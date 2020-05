Comme vous le savez Tesla Motors se porte bien et Elon Musk nous prévoit d’excellentes choses pour les mois à venir.

Elon Musk

Vous pensez sûrement qu’Elon Musk, en tant que CEO de Tesla Motors gagne des millions de dollars. Mais vous serez surpris d’apprendre que vous gagnez probablement plus que lui.

Evolution du salaire d’Elon Musk

D’après Automotive News, qui s’est récemment intéressé à la paye des PDG de l’industrie automobile, Musk est loin des millions mais au fil du temps il a su mettre en place une mécanique de génie qui plaît aux actionnaires.

Salaire d’Elon Musk en 2013

Son salaire est de 39,280$ dont 6000$ de bonus, il ne détient même pas de cash en action.

En comparaison, le PDG de Ford gagne 3,95 millions de dollars en bonus et stocks.

Le dessous de ce salaire de cadre

Vous voulez l’astuce?

En 2012, il s’est vu offrir un grand nombre d’actions qui lui seront versées une fois que la société aura atteint 43,2 milliards de capitalisations boursières et aura passé quelques Milestone.

Pour information, en 2013 Tesla Motors est valorisé 11,48 milliards de dollars.

2018 : modification majeure de sa rémunération

En effet, depuis l’année 2018, Elon Musk ne perçoit plus de salaire fixe et il a complètement indexé sa rémunération sur le cours de l’action et de l’atteinte d’objectifs opérationnels.

Tenez-vous bien, en 2018, le nouvel objectif de capitalisation a été fixé à 650 milliards de dollars sur 10 ans pour atteindre une rémunération équivalente à 78 milliards de dollars.

Rappelons également qu’Elon Musk détient 20% de Tesla qui représentera 130 milliards d’euros une fois parvenus à l’objectif. Ce montant ne peut être assimilé à une rémunération tant qu’Elon Musk ne cède pas ces parts (ce qui n’est évidemment pas prévu).

Un nouveau plan de rémunération en 12 tranches

Tranche 1

Atteindre la capitalisation boursière de 100 milliards de dollars

Tranche 2

Atteindre la capitalisation boursière de 150 milliards de dollars

Tranche 3

Atteindre la capitalisation boursière de 200 milliards de dollars

Tranche 4

Atteindre la capitalisation boursière de 250 milliards de dollars

Tranche 5

Atteindre la capitalisation boursière de 300 milliards de dollars

Tranche 6

Atteindre la capitalisation boursière de 350 milliards de dollars

Tranche 7

Atteindre la capitalisation boursière de 400 milliards de dollars

Tranche 8

Atteindre la capitalisation boursière de 450 milliards de dollars

Tranche 9

Atteindre la capitalisation boursière de 500 milliards de dollars

Tranche 10

Atteindre la capitalisation boursière de 550 milliards de dollars

Tranche 11

Atteindre la capitalisation boursière de 600 milliards de dollars

Tranche 12

Atteindre la capitalisation boursière de 650 milliards de dollars

Point 2019: Salaire indexé sur la capitalisation

Au 1er janvier 2019, la capitalisation boursière de Tesla était de 59 milliards de dollars.

Point 2020: Salaire indexé sur la capitalisation

Au 2 Janvier 2020, la capitalisation boursière de Tesla était de 79 milliards de dollars. Elon Musk n’a donc pas atteint la 1 ère tranche de sa nouvelle rémunération.

Le premier pallier a été atteint le 17 Janvier 2020 et tenez vous bien, le second pallier a été atteint le 14 février 2020.

En mai 2020, date de la mise à jour de cet article, le troisième pallier n’a pas été atteint avec une capitalisation de 153 milliards de dollars, Elon Musk a donc atteint 23% de l’objectif fixé par le conseil d’administration de Tesla.