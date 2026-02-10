Du Texas à la Californie : Les 67 futurs emplacements des Tesla Megachargers dévoilés

L’électrification du transport de marchandises franchit une étape décisive. Alors que la production en série du Tesla Semi s’accélère à la Gigafactory Nevada, Tesla déploie discrètement mais massivement son infrastructure de recharge ultra-rapide : les Megachargers.

Voici un tour d’horizon des futurs emplacements et de la technologie qui s’apprête à révolutionner les corridors de fret américains.

Un réseau stratégique : 67 nouveaux sites en vue

Le déploiement des Megachargers suit une logique de « corridors de fret ». Tesla privilégie les États traversés par des autoroutes majeures comme l’I-5 (Côte Ouest) et l’I-10 (Sud des États-Unis), permettant ainsi des trajets longue distance sans compromis.

Répartition par État

Le Texas et la Californie se taillent la part du lion, représentant à eux seuls plus de la moitié des installations prévues :

État Nombre de sites prévus Texas 19 Californie 17 Floride 4 Georgia 4 Illinois 4 État de Washington 4 New York 2 Nevada 2 Arizona, Colorado, Utah, Oregon, Indiana, Pennsylvania, Maryland 1 (chacun)

À noter : Ce déploiement s’appuie notamment sur un partenariat majeur avec Pilot Travel Centers, qui commencera à intégrer ces bornes dans ses stations-service dès l’été 2026.

1,2 MW : La puissance brute au service du temps

Pour un camionneur, chaque minute compte. Tesla l’a compris en concevant le Megawatt Charging System (MCS). Contrairement aux Superchargers pour voitures (limités à 250 kW), le Megacharger délivre une puissance phénoménale.

Puissance de crête : 1,2 MW (1 200 kW) par borne.

par borne. Performance : Capable de récupérer environ 70 % de la charge en 30 minutes .

Capable de récupérer environ . Autonomie retrouvée : Sur un modèle 500 miles (800 km), cela représente environ 350 à 400 miles ajoutés pendant la pause réglementaire du conducteur.

Cette prouesse technique repose sur l’utilisation des nouveaux cabinets V4 Supercharger, capables de gérer des tensions allant jusqu’à 1 000 volts avec un système de refroidissement liquide haute performance pour éviter toute surchauffe du câble.

Pourquoi ces emplacements ?

Le Triangle du Texas : Avec 19 sites, le Texas devient le hub logistique central de Tesla, reliant Giga Texas aux marchés du Midwest et du Sud. L’Axe Pacifique : Les 17 sites en Californie et les 4 dans l’État de Washington sécurisent la route commerciale la plus dense de la Côte Ouest. L’interopérabilité future : Bien que réservés au Tesla Semi au lancement, ces chargeurs utilisent le standard MCS, ce qui pourrait ouvrir le réseau à d’autres constructeurs de poids lourds électriques à l’avenir.

L’avis de la rédaction

Le défi n’est plus seulement de construire le camion, mais d’alimenter la bête. En installant des stations de 1,2 MW, Tesla ne se contente pas de poser des bornes ; ils construisent les « stations-service » du futur. Si les délais sont respectés, 2026 sera l’année où le transport routier électrique passera du stade de curiosité locale à celui de réalité continentale.