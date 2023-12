EcoPulse : Premier Vol Réussi pour l’Avion Hybride-Électrique

Le 29 novembre, l’aviation a franchi une étape importante avec le premier vol de l’EcoPulse, l’avion hybride-électrique développé conjointement par Airbus, Safran et Daher. Cette innovation majeure pourrait marquer un tournant décisif dans la réduction de l’empreinte carbone de l’aviation.

Innovation technologique et partenariat stratégique

EcoPulse (Source : Airbus)

L’EcoPulse, fruit d’une collaboration entre Airbus, Safran et Daher, est un démonstrateur technologique de premier plan. Equipé d’un moteur central thermique et de six moteurs électriques fournis par Safran, cet avion intègre une batterie haute tension conçue par Airbus. Ce partenariat illustre l’engagement croissant du secteur aéronautique dans la recherche de solutions durables.

Un vol inaugural prometteur

Source : Composites World

Lors de son premier vol à l’aéroport de Tarbes, l’EcoPulse a prouvé ses capacités innovantes. Durant ce vol de 100 minutes, les tests ont porté sur plusieurs composants clés, notamment l’ordinateur de commandes de vol et la propulsion électrique distribuée. Ce succès ouvre des perspectives enthousiasmantes pour l’aviation écologique.

Challenges et avancées technologiques

Malgré les défis posés par la densité énergétique des batteries, l’EcoPulse a surmonté ces obstacles grâce à sa batterie lithium-ion haute tension de 800 volts. Cette prouesse technologique distingue l’EcoPulse des solutions électriques actuellement utilisées dans l’automobile et l’aviation traditionnelle, marquant un progrès significatif vers une aviation plus durable.

Perspectives d’avenir et engagement environnemental

Ce premier vol de l’EcoPulse est un pas vers une aviation plus écologique et moins bruyante. Avec le soutien de la DGAC et du Corac, ce projet souligne l’engagement du secteur aéronautique à réduire son empreinte carbone. L’avenir s’annonce prometteur pour les avions hybrides-électriques, et EcoPulse est à l’avant-garde de cette transformation.

Le vol inaugural de l'EcoPulse marque un moment historique dans l'aviation.