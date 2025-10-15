Elon Musk annonce des changements sur 𝕏 : l’intelligence artificielle Grok prend le contrôle du fil d’actualité

Elon Musk vient de confirmer un changement historique pour la plateforme 𝕏 (anciennement Twitter) : dès le mois prochain, l’intégralité des recommandations de contenu sera générée par Grok, l’intelligence artificielle développée par xAI.

Un pas décisif vers un réseau social entièrement piloté par l’IA — et un tournant majeur dans l’histoire des médias numériques.

L’annonce d’Elon Musk

Le patron de Tesla, SpaceX et 𝕏 a publié ce message sur son propre compte :

“To the degree that people are seeing improvements in their feed, it is not due to the actions of specific individuals changing heuristics, but rather increasing use of Grok and other AI tools.

We will post the updated algorithm, including model weights, later this week. You will see that a lot of random vestigial rules are now gone.

Going to full AI recommendations, where all 100M+ posts per day are evaluated by Grok and those most likely to interest you are recommended happens next month. This will profoundly improve the quality of your feed.

Shortly after that, we will build the ability for you to dynamically adjust your recommended content, eg “show me less politics”.”

En clair :

Le fil d’actualité ne sera plus ajusté par des ingénieurs humains,

Mais entièrement évalué par une IA ,

, Sur plus de 100 millions de publications par jour ,

, Avec des filtres dynamiques que chaque utilisateur pourra paramétrer.

Une transformation profonde de l’expérience utilisateur

Jusqu’à présent, l’algorithme de 𝕏 reposait sur un ensemble complexe de règles (“heuristiques”) et de pondérations mises à jour par des équipes d’ingénieurs.

Musk annonce la fin de ce modèle.

Dès la semaine prochaine, le code source et les “model weights” (poids de calcul du modèle d’IA) seront publiés pour assurer une transparence inédite.

Un geste fort pour la communauté open source — mais aussi une manière de prouver que le réseau ne cherche pas à manipuler ses utilisateurs.

L’objectif affiché :

👉 “Améliorer profondément la qualité du fil d’actualité.”

Entre promesse d’efficacité et crainte de bulle algorithmique

Cette annonce suscite déjà de vifs débats dans l’écosystème tech.

Les partisans saluent une approche plus intelligente, débarrassée du bruit numérique :

“Si Grok parvient à comprendre nos intérêts réels, on pourrait enfin sortir du chaos informationnel actuel”, explique un ingénieur en IA contacté par Tesla Mag.

Les détracteurs, eux, y voient un risque d’enfermement cognitif :

“Une IA qui décide ce qui nous intéresse, c’est aussi une IA qui choisit ce qu’on ne voit plus”, souligne un chercheur en communication numérique.

Autrement dit, si le fil devient “parfaitement personnalisé”, il pourrait aussi devenir parfaitement biaisé.

Grok : l’IA au cœur de l’écosystème Musk

Pour comprendre cette évolution, il faut rappeler que Grok est le modèle d’IA développé par xAI, la société d’intelligence artificielle fondée par Musk en 2023.

Ce modèle est directement intégré à 𝕏 Premium et accessible dans le fil de discussion via la section “Grok”.

Son ambition dépasse la simple génération de texte : Grok est conçu pour comprendre, contextualiser et recommander.

Il s’appuie sur des données issues de 𝕏 en temps réel, ce qui en fait l’un des modèles conversationnels les plus connectés à l’actualité mondiale.

Cette intégration massive signe une fusion inédite entre intelligence artificielle et réseau social : 𝕏 devient un laboratoire mondial de la personnalisation algorithmique.

Une fonctionnalité-clé : la personnalisation dynamique

Elon Musk promet une innovation particulièrement attendue :

“Vous pourrez ajuster votre fil d’actualité en disant simplement : montre-moi moins de politique.”

Cela représente une rupture majeure dans l’expérience utilisateur.

Pour la première fois, le contrôle du contenu ne dépendra plus des réglages cachés d’un algorithme, mais d’un dialogue direct entre l’utilisateur et l’IA.

Cette approche, si elle fonctionne, pourrait transformer 𝕏 en réseau social adaptatif, capable d’évoluer selon les humeurs, les besoins et les intérêts du moment.

Analyse Tesla Mag : vers une nouvelle ère des médias pilotés par l’IA

Chez Tesla Mag, nous observons cette transition comme un signal fort :

Elon Musk applique ici la même logique qu’il a imposée dans ses autres entreprises — automatisation, transparence et optimisation continue.

Mais cette évolution soulève une question fondamentale :

👉 Peut-on confier à une IA le soin de trier, hiérarchiser et filtrer l’information mondiale ?

Si la réponse est oui, alors nous entrons dans une ère où chaque utilisateur devient un média, assisté par une IA personnelle.

Si la réponse est non, il faudra repenser la place de l’humain dans la construction de l’opinion numérique.