Daimler?

- Communauté -

Récemment nous avions commenté l’analyse de Reuters sur un potentiel rachat de Daimler par Tesla. Un récent post sur Linkedin de Stefan Schwunk nous a permis d’en savoir plus sur les motivations d’un ex-Daimler à rejoindre Tesla à Berlin.

Après 13 ans chez Daimler il choisit Tesla

Daimler est assurément une institution dans l’automobile. Rappelons que Daimler avait acquis 10% de Tesla pendant quelques années avant de s’en séparer. La collaboration avait notamment permis d’électrifier la Smart.

Mais depuis les relations se sont rafraîchies notamment sur la question des ressources, en effet, Daimler voit petit à petit ses talents partir chez le constructeur Californien et la présence de la Gigafactory Tesla y est pour beaucoup.

Avant Stefan Schwunk avec qui nous avons eu l’occasion d’échanger, c’était René Reif ex-Daimler et patron de l’usine Berlinoise qui rejoignait Tesla pour s’occuper de la Gigafactory Berlin. Est-ce que Tesla ne serait pas en train de racheter Daimler par ses ressources?

Nous avons donc demandé à Stefan Schwunk de nous en dire plus sur ses motivations,

Interview de Stefan Schwunk, ex-Daimler

Que faisiez-vous chez Daimler?

“J’ai occupé différents postes chez Mercedes.

J’ai commencé comme ingénieur de processus dans la division SLK. Après un grand projet, Je suis devenu l’assistant du directeur de production de la Classe C / E Coupé / Cabrio. A ce moment là, j’étais actif dans de nombreux domaines stratégiques importants et mon expérience de la production m’a permis d’optimiser de nombreuses choses dans le domaine de l’assemblage.

Au total, j’ai donc 8 ans d’expérience dans le domaine du montage. Je sais comment on construit une voiture de luxe et comment on passe ensuite à la qualité. Ici, je me suis occupé des séries GLC et EQC. Mon travail quotidien consiste à analyser les problèmes qui sont découverts en interne et en externe et à les transmettre aux services responsables. Cela concerne les problèmes de qualité de toutes sortes.

Je connais donc tous les problèmes de la série GLC / EQC des 4 dernières années. Dans le centre de contrôle de la qualité, j’avais tous les sujets sur mon bureau et j’y ai travaillé afin d’éviter que le client ne soit confronté à ces sujets à l’avenir.

Je pense que Tesla était également intéressé par ce sujet. J’ai 8 ans d’expérience dans l’assemblage et 4 ans de qualité. Je sais comment construire des voitures et comment optimiser leur qualité. Un sujet qui sera extrêmement important pour Tesla à l’avenir. Les voitures sont techniquement très avancées, mais malheureusement toujours en retard en termes de qualité.”

Pourquoi travailler chez Tesla?

“J’ai eu le plaisir de travailler pour Daimler AG pendant plus de 13 ans. C’était 13 ans que je ne regrette absolument pas. Des expériences inestimables. Mais à 43 ans, je suis à un âge où je peux encore relever des défis, et c’est ce que j’ai fait.

À partir de février, je vais m’installer chez Tesla à Berlin. J’y travaillerai en tant qu’ingénieur qualité dans le domaine de l’assemblage. J’attends avec impatience de rejoindre la famille Tesla, mais non sans remercier et dire au revoir à la famille Daimler pour un grand moment.”

“La procédure de candidature à Tesla est entièrement numérique. Ne téléchargez votre CV que si vous avez trouvé un emploi intéressant sur la page d’accueil de Tesla.

Si vous êtes intéressant pour Tesla, un collègue des ressources humaines de Tesla vous contactera. Lors d’un premier appel téléphonique, on vérifie ensuite si le candidat convient à l’entreprise.

Les discussions ultérieures se feront ensuite par vidéoconférence. Selon l’étape de votre processus de candidature, vous avez des entretiens avec des collègues directs, des cadres ou des cadres supérieurs.

Si vous avez réussi à convaincre ici, vous aurez un entretien final avec un cadre de Grünheide.

Ce qui est spécial chez Tesla : Le département RH est soutenu par des managers. Pas par les RH des États-Unis. Je n’ai jamais vécu cela auparavant dans ma vie professionnelle. Non, bien sûr, vous ne parlez pas à Elon Musk. Je ne fais pas partie des 25 Guns qu’il recherche, mais j’ai quand même rencontré des gens intéressants à Tesla avant même d’y travailler. C’était un process inédit pour moi”

Qu’est-ce qui a compté pour Tesla selon vous?

“En termes de contenu, Tesla accorde principalement peu de valeur aux titres ou à l’éducation, mais plutôt à l’expérience.. Ils veulent plutôt savoir ce que l’on a accompli dans sa vie jusqu’à présent. Quels sont les projets qui ont été couronnés de succès ? De quoi êtes-vous fier ? Cette question est comme un fil rouge dans le processus de candidature.

Les efforts déployés pour trouver le bon candidat sont incroyables. Je ne peux pas dire si un tel effort sera fait pour chaque candidat. Mais il a fallu 4 entretiens pour être retenu? Dans mes précédents postes dans la vie professionnelle, une ou deux conversations suffisaient.

Mais pour cela, on valorisait les résultats d’un centre d’évaluation, dans lequel les candidats devaient prouver qu’ils pouvaient penser logiquement et travailler en équipe.”

Pourquoi êtes-vous si enthousiaste?

“Je me réjouis de l’occasion qui m’est donnée de travailler chez Tesla à Berlin-Brandebourg. Un monde d’entreprise complètement différent m’attend.

Je m’attends à une prise de décision beaucoup plus rapide, à des processus et des hiérarchies beaucoup plus plates. Un monde du travail qui tournera plus vite que le monde que j’ai connu auparavant. Mais c’était mon objectif. Je veux faire partie d’un tout, qui vise à créer un avenir meilleur pour nous et nos enfants, dans lequel la durabilité joue un rôle majeur. Je me réjouis de Tesla !”

Rejoignez la révolution Actualités, mises à jour, exclusivités : soyez au premier rang. Adresse e-mail non valide Garanti sans spam. Merci de votre abonnement ! Consulter vos e-mails pour la suite des instructions.