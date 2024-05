VivaTech vient tout juste d’annoncer la participation d’Elon Musk à l’édition 2024 de son événement phare. Pour cette 8e édition, le célèbre entrepreneur revient répondre en direct aux questions de l’audience, offrant une opportunité unique d’évoquer ses visions et les avancées de ses entreprises, notamment en matière d’intelligence artificielle et de mobilité électrique.

Tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur Elon Musk (sans jamais oser le demander)

Une Session Interactive Inédite

La session avec Elon Musk se tiendra le jeudi 23 mai après-midi dans le Dôme de Paris, avec Maurice Lévy, co-président de Viva Technology et Président du Conseil de surveillance de Publicis Groupe, lançant les premiers échanges. Cette rencontre en distanciel promet d’être riche en révélations et en discussions sur des sujets brûlants de l’actualité technologique.

Les Avancées en Intelligence Artificielle

L’intelligence artificielle (IA) sera au cœur de cette édition de VivaTech, se trouvant sur chaque scène et dans chaque allée de l’événement. Elon Musk, connu pour ses prises de position avant-gardistes sur l’IA, partagera sa vision et les enjeux futurs de cette technologie. Ses interventions passées ont souvent mis en lumière les potentialités mais aussi les risques de l’IA, rendant son discours d’autant plus attendu.

Tesla et le Cybertruck : Une Première en France

Tesla, l’une des entreprises phares d’Elon Musk, présentera l’ensemble de son écosystème dans le hall 2 de VivaTech. Un point culminant sera la première présentation en France du Cybertruck, le véhicule futuriste qui a déjà suscité un engouement mondial. Les visiteurs pourront découvrir les innovations de Tesla et comprendre comment elles redéfinissent la mobilité électrique et durable.

Un Événement Grandiose et Incontournable

Cette 8e édition de Viva Technology promet d’être un moment phare du calendrier tech et startup international. Maurice Lévy a exprimé son enthousiasme quant à la participation d’Elon Musk :

“Je suis extrêmement heureux que l’incontournable Elon Musk nous fasse l’amitié de prendre la parole à VivaTech cette année encore. Durant cette édition, l’intelligence artificielle aura une place de choix et se trouvera sur chaque scène et dans chaque allée de l’événement. Quelle meilleure occasion pour évoquer avec M. Musk sa vision et les enjeux d’une telle technologie !”

VivaTech : Une Plateforme d’Innovation et de Dialogue

Depuis sa création, VivaTech s’est imposé comme un lieu de rencontre incontournable pour les leaders de la technologie, les entrepreneurs et les innovateurs du monde entier. La participation d’Elon Musk renforce encore davantage cette position, promettant des discussions de haut niveau et des insights précieux pour tous les participants.

Conclusion

La présence d’Elon Musk à VivaTech 2024 est une opportunité unique pour les participants de plonger dans les sujets les plus actuels et futuristes de la tech mondiale. Ne manquez pas cette chance d’entendre directement l’un des visionnaires les plus influents de notre époque et de découvrir les dernières avancées en intelligence artificielle et en mobilité électrique.

Pour plus d’informations et pour vous inscrire, visitez le site officiel de Viva Technology.