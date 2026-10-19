« L’an prochain, je donnerai une de mes actions SpaceX à chaque enfant d’Amérique. Ce sera la première d’une longue série. » Elon Musk a publié ces deux phrases sur X ce lundi 19 octobre, à 9 h 52 (heure de Paris). En quelques heures, son message dépassait les 6 millions de vues. Il n’a donné aucun détail sur la façon de faire. Nous avons calculé ce que représente la promesse, à partir des chiffres officiels.

Le message d’origine : « Next year, I will give one of my SpaceX shares to every kid in America. This will be the first of many. »

Combien coûterait une action SpaceX par enfant ?

Environ 10,5 milliards de dollars, soit 9,3 milliards d’euros, au cours actuel. Le calcul tient en deux chiffres :

72 021 348 enfants de moins de 18 ans vivaient aux États-Unis au 1 er juillet 2025, selon les dernières estimations du Census Bureau, publiées en juin 2026 ;

de moins de 18 ans vivaient aux États-Unis au 1 juillet 2025, selon les dernières estimations du Census Bureau, publiées en juin 2026 ; 146,03 dollars : le cours de clôture de l’action SpaceX (code SPCX) au Nasdaq, vendredi 16 octobre, soit environ 130 euros par enfant.

Multipliés, ils donnent 10,52 milliards de dollars. Le chiffre bougera d’ici l’an prochain, avec le cours de Bourse et avec le nombre d’enfants. Il bougera aussi selon ce que Musk appelle un « kid » : il ne l’a pas précisé.

Quelle part de sa fortune cela représente-t-il ?

Une petite part. Elon Musk détient environ 4,77 milliards d’actions SpaceX, hors options et actions de performance, d’après sa déclaration à la SEC du 13 août 2026. En donner 72 millions revient à céder 1,5 % de ses actions SpaceX. Il lui en resterait environ 4,69 milliards.

À 146,03 dollars, ses actions SpaceX valent environ 696 milliards de dollars, selon nos calculs. Nous avons détaillé d’où vient son patrimoine, action par action, dans notre article sur la fortune d’Elon Musk en 2026. L’essentiel tient dans SpaceX, entrée en Bourse le 12 juin 2026 au prix de 135 dollars l’action.

« La première d’une longue série » laisse entendre que le geste se répéterait. À une action par enfant et par an, il lui faudrait 66 ans pour céder toutes les actions SpaceX qu’il détient aujourd’hui, à nombre d’enfants constant (calcul Tesla Mag).

Ce que Musk n’a pas encore dit

Le message tient en deux lignes, et les questions pratiques restent entières :

Qui compte comme un enfant ? Les moins de 18 ans, les citoyens seulement, les résidents ? Le chiffre de 72 millions vaut pour tous les moins de 18 ans résidant aux États-Unis.

Les moins de 18 ans, les citoyens seulement, les résidents ? Le chiffre de 72 millions vaut pour tous les moins de 18 ans résidant aux États-Unis. Sur quel compte ? Un mineur ne peut pas détenir seul des actions : il faut un compte tenu par un parent ou un tuteur. Des millions de familles n’en ont pas.

Un mineur ne peut pas détenir seul des actions : il faut un compte tenu par un parent ou un tuteur. Des millions de familles n’en ont pas. Quand ? « L’an prochain », soit en 2027, sans date ni calendrier.

« L’an prochain », soit en 2027, sans date ni calendrier. Et la Bourse ? Faire entrer 72 millions de petits actionnaires au capital d’une entreprise cotée n’a pas d’équivalent. SpaceX n’a publié aucun communiqué à ce sujet à l’heure où nous écrivons.

Les enfants français ne sont pas concernés : Elon Musk parle de « every kid in America ».

Pourquoi c’est un geste à part

Les milliardaires donnent d’habitude à des fondations, qui décident ensuite à qui va l’argent. Musk propose l’inverse : donner directement une part de l’entreprise à chaque enfant, qui deviendrait actionnaire de SpaceX, de Starlink et de Starship. Pour beaucoup de ces enfants, ce serait une première action en Bourse, et celle d’une entreprise qui prépare la Lune et Mars.

Nous mettrons cet article à jour dès que Musk ou SpaceX donneront les modalités. Pour suivre l’actualité de Tesla, de SpaceX et de vos voitures, inscrivez votre véhicule dans Mon Tesla Mag.

Sources : message d’Elon Musk sur X du 19 octobre 2026 ; U.S. Census Bureau, estimations de population Vintage 2025 (population de moins de 18 ans au 1er juillet 2025) ; Nasdaq, cours de clôture de SPCX du 16 octobre 2026 ; déclaration d’Elon Musk à la SEC du 13 août 2026 ; BCE, taux de référence du 16 octobre 2026 (1,1253 dollar pour un euro). Calculs Tesla Mag.