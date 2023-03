Brunch au Baja Paris, le lieu branché à découvrir

Chez Tesla Mag, nous sommes convaincus que le véhicule électrique doit être plus qu’un simple moyen de transport : c’est un mode de vie. Pourquoi rester immobile lors de la recharge de votre voiture ? Profitez plutôt de votre temps libre pour découvrir les trésors cachés de votre ville. C’est pourquoi nous vous proposