Le 24 novembre 2026, la liste des voitures électriques qui ouvrent droit à la prime « coup de pouce » change. L’État l’a réécrite par un arrêté du 22 octobre, publié au Journal officiel le lendemain. Côté Tesla, rien ne bouge sur le fond : la nouvelle liste compte 16 versions de Model Y, et toujours aucune Model 3.

Nous avons lu l’annexe de l’arrêté sur Légifrance, ligne par ligne. Voici ce qu’elle dit pour les acheteurs de Tesla, et ce qui change dans le calcul du score environnemental, la note qui décide de tout.

16 lignes Tesla, toutes des Model Y

L’annexe de l’arrêté du 22 octobre 2026 (NOR TECR2628100A) range les versions éligibles par marque, avec trois colonnes : la marque, le modèle et le code « type, variante, version » (TVV) de la carte grise. La marque Tesla y apparaît 16 fois, entre Smart et Toyota. Les 16 lignes sont des Model Y :

7 lignes « Model Y LR RWD » , la propulsion Grande Autonomie, dont trois précisent une puissance (120, 125 et 127 kW) ;

, la propulsion Grande Autonomie, dont trois précisent une puissance (120, 125 et 127 kW) ; 2 lignes « Model Y SR RWD » , la propulsion à batterie standard ;

, la propulsion à batterie standard ; 7 lignes au seul nom de « Model Y » (l’une est écrite « Modele Y »), sans précision de version : seul le code TVV les distingue.

La liste vaut « à compter du 24 novembre 2026 », écrit l’arrêté. Elle remplace la liste en vigueur, dont la dernière version publiée par l’ADEME datait du 21 septembre.

La Model 3 toujours absente

La chaîne « Model 3 » n’apparaît nulle part dans l’annexe. La berline reste donc hors du dispositif, comme dans la liste précédente : celle vendue en Europe vient de Shanghai, et le score environnemental tient compte de l’empreinte carbone de la fabrication et du transport. La Model Y vendue en France sort, elle, de Giga Berlin. Nous détaillons version par version les prix et les aides dans notre guide des prix des Tesla en France.

Pour mémoire, une voiture ouvre droit à la prime si elle est neuve et 100 % électrique, coûte moins de 47 000 € TTC, pèse moins de 2,4 tonnes et obtient au moins 60 points au score environnemental. Être sur la liste ne suffit donc pas : une Model Y dont le prix, options comprises, dépasse le plafond n’y a pas droit.

Ce qui change dans le calcul

Le même jour, un second arrêté (NOR TECR2628101A) a modifié la méthode de calcul du score. Il est entré en vigueur dès le 24 octobre. Deux changements :

Une nouvelle répartition des voitures en catégories. La première regroupe les versions qui ont au moins sept places, ou un coffre d’au moins 700 litres, ou une autonomie d’au moins 380 km. La deuxième, celles qui ont au moins cinq places, un coffre d’au moins 200 litres et au moins 250 km d’autonomie. La troisième, toutes les autres.

La première regroupe les versions qui ont au moins sept places, ou un coffre d’au moins 700 litres, ou une autonomie d’au moins 380 km. La deuxième, celles qui ont au moins cinq places, un coffre d’au moins 200 litres et au moins 250 km d’autonomie. La troisième, toutes les autres. Des seuils d’empreinte carbone abaissés. Deux valeurs de référence du calcul passent de 21 000 à 19 300 kg équivalent CO 2 , et de 12 000 à 10 300 kg. Autrement dit, il faut une voiture moins émettrice à fabriquer pour garder la même note.

Le texte prévoit une transition : jusqu’au 23 novembre inclus, les anciennes règles de calcul restent applicables « lorsqu’elles sont plus avantageuses ».

Ce que ça change si vous commandez une Tesla

Pour un acheteur de Model Y, le calendrier ne crée pas d’urgence : la voiture figure sur la nouvelle liste, et elle ouvre droit à la prime avant comme après le 24 novembre, sous les mêmes conditions de prix et de poids. Le bon réflexe reste de vérifier que la version configurée, options comprises, reste sous les 47 000 € TTC.

Pour un acheteur de Model 3, la situation ne change pas non plus : pas de prime coup de pouce, ni avant ni après le 24 novembre. Le choix entre les deux Tesla se joue donc aussi sur cette aide, à prix catalogue proche.

Le Model Y est d’ailleurs la voiture électrique la plus vendue de France depuis le début de l’année, devant la Renault 5. Il garde cet atout pour la fin de l’année.

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Sources : arrêté du 22 octobre 2026 modifiant l’arrêté du 14 décembre 2023 (liste des versions, NOR TECR2628100A) et arrêté du 22 octobre 2026 modifiant l’arrêté du 7 octobre 2023 (méthode de calcul, NOR TECR2628101A), Journal officiel n° 0248 du 23 octobre 2026, consultés sur Légifrance le 6 novembre 2026 ; archives Tesla Mag. Décompte des lignes : Tesla Mag. Photo : Tesla.

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA