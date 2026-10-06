Elon Musk est l’homme le plus riche du monde, et de très loin. Selon l’estimation en temps réel de Forbes, sa fortune atteignait 1 046 milliards de dollars le 6 octobre 2026, près de trois fois celle de Jeff Bezos. Voici d’où elle vient, ce qu’elle représente en euros et comment elle a évolué, chiffres officiels à l’appui.

La fortune d’Elon Musk au 6 octobre 2026 Estimation de Forbes : 1 046 milliards de dollars, soit environ 934 milliards d’euros

1 046 milliards de dollars, soit environ 934 milliards d’euros Ses actions SpaceX : environ 815 milliards de dollars

environ 815 milliards de dollars Ses actions Tesla : environ 265 milliards de dollars

environ 265 milliards de dollars Rang mondial : premier, devant Jeff Bezos (371 milliards de dollars) Valeur des actions : déclarations à la SEC × cours de clôture du Nasdaq au 5 octobre. Conversion au taux de référence de la BCE du 5 octobre (1,1204 dollar pour un euro). Ces chiffres changent à chaque séance de Bourse.

Simulez la fortune d’Elon Musk selon le cours de ses actions Déplacez les curseurs : la valeur de ses actions SpaceX et Tesla se recalcule à partir du nombre d’actions qu’il a déclaré à la SEC. Cours de SpaceX (SPCX) 171,09 $ Clôture du 5 octobre 2026 : 171,09 $. Plus haut depuis l’introduction en Bourse : 201,80 $ (16 juin). Cours de Tesla (TSLA) 378,73 $ Clôture du 5 octobre 2026 : 378,73 $. 1 080 milliards de dollars soit environ 964 milliards d’euros 0 1 000 Md$ 2 700 Md$ SpaceX : 815 Md$ Tesla : 265 Md$ Revenir aux cours du 5 octobre Hypothèses : 4 766 475 230 actions SpaceX (déclaration à la SEC du 13 août 2026) et 699 580 882 actions Tesla (déclaration du 17 juin 2026), hors options, actions de performance, dettes et prêts gagés. Conversion au taux BCE du 5 octobre (1,1204 $). Ce calcul Tesla Mag n’est pas l’estimation de Forbes, qui applique sa propre méthode.

Combien vaut Elon Musk aujourd’hui ?

Le 6 octobre 2026 à 9 heures, Forbes estimait la fortune d’Elon Musk à 1 046 milliards de dollars, 65 milliards de plus que la veille : lundi, l’action SpaceX avait pris 7,6 % à Wall Street. Nous avons détaillé cette séance. Il s’agit d’une estimation, fondée surtout sur la valeur de ses actions : elle bouge chaque jour de Bourse, à la hausse comme à la baisse.

En euros, cela représente environ 934 milliards, au taux de référence publié par la Banque centrale européenne le 5 octobre (calcul Tesla Mag).

Personne n’approche ce niveau. Derrière lui, Forbes classe Jeff Bezos (371 milliards de dollars), Larry Page (284 milliards), Michael Dell (272 milliards) et Sergey Brin (262 milliards). Bernard Arnault, première fortune française, n’est que 14e, avec 117 milliards de dollars.

D’où vient sa fortune : SpaceX d’abord

L’essentiel de la richesse d’Elon Musk tient dans SpaceX. L’entreprise est entrée en Bourse le 12 juin 2026 au Nasdaq, au prix de 135 dollars l’action, sous le code SPCX. Elle avait absorbé xAI, sa société d’intelligence artificielle, le 2 février. Elon Musk y détient environ 4,77 milliards d’actions, hors options et actions de performance, selon sa déclaration à la SEC du 13 août 2026. Au cours de clôture du 5 octobre (171,09 dollars, Nasdaq), elles valent environ 815 milliards de dollars.

Il y garde la main : après l’introduction en Bourse, il disposait d’environ 82,4 % des droits de vote, selon le prospectus de SpaceX. Ce poids a un revers : l’action est volatile. Elle avait clôturé à 201,80 dollars le 16 juin, 18 % au-dessus de son cours du 5 octobre.

Tesla, l’autre pilier

Elon Musk détient 699 580 882 actions Tesla, soit 19,9 % du capital, selon sa déclaration à la SEC du 17 juin 2026. Au cours de clôture de 378,73 dollars du 5 octobre (Nasdaq), elles valent environ 265 milliards de dollars. Chaque variation de 1 % de l’action Tesla fait varier sa fortune d’environ 2,65 milliards.

Ce total comprend les 286 428 773 actions issues de son plan de rémunération de 2018, qu’il a levé au deuxième trimestre 2026 : elles ne lui seront acquises que le 19 janvier 2028, puis devront être conservées cinq ans, selon le rapport trimestriel de Tesla. Il ne compte pas les 423 743 904 actions de performance du plan de 2025, dont aucune tranche n’est acquise.

