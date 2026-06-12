SpaceX entre en bourse aujourd’hui : et si c’était votre meilleur investissement marketing de l’année ?

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Ce matin, l’histoire s’écrit en temps réel. SpaceX vient d’ouvrir ses portes à la bourse américaine sous le ticker SPCX, au prix d’introduction de 135 dollars par action, pour une valorisation de 1 750 milliards de dollars. La plus grande introduction en bourse de l’histoire de l’humanité.

Mais ce qui nous intéresse ici, ce n’est pas seulement le cours d’ouverture. C’est ce que cet événement dit de notre époque — et de votre place dans cette économie du futur.

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Ce que peu de gens savent vraiment sur SpaceX

Avant de parler de votre business, laissez-nous vous raconter une histoire que la plupart de vos concurrents ne connaissent pas.

2002. Elon Musk fonde SpaceX avec 100 millions de dollars issus de la vente de PayPal. Tout le monde lui prédit un échec cuisant. Les trois premiers lancements du Falcon 1 explosent. En 2008, SpaceX est à deux semaines de la faillite.

2010. Premier lancement réussi du Dragon. La NASA commence à regarder dans leur direction.

2015. Première récupération d’un premier étage de fusée — un événement que les ingénieurs de l’aérospatiale jugeaient physiquement impossible. Le monde spatial bascule.

2020. SpaceX devient la première entreprise privée à envoyer des astronautes vers la Station spatiale internationale, mettant fin à la dépendance américaine aux fusées russes Soyouz.

2025. SpaceX réalise 165 lancements orbitaux en une seule année — un lancement tous les deux jours. La NASA entière n’en effectuait pas autant dans ses meilleures décennies.

1er juillet 2025. 500e lancement d’un Falcon 9. La même fusée, réutilisée jusqu’à 35 fois. Le coût de mise en orbite divisé par 20 par rapport à la navette spatiale.

19 octobre 2025. Le 10 000e satellite Starlink est mis en orbite.

12 juin 2026. IPO au Nasdaq. Ce que tout le monde croyait impossible devient réalité : SpaceX appartient désormais aussi aux investisseurs ordinaires.

Ce que le S-1 révèle — et que personne ne dit clairement

Quand SpaceX a déposé son prospectus S-1 auprès de la SEC le 20 mai 2026, les analystes ont découvert quelque chose de surprenant : la plus grande compagnie spatiale du monde est, en réalité, un opérateur télécom.

Starlink représente 61 % du chiffre d’affaires total de SpaceX, soit 11,4 milliards de dollars en 2025. C’est le seul segment véritablement rentable du groupe, avec une marge opérationnelle de 36 % et 10,3 millions d’abonnés dans 164 pays.

Et ce n’est que le début. En mai 2026, SpaceX a signé un contrat cloud avec Anthropic — la société derrière Claude, l’IA que vous lisez peut-être en ce moment — pour 1,25 milliard de dollars par mois. Des centres de données en orbite sont prévus pour 2028. Un million de satellites pourraient être autorisés par la FCC.

Quand vous achetez SPCX aujourd’hui, vous n’achetez pas des fusées. Vous achetez l’infrastructure du monde de demain.

Pourquoi ça vous concerne directement

Vous êtes chef d’entreprise. Installateur de bornes IRVE. Propriétaire d’une concession automobile. Gestionnaire de flotte. Professionnel de l’énergie. Artisan en transition électrique. Entrepreneur dans la mobilité durable.

Vous avez tous un point en commun : vos clients regardent dans la même direction qu’Elon Musk.

La communauté Tesla Mag ne s’est pas construite en une nuit. Depuis plus de dix ans, nous couvrons cet écosystème avec une précision et une passion que les grands médias généralistes ne peuvent pas égaler. Nous avons suivi chaque lancement, chaque mise à jour logicielle, chaque annonce de Gigafactory — et nous avons agrégé autour de nous la plus grande communauté française de passionnés et d’investisseurs gravitant autour de Tesla, SpaceX et l’électrification du monde.

2,5 millions de visites annuelles. Un lectorat qui n’est pas là par accident : ce sont des gens qui font des choix éclairés, qui investissent leur argent, leur confiance et leur avenir dans ces technologies.

Aujourd’hui, le 12 juin 2026, cette communauté est à son pic d’attention et d’engagement.

Rejoindre les partenaires de Tesla Mag, c’est rejoindre le futur

Certaines fenêtres se ferment vite. Aujourd’hui, les yeux de notre communauté sont braqués sur un événement historique. Demain, ils rechercheront des bornes de recharge, des véhicules électriques, des solutions énergétiques, des services liés à la mobilité du futur.

Vous voulez que votre marque soit là quand ils cherchent ?

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Des formats natifs — publi-reportages, tests produits, interviews, guides d’achat — écrits par notre rédaction et portés par notre crédibilité

Une présence dans notre newsletter et nos réseaux sociaux cumulant des dizaines de milliers d’abonnés actifs

Un accompagnement stratégique pour positionner votre offre dans la conversation qui définit l’économie de demain

Que vous soyez installateur IRVE cherchant à recruter des clients, constructeur ou importateur voulant toucher les early adopters, gestionnaire de flotte visant les décideurs, ou marque tech souhaitant exister dans l’univers Musk — vous parlez à la bonne adresse.

L’IPO SpaceX est un signal, pas juste un événement

Les entreprises qui ont su se positionner dans la conversation Tesla en 2015 ont bénéficié d’une décennie de croissance avec leur audience. Celles qui ont attendu ont payé le prix fort pour rattraper leur retard.

SpaceX en bourse, c’est le même signal. Le marché spatial, la mobilité durable, l’énergie propre, l’intelligence artificielle embarquée — tout cela converge, et la communauté Tesla Mag est au cœur de cette convergence depuis le début.

Rejoindre les partenaires de Tesla Mag aujourd’hui, c’est choisir d’être du bon côté de cette histoire.

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