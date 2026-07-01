Ekwateur s’allie à Schneider Electric pour muscler son offre de bornes de recharge

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Le fournisseur d’énergie verte Ekwateur a profité du salon Power2Drive Europe, à Munich, pour officialiser un partenariat avec Schneider Electric autour de deux nouvelles bornes de recharge : la Schneider Charge et la Schneider Charge Pro. Une annonce qui en dit long sur la manière dont le marché français de l’IRVE se structure, entre consolidation industrielle et promesses de pilotage énergétique.

Un fournisseur d’énergie qui s’est fait une place dans les bornes

Ekwateur n’est pas né dans la recharge électrique. Fondé au Mans en 2016 et aujourd’hui basé à Montpellier, le fournisseur s’est d’abord bâti une réputation sur l’électricité et le gaz 100 % renouvelables, avant d’élargir son terrain de jeu aux panneaux solaires puis aux bornes de recharge pour véhicules électriques. Une diversification logique : vendre de l’électricité verte à un client qui recharge sa voiture à domicile, c’est capter toute la chaîne de valeur, de la production à la consommation.

Sur ce segment de la recharge, l’entreprise revendique aujourd’hui plus de 2 500 bornes installées sur le territoire français, un chiffre qui, sans être colossal à l’échelle du marché IRVE hexagonal, témoigne d’une activité désormais suffisamment mature pour justifier un partenariat structurant avec un industriel du calibre de Schneider Electric.

Pourquoi Schneider Electric, et pourquoi maintenant

Le choix n’est pas anodin. Schneider Electric a profité de l’édition 2026 de Power2Drive Europe — qui s’est tenue du 23 au 25 juin à Munich dans le cadre du salon The Smarter E Europe — pour dévoiler l’étendue de son écosystème de recharge, des wallbox résidentielles jusqu’aux stations de charge mégawatt pour poids lourds, en passant par des solutions de stockage stationnaire. Un positionnement qui va bien au-delà de la simple wallbox : Schneider Electric se présente désormais comme un fournisseur de bout en bout, capable d’équiper aussi bien un pavillon qu’un dépôt de flotte.

Pour Ekwateur, l’argument est clair et se décline en trois points mis en avant par l’entreprise :

La solidité industrielle de la marque , avec des bornes au design soigné et pilotables à distance ;

, avec des bornes au design soigné et pilotables à distance ; La facilité d’installation pour les techniciens IRVE , grâce à une mise en service guidée via l’application eSetup et un câblage simplifié par des entrées multiples ;

, grâce à une mise en service guidée via l’application eSetup et un câblage simplifié par des entrées multiples ; Le délestage dynamique via la TIC (Télé-Information Client) du compteur Linky d’Enedis, qui permet d’exploiter les données du compteur communicant pour moduler la puissance de charge sans faire disjoncter l’installation.

Ce dernier point mérite qu’on s’y arrête : le délestage dynamique est l’un des enjeux techniques centraux de la recharge à domicile en France. Avec des compteurs souvent limités à 6 ou 9 kVA en monophasé, brancher une borne de 7,4 ou 22 kW sans solution de gestion de puissance peut faire sauter le disjoncteur général, surtout si d’autres équipements énergivores (chauffage, plaques de cuisson) tournent en même temps. En s’appuyant directement sur les données du Linky, Schneider Charge peut ajuster la puissance de charge en temps réel selon la consommation réelle du foyer.

Deux bornes, deux publics

Le partenariat repose sur deux références bien différenciées :

Schneider Charge cible le résidentiel pur : un particulier qui veut recharger son véhicule à domicile, avec une puissance modulable de 2,3 à 22 kW selon les installations, une compatibilité OCPP pour le pilotage à distance, et donc ce fameux délestage via la TIC.

Schneider Charge Pro, elle, vise un usage plus professionnel. Équipée d’un compteur MID (Mesure d’Instrument de Directive, la norme métrologique qui certifie la fiabilité de la mesure pour un usage commercial), d’un badge RFID et d’une fonction de refacturation, elle s’adresse typiquement aux entreprises qui déploient des bornes pour leurs salariés en voiture de fonction électrique — un besoin en forte croissance à mesure que les flottes d’entreprise se verdissent sous la pression du verdissement réglementaire et fiscal.

Cette segmentation résidentiel/professionnel n’est pas un détail : elle reflète les deux marchés sur lesquels Ekwateur cherche à consolider sa position, entre le particulier propriétaire d’une maison individuelle et l’entreprise qui doit électrifier son parc automobile.

Wiser, la prochaine étape : vers le pilotage énergétique de la maison

L’annonce la plus intéressante, à moyen terme, est peut-être celle qui n’est encore qu’une intention : Ekwateur indique vouloir étendre la collaboration à l’écosystème Wiser, la gamme domotique et de gestion énergétique de Schneider Electric. L’objectif affiché est de proposer un « vrai pilotage énergétique au domicile », qui dépasserait la simple recharge du véhicule pour englober la gestion globale de la consommation électrique du foyer — chauffage, production solaire, stockage, recharge — au service à la fois du budget du client et de l’équilibre du réseau électrique national.

C’est précisément la direction que prend l’ensemble du secteur de l’énergie résidentielle : la voiture électrique n’est plus pensée comme un simple point de consommation supplémentaire, mais comme un élément pilotable d’un système énergétique domestique plus large, capable d’absorber les pics de production solaire ou de se mettre en pause lors des tensions sur le réseau. Reste que cette extension à Wiser n’est, à ce stade, qu’une déclaration d’intention : aucun calendrier ni périmètre technique précis n’a été communiqué.

Ce que ça dit du marché IRVE français

Ce partenariat illustre un mouvement de fond du secteur de la recharge électrique à domicile en France : la consolidation autour de quelques industriels capables de fournir à la fois le matériel, le logiciel de pilotage et l’intégration avec le réseau électrique. Pour un fournisseur d’énergie comme Ekwateur, s’adosser à un fabricant reconnu comme Schneider Electric permet de crédibiliser une offre IRVE face à des concurrents eux-mêmes très bien intégrés — EDF avec IZI by EDF, Engie, ou des opérateurs spécialisés comme WAAT, qui distribue déjà l’électricité verte d’Ekwateur pour ses propres bornes.

Sur le plan réglementaire, on rappellera que l’installation de toute borne de plus de 3,7 kW reste obligatoirement confiée à un professionnel certifié IRVE, une exigence qui structure tout le marché français depuis le décret du 12 janvier 2017. C’est ce réseau d’installateurs certifiés, sur lequel Ekwateur s’appuie pour son propre déploiement, qui bénéficiera en première ligne de l’intégration facilitée promise par l’application eSetup de Schneider Electric.

Pour l’automobiliste électrique français, ce type de partenariat ne change rien dans l’immédiat. Mais il confirme une tendance : la borne de recharge à domicile devient de moins en moins un simple boîtier mural, et de plus en plus un nœud de pilotage énergétique connecté — une brique dans un système domestique plus vaste où la voiture, le compteur Linky et, demain peut-être, les panneaux solaires et le chauffage, dialoguent entre eux.