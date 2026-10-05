SpaceXAI, la société qui édite Grok, va changer de nom. Dimanche 4 octobre 2026, un abonné a demandé à Elon Musk s’il était possible de la rebaptiser SpaceXSI. Sa réponse est tombée à 11 h 07, heure de Paris : « Yes, we will make that change ». Trois minutes plus tard, il résumait : « SpaceX is a super intelligence company ».

Le fil de la matinée

Tout part d’un message d’Elon Musk publié à 10 h 40 : « No more AI / SI / It’s better » (post du 4 octobre). Plus d’IA, de la SI, c’est mieux. Cinq minutes plus tard, le compte @XFreeze lui demande s’il envisage de renommer SpaceXAI en SpaceXSI (post). Le patron de SpaceX répond par l’affirmative, sans donner de date.

Yes, we will make that change — Elon Musk (@elonmusk) October 4, 2026 La réponse d’Elon Musk, le 4 octobre 2026.

SI, pour super intelligence : c’est Elon Musk lui-même qui fait le lien, dans le message publié dans la foulée (post).

Pourquoi la superintelligence

Le mot n’arrive pas par hasard. xAI, la société d’intelligence artificielle d’Elon Musk, a été rachetée par SpaceX le 2 février 2026 et signe depuis SpaceXAI. Le 29 septembre, Elon Musk a signé pour elle l’accord de la Maison-Blanche sur la superintelligence. Passer de « AI » à « SI », c’est afficher l’ambition plutôt que l’outil : viser une intelligence supérieure à celle des humains, et non un assistant de plus.

Ce qui change pour les utilisateurs de Grok

Rien pour l’instant. Grok, Grok Bot et Grok dans les Tesla fonctionnent comme avant, et Elon Musk n’a donné ni calendrier ni détail juridique. La page d’assistance de Tesla France présente toujours Grok comme un compagnon IA « conçu par SpaceXAI ».

Nous mettrons à jour notre guide de Grok et notre guide de l’IA agentique dès que le nouveau nom sera officiel.

Sources : posts X d’Elon Musk et de @XFreeze du 4 octobre 2026 ; page d’assistance Grok de Tesla France, consultée le 4 octobre 2026.