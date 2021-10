Elon Musk parle de l’usage des données par Tesla en Chine

Le 26 septembre, l’édition 2021 du World Internet Conference se tenait en Chine, où Elon Musk était virtuellement présent. Appelé aussi le Sommet de Wuzhen, c’est un événement international annuel organisé par des agences gouvernementales chinoises pour discuter des politiques et des enjeux mondiaux de l’Internet.

Tesla : quels développements dans le futur ?

Quelles sont les tendances futures du développement de Tesla dans les technologies numériques, et comment cela affecterait le développement humain et social ?

« Tesla est bien plus qu’une entreprise de voitures électriques. Nous développons des véhicules autonomes complets avec une intelligence artificielle pratique basée sur la vision, y compris le développement de puces au niveau de l’inférence et au niveau de la formation.

« Je dois souligner que nous croyons que la conduite autonome peut être réalisée entièrement par des réseaux de neurones de vision. Après tout, les humains utilisent un réseau neuronal de vision biologique pour conduire. Il est donc logique que […] les ordinateurs puissent conduire en utilisant un réseau neuronal de caméra en silicium. »

« Tesla est sans doute la plus grande entreprise de robotique parce que nos voitures sont comme des robots sur roues. »

Quel est votre point de vue sur la sécurité des données des véhicules intelligents et connectés?

« La sécurité des données est essentielle au succès des véhicules intelligents et connectés. Elle est non seulement étroitement liée aux intérêts de l’individu, mais elle est aussi importante pour toute la société. Chez Tesla, nous sommes heureux de voir un certain nombre de lois et de règlements qui ont été publiés pour renforcer la gestion des données. »

« Tesla a mis en place un centre de données en Chine pour localiser toutes les données générées par notre entreprise ici, y compris la production, les ventes, le service et la recharge. Toutes les informations personnellement identifiables sont stockées en toute sécurité en Chine sans être transférées à l’étranger. Ce n’est que dans de très rares cas — par exemple, les dispositions relatives aux commandes de pièces de rechange — que les données sont approuvées pour être transférées à l’échelle internationale. »

« Je crois que la protection des données ne se limite pas à une seule entreprise, mais qu’elle doit être un effort mutuel pour tous les acteurs de l’industrie. Nous travaillons avec les organismes de réglementation pour trouver la meilleure solution pour la sécurité des données.»

Une conférence qui aura donc permis aux différents participants – organismes de réglementation, chefs d’entreprise et universitaires – d’échanger sur ces sujets divers et variés. Avec une intervention d’Elon Musk qui se veut apaisante et pleine d’espoirs quant à l’avenir commun de Tesla et de la Chine…