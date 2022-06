Une consolidation bienvenue dans l’univers des médias digitaux

Le groupe média Keleops annonce l’acquisition du site internet 01net, cédé par le groupe Altice via sa filiale NextInteractive. Fondé en avril 2000, le site 01net.com était la propriété du groupe depuis 2007.

Keleops devient le leader de l’information high-tech en France

Avec cette opération, Keleops devient numéro 1 de l’actualité high-tech en France avec plus de 17 millions de visiteurs uniques mensuels et 4,2 millions d’abonnés sur les réseaux sociaux.

Après Presse-citron en 2018, iPhon en 2019 et Journal du Geek en 2021, Keleops poursuit sa forte dynamique de croissance externe dans un contexte post-Covid-19 favorable à la consolidation.

Le mot du fondateur et PDG de Keleops, Jean-Guillaume Kleis :

« Nous saluons le chemin parcouru par 01net, la marque préférée des Français dans l’univers high-tech depuis deux décennies », déclare-t-il. D’où la volonté de la marque de l’acquérir afin d’être elle-même confortée dans sa position.

Une acquisition dotée d’un fort potentiel de croissance

La transaction s’inscrit dans la stratégie globale du groupe, qui devient de facto le leader sur un marché de l’information high-tech en pleine évolution.

Le nouvel ensemble associe des compétences complémentaires et génératrices d’un fort potentiel, combinant d’une part le savoir-faire éditorial et l’expertise technique des équipes de 01net et d’autre part la capacité du groupe Keleops à développer les audiences et à générer de nouveaux revenus.

Une offre enrichie pour les annonceurs

En constituant l’audience la plus large du marché sur la verticale high-tech en France, Keleops propose une offre enrichie pour les annonceurs en quête d’une forte visibilité auprès d’une cible spécialisée et engagée.

« Après une année 2021 exceptionnelle et l’intégration réussie du Journal du Geek, le groupe Keleops poursuit son développement à la fois par croissance organique et par croissance externe grâce à une gestion rigoureuse de son activité, ses ressources financières et sa capacité à innover. L’acquisition de 01net illustre la volonté du groupe Keleops de continuer à croître et à consolider le marché des médias high-tech en France et à l’international », conclut Jean-Guillaume Kleis.

Conclusion

Globalement c’est une très bonne chose. Les frais de productions augmentant drastiquement, cela assure à la science, notamment high-tech de réussir également. Cette consolidation devrait apporter une cohérence globale à un ensemble déjà extrêmement puissant sur internet.

En effet, tous ces médias sont des pure players et partagent une ambition de professionnalisation à grande échelle. Et on les comprend car nous aussi.