Ses autres sociétés, Neuralink et The Boring Company, ne sont pas cotées : leur valeur n’est pas publique.

Une fortune en actions, pas en argent liquide

Chez Tesla, Elon Musk touche 0 dollar de salaire. Sa richesse est faite d’actions, qu’il ne peut pas toutes vendre sans faire chuter les cours. Pour obtenir des liquidités, il peut emprunter en les donnant en garantie : au 31 décembre 2025, 207 498 721 de ses actions Tesla pouvaient être nanties, selon le rapport de Tesla à la SEC.

Tesla encadre la pratique : son patron ne peut pas emprunter plus de 3,5 milliards de dollars, ou plus de 25 % de la valeur des actions mises en garantie, en retenant le plus bas des deux montants.

Comment sa fortune a évolué depuis 2012

En dix ans, Elon Musk est passé de quelques milliards à plus de mille. Le basculement date de 2021, avec l’envolée de l’action Tesla, puis de 2026, avec l’entrée en Bourse de SpaceX.

Classement Forbes Fortune (milliards de dollars) Rang mondial 2012 2,0 634e 2013 2,7 527e 2014 8,4 158e 2015 12,0 100e 2016 10,7 94e 2017 13,9 80e 2018 19,9 54e 2019 22,3 40e 2020 24,6 31e 2021 151 2e 2022 219 1er 2023 180 2e 2024 195 2e 2025 342 1er 2026 839 1er 6 octobre 2026 (temps réel) 1 046 1er Fortune d’Elon Musk dans le classement annuel des milliardaires de Forbes, établi chaque printemps, puis estimation en temps réel du 6 octobre 2026.

Combien gagne-t-il par jour et par seconde ?

Elon Musk n’a pas de revenu fixe : ce qui change, c’est la valeur de son patrimoine. Entre le classement Forbes mesuré le 10 mars 2026 (839 milliards) et l’estimation du 6 octobre (1 046 milliards), sa fortune a gagné environ 207 milliards en 210 jours : près d’un milliard de dollars par jour, ou environ 11 400 dollars par seconde (calcul Tesla Mag).

La même mécanique joue dans l’autre sens : sur un an, sa seule participation Tesla a perdu environ 52 milliards de dollars avec le recul de l’action. Le détail est dans notre page sur le salaire et la rémunération d’Elon Musk.

Ce qui peut encore la faire monter, ou baisser

À la hausse, le plan de rémunération voté par les actionnaires de Tesla en novembre 2025 porte sur 423 743 904 actions, en douze tranches. La première exige une capitalisation boursière de 2 000 milliards de dollars ; au 5 octobre, Tesla en valait environ 1 496. Nous détaillons ce qu’il faudrait à Tesla pour qu’il le touche.

À la baisse, tout dépend de deux cours de Bourse. Une baisse de 10 % de SpaceX lui retirerait environ 82 milliards de dollars ; une baisse de 10 % de Tesla, environ 26 milliards (calculs Tesla Mag).

FAQ sur la fortune d’Elon Musk

Quelle est la fortune d’Elon Musk en euros ? Environ 934 milliards d’euros le 6 octobre 2026 : 1 046 milliards de dollars selon Forbes, convertis au taux de référence de la BCE du 5 octobre.

Elon Musk est-il le premier trillionnaire ? Selon Forbes, il est le seul dont la fortune estimée dépasse 1 000 milliards de dollars : 1 046 milliards le 6 octobre 2026. Le numéro deux, Jeff Bezos, en est à 371 milliards.

Combien Elon Musk gagne-t-il par seconde ? Il n’a pas de salaire : 0 dollar chez Tesla. Sa fortune a progressé d’environ 11 400 dollars par seconde en moyenne entre mars et octobre 2026, selon les estimations de Forbes (calcul Tesla Mag).

D’où vient l’argent d’Elon Musk ? De ses actions : environ 815 milliards de dollars dans SpaceX et 265 milliards dans Tesla au 5 octobre 2026, selon ses déclarations à la SEC et les cours du Nasdaq.

Quelle est la fortune de Bernard Arnault par rapport à celle d’Elon Musk ? Selon Forbes, Bernard Arnault, première fortune française, pesait 117 milliards de dollars le 6 octobre 2026, près de neuf fois moins qu’Elon Musk.

Retrouvez aussi notre guide complet sur Elon Musk, son parcours et ses entreprises.

Sources : Forbes, classements annuels 2012 à 2026 et estimation en temps réel au 6 octobre 2026 ; déclarations d’Elon Musk à la SEC du 17 juin 2026 (Tesla) et du 13 août 2026 (SpaceX) ; Tesla, 10-K/A du 30 avril 2026 et 10-Q du deuxième trimestre 2026 ; prospectus de SpaceX ; Nasdaq, cours de clôture du 5 octobre 2026 ; BCE, taux de référence du 5 octobre 2026. Calculs Tesla Mag.