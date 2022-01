Elon Musk annonce à un utilisateur de Twitter que les fonctions de conduite autonome de Tesla seront bientôt disponibles au Canada

Tesla lance sa version bêta de la conduite autonome complète au Canada, a déclaré le PDG Elon Musk, marquant la première fois que le logiciel pourrait être étendu à une région en dehors des États-Unis.

Une première pour la conduite autonome de Tesla

Les conducteurs de Tesla au Canada n’auront peut-être plus à attendre longtemps la version bêta du logiciel de conduite autonome complète (FSD) de Tesla après que le PDG de Tesla, Elon Musk, a annoncé le lancement imminent du logiciel au Canada.

M. Musk a fait cette annonce importante sur Twitter en réponse à une question d’un utilisateur sur le programme, en déclarant : » Nous allons commencer à déployer la version bêta de la FSD au Canada de manière prudente dans les 2 à 4 semaines à venir ».

Si Tesla tient la promesse de Musk, ce sera la première fois que le logiciel sera disponible pour les clients en dehors des États-Unis.

Il reste encore une étape

Aux États-Unis, les conducteurs doivent obtenir un score de sécurité de 99/100 pour télécharger le logiciel de test bêta de la FSD. Pour l’instant, on ne sait pas si les Canadiens devront obtenir le Safety Score avant de pouvoir utiliser le programme lorsqu’il sera disponible au Canada.

Le Safety Score de Tesla est basé sur cinq critères et est calculé par un algorithme dans le véhicule.

Musk a d’abord signalé un lancement canadien en novembre de l’année dernière, mais a mentionné dans un commentaire séparé sur Twitter qu’il n’y avait « aucune garantie » parce que la société devait faire « beaucoup de tests progressifs [et] des ajustements de code pour différents systèmes routiers au Canada. »

Plus tard, en décembre 2021, Musk a de nouveau écrit sur Twitter que le programme bêta de la FSD serait étendu au Canada « très bientôt ».

Les capacités de la FSD

Avec un prix canadien de 10 600 $ (12 000 $ US), les propriétaires de Tesla qui répondent aux exigences peuvent choisir d’acheter le logiciel FSD Beta, qui sera ensuite installé dans leurs véhicules par voie aérienne.

Grâce aux fonctions de la FSD Beta de Tesla, le véhicule aidera les conducteurs à se garer automatiquement, à changer de voie sur l’autoroute, à identifier les panneaux d’arrêt et les feux de circulation et à ralentir automatiquement la voiture jusqu’à l’arrêt. On s’attend à ce que le véhicule soit éventuellement doté d’une fonction de guidage automatique dans les rues de la ville.

Tesla prévient sur son site Web que les fonctionnalités avancées de la FSD Beta ne rendent pas un véhicule autonome et qu’il faudra toujours une supervision active du conducteur avec les mains sur le volant à tout moment.

D’autres VE dotés de fonctions d’aide à la conduite

Tesla n’est pas le seul constructeur automobile à développer des technologies de conduite autonome.

La Ioniq 5 EV de Hyundai, disponible dès maintenant au Canada, est équipée du système d’aide à la conduite SmartSense du constructeur, qui fournit une assistance au maintien dans la voie, un freinage d’urgence automatique, une aide au stationnement et un régulateur de vitesse adaptatif.

De même, la Volkswagen ID.4 est dotée de la technologie IQ.Drive, qui comprend un régulateur de vitesse adaptatif avec fonction stop-and-go, un avertisseur de collision avant avec détection des piétons, un système de freinage d’urgence automatique, une surveillance des angles morts et une aide au maintien dans la voie. La Leaf 2022 de Nissan disposera d’un ensemble de fonctionnalités similaires dans le cadre de son programme de conduite ProPilot Assist.

La fonction Super Cruise de General Motors et le BlueCruise de Ford comprennent tous deux plusieurs fonctions et technologies de conduite autonome qui permettent aux conducteurs d’avoir les mains totalement libres. À l’heure actuelle, la conduite mains libres n’est disponible que sur des routes et autoroutes désignées et délimitées, dont certaines sont situées dans le sud de l’Ontario.