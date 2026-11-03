Actu mobilité électrique Tesla 41 % d’électriques en octobre : le Model Y reste la voiture électrique la plus vendue de France en 2026, devant la Renault 5
ParArmand Taieb

41 % d’électriques en octobre : le Model Y reste la voiture électrique la plus vendue de France en 2026, devant la Renault 5

Le Tesla Model Y, voiture électrique la plus vendue en France en septembre 2026, vu de trois quarts arrière sur une piste de sable
Le Tesla Model Y dans sa version européenne. Photo : Tesla
Sommaire

En octobre 2026, 41 % des voitures neuves immatriculées en France étaient 100 % électriques, contre 24 % un an plus tôt. Sur dix mois, le Tesla Model Y reste la voiture électrique la plus vendue du pays : 39 589 exemplaires, 2 927 de plus que la Renault 5. Il recule toutefois d’une place au classement général, doublé par le Peugeot 2008.

Octobre : un marché en hausse de 7 %

Selon le dossier de presse de la PFA (Plateforme automobile, chiffres AAA Data) publié le 1er novembre, 149 341 voitures particulières neuves ont été immatriculées en octobre 2026, contre 139 514 en octobre 2025. La hausse atteint 7,0 %, et 11,9 % une fois corrigée du nombre de jours ouvrés : octobre 2026 en comptait 22, contre 23 un an plus tôt.

La part des voitures électriques (hydrogène compris, une part infime) s’établit à 41 % sur le mois. Elle était de 42 % en septembre, un record, et de 24 % en octobre 2025. Les hybrides rechargeables ajoutent quelques points : électriques et hybrides rechargeables réunis approchent la moitié du marché sur le graphique de la PFA.

Depuis janvier, une voiture neuve sur trois est électrique

Sur les dix premiers mois de l’année, 449 303 voitures électriques ont été immatriculées en France, soit 32,5 % d’un marché de 1 384 293 voitures. Sur la même période de 2025, elles étaient 250 730, et pesaient 18,9 %. Le diesel tombe à 2,3 % des ventes, l’essence à 13,3 %.

ÉnergieJanvier-octobre 2025Janvier-octobre 2026
Électrique (dont hydrogène)250 730 (18,9 %)449 303 (32,5 %)
Hybride (dont rechargeable)672 473 (50,7 %)672 139 (48,6 %)
Essence291 764 (22,0 %)184 241 (13,3 %)
Diesel64 713 (4,9 %)31 159 (2,3 %)
Voitures particulières neuves en France. Source : PFA / AAA Data, 1er novembre 2026.

Le Model Y cinquième, premier des modèles 100 % électriques

Au classement des modèles les plus immatriculés depuis janvier, le Tesla Model Y est cinquième, toutes motorisations confondues, avec 39 589 exemplaires et 2,9 % du marché. Les quatre modèles qui le précèdent, la Peugeot 208, la Dacia Sandero, la Renault Clio et le Peugeot 2008, sont vendus surtout en essence ou en hybride ; la 208 et le 2008 existent aussi en électrique, et la PFA ne sépare pas les versions. Le Model Y est donc le premier modèle uniquement électrique du classement.

RangModèleJanvier-octobre 2026Part
1Peugeot 20864 1284,6 %
2Dacia Sandero50 7073,7 %
3Renault Clio (6e génération)43 9443,2 %
4Peugeot 200841 1723,0 %
5Tesla Model Y39 5892,9 %
6Renault 536 6622,6 %
7Citroën C332 0702,3 %
8Peugeot 300830 1722,2 %
9Toyota Yaris Cross24 6461,8 %
10Dacia Duster24 4501,8 %
Top 10 des voitures particulières neuves en France, janvier à octobre 2026. Source : PFA / AAA Data.

Fin septembre, le Model Y occupait la quatrième place de ce classement annuel (notre article sur les ventes de septembre). Le Peugeot 2008 l’a doublé en octobre, mais l’écart reste faible : 1 583 exemplaires. Le dossier de la PFA ne donne pas les ventes du seul mois d’octobre par modèle ; nous les publierons quand nous les aurons lues à leur source.

Les électriques les plus vendues de 2026

Parmi les modèles vendus uniquement en électrique, voici les douze premiers depuis janvier, d’après le top 100 de la PFA :

ModèleJanvier-octobre 2026Rang général
Tesla Model Y39 5895e
Renault 536 6626e
Renault Scenic23 55913e
Renault Twingo (4e génération)19 22617e
Citroën ë-C316 71520e
Skoda Elroq11 38629e
Volkswagen ID.411 22931e
Renault Megane E-Tech10 87034e
BYD Atto 29 81636e
Renault 49 77037e
BMW iX18 94841e
Tesla Model 37 94049e
Source : PFA / AAA Data, top 100 des voitures particulières, janvier à octobre 2026. Tous les modèles uniquement électriques classés entre la 1re et la 49e place. Rangs comptés par Tesla Mag dans ce classement.

Le Model 3, assemblé à Shanghai, totalise 7 940 immatriculations en dix mois. Le XPeng G6, que la marque chinoise vend aussi aux entreprises (notre guide XPeng en flotte), figure au 84e rang avec 4 857 exemplaires.

En Norvège, le Model Y toujours devant

Le même mois, en Norvège, le Model Y a été le modèle le plus immatriculé avec 1 429 exemplaires, selon les statistiques de l’OFV, l’organisme norvégien qui publie les immatriculations. Le Toyota bZ4X suit avec 725 exemplaires, le XPeng G6 en compte 542. Le marché norvégien a progressé de 41,2 % en octobre, à 15 725 voitures neuves. Pour comparer avec le reste de l’Europe, voir notre bilan de septembre pays par pays.

Questions fréquentes

Quelle est la voiture électrique la plus vendue en France en 2026 ?
Le Tesla Model Y, avec 39 589 immatriculations de janvier à octobre 2026 (PFA / AAA Data), devant la Renault 5 (36 662).

Quelle est la part des voitures électriques en France en octobre 2026 ?
41 % des voitures particulières neuves, selon la PFA, contre 24 % en octobre 2025. Sur dix mois, la part atteint 32,5 %.

Combien de voitures neuves ont été vendues en France en octobre 2026 ?
149 341 voitures particulières, en hausse de 7,0 % sur octobre 2025.

Vous roulez en Model Y ou en Model 3 ? Inscrivez votre voiture sur Mon Tesla Mag pour comparer votre consommation et vos recharges à celles des membres qui ont le même modèle.

Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA

Armand Taieb

Fondateur de Tesla Mag | Analyste Stratégique Mobilité & IA Observateur privilégié de l'écosystème Tesla depuis 2013, il décrypte les ruptures technologiques d'Elon Musk avec une rigueur d'expert. Spécialiste des infrastructures IRVE et des marchés Tesla Energy (100 GW), il analyse l'impact de l'IA sur la conduite autonome (FSD) et l'industrie automobile mondiale.

Publications similaires

Laisser un commentaire

Votre adresse e-mail ne sera pas publiée. Les champs obligatoires sont indiqués avec *