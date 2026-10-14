En France, une Tesla neuve coûte de 36 990 € (Model 3 Propulsion) à 62 990 € (Model Y Performance), hors taxe d’immatriculation, selon le configurateur de Tesla relevé le 13 octobre 2026. Quatre versions sur huit restent sous le plafond de 47 000 € de la prime « coup de pouce », que Tesla affiche entre 3 600 € et 5 700 € selon les revenus du ménage. Ce guide reprend chaque version, son prix, ce qu’elle apporte, les aides auxquelles elle ouvre droit et ce que donne la location avec option d’achat. Nous le mettons à jour chaque mois, et à chaque changement de prix.

Les prix de toutes les Tesla neuves en France

Prix catalogue TTC, peinture et jantes de série, hors taxe d’immatriculation. Autonomie, vitesse maximale et 0 à 100 km/h : chiffres publiés par Tesla pour chaque version. Relevé du 13 octobre 2026.

Version Prix TTC Autonomie WLTP 0 à 100 km/h Prime coup de pouce Model 3 Propulsion 36 990 € 572 km 6,2 s Oui (sous 47 000 €) Model 3 Premium Grande Autonomie Propulsion 44 990 € 750 km 5,2 s Oui (sous 47 000 €) Model 3 Premium Grande Autonomie Transmission intégrale 49 990 € 660 km 4,0 s Non (au-dessus de 47 000 €) Model 3 Performance 57 490 € 600 km 3,1 s Non Model Y Propulsion 40 990 € 525 km 7,2 s Oui (sous 47 000 €) Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion 46 990 € 603 km 5,6 s Oui, sans option (10 € sous le plafond) Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale 53 990 € 622 km 4,6 s Non Model Y Performance 62 990 € 580 km 3,5 s Non Source : configurateur Tesla France, relevé Tesla Mag du 13 octobre 2026. Éligibilité : plafond de prix de la prime, d’après economie.gouv.fr ; la prime dépend aussi des revenus et du score environnemental du véhicule.

Model S et Model X : au 13 octobre 2026, le site de Tesla France ne propose plus de configurer une Model S ou une Model X neuve. Ses pages renvoient vers les véhicules disponibles en stock, dont le prix varie d’un exemplaire à l’autre. Nous ne les reprenons donc pas dans le tableau. Pour les Tesla déjà immatriculées, voir notre relevé des prix d’occasion et l’état du stock Tesla en France.

Le prix affiché par Tesla et le prix à payer

Le configurateur annonce deux prix différents. Le prix de la version, celui du tableau, et un « prix d’achat » qui ajoute la taxe d’immatriculation de la région. Pour une immatriculation en Île-de-France, Tesla affiche le 13 octobre :

Model 3 Propulsion : 37 417 €, soit 427 € de taxe ;

Model Y Propulsion : 41 555 €, soit 565 € de taxe ;

Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion : 47 555 €, soit 565 € de taxe ;

Model Y Premium Grande Autonomie Transmission intégrale : 54 969 €, soit 979 € de taxe.

Cette taxe varie selon la région et la puissance fiscale du véhicule. Le montant exact apparaît dans le configurateur une fois le code postal saisi.

Les aides : la prime coup de pouce

Depuis le 1er juillet 2025, la prime « coup de pouce véhicules particuliers électriques » a remplacé le bonus écologique. Elle est financée par les certificats d’économies d’énergie. Selon la fiche du ministère de l’Économie, une voiture y ouvre droit si elle :

est une voiture particulière neuve, 100 % électrique ;

coûte moins de 47 000 € TTC ;

pèse moins de 2,4 tonnes ;

obtient au moins 60 points au score environnemental.

Pour 2026, le ministère annonce des montants indicatifs de 5 700 € pour les ménages précaires, 4 700 € pour les ménages modestes et 3 500 € pour les autres. Un bonus additionnel de 1 200 à 2 000 € s’ajoute pour les véhicules dont la batterie est fabriquée en Europe. Sur ses configurateurs Model 3 et Model Y, Tesla affiche le 13 octobre une prime « de 3 600 € à 5 700 € ».

Attention au plafond sur la Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion. À 46 990 €, elle passe sous les 47 000 € de 10 € seulement. La moindre option payante, une peinture ou des jantes, la fait sortir de la prime. Pour la toucher, il faut la commander dans sa configuration de série.

Plafonds de revenus au 1er janvier 2026, d’après le ministère : un ménage d’une personne est « modeste » sous 29 253 € de revenu fiscal de référence et « précaire » sous 24 031 € ; pour quatre personnes, sous 60 208 € et 49 455 €. La demande doit être faite avant de signer le bon de commande. Les gros rouleurs peuvent aussi viser une autre aide, détaillée dans notre article sur la prime « gros rouleur ».

La location avec option d’achat, d’après les simulations Tesla

Simulations affichées par Tesla le 13 octobre 2026, sur 36 mois et 10 000 km par an, pour une immatriculation en Île-de-France :

Model 3 Propulsion : premier loyer de 5 830 €, puis 35 loyers de 311 €, option d’achat de 20 714 €.

premier loyer de 5 830 €, puis 35 loyers de 311 €, option d’achat de 20 714 €. Model Y Propulsion : premier loyer de 9 200 €, puis 35 loyers de 245 €, option d’achat de 23 774 €. Tesla précise que ce premier loyer inclut 3 600 € de prime coup de pouce.

Ces offres de financement sont réservées aux dossiers déposés entre le 1er octobre et le 31 décembre 2026, pour une livraison avant le 31 décembre, dans la limite du stock dédié, selon les conditions affichées par Tesla. Pour comparer achat et location sur plusieurs années, voir notre calcul Model Y ou Kia Sportage hybride sur 5 ans.

Quelle version choisir pour son budget

Le prix le plus bas : la Model 3 Propulsion, à 36 990 €, ou environ 33 400 € une fois déduite une prime de 3 600 €, avant taxe d’immatriculation.

la Model 3 Propulsion, à 36 990 €, ou environ 33 400 € une fois déduite une prime de 3 600 €, avant taxe d’immatriculation. L’autonomie la plus longue : la Model 3 Premium Grande Autonomie Propulsion, 750 km WLTP pour 44 990 €, éligible à la prime.

la Model 3 Premium Grande Autonomie Propulsion, 750 km WLTP pour 44 990 €, éligible à la prime. Le SUV familial au meilleur prix : la Model Y Propulsion, 40 990 €, 525 km.

la Model Y Propulsion, 40 990 €, 525 km. Le SUV qui va le plus loin avec la prime : la Model Y Premium Grande Autonomie Propulsion, 603 km pour 46 990 €, à condition de ne prendre aucune option.

Pour la recharge à domicile, les aides encore disponibles sont dans notre guide aides pour installer une borne en 2026.

Historique des prix

13 octobre 2026 : premier relevé de ce guide, tableau ci-dessus. Model 3 de 36 990 à 57 490 €, Model Y de 40 990 à 62 990 €. Chaque changement de prix relevé dans le configurateur sera ajouté ici, daté, avec l’ancien et le nouveau prix.

Vous roulez déjà en Tesla ? Inscrivez votre voiture sur Mon Tesla Mag pour suivre son tableau de bord personnel et retrouver les autres propriétaires de votre région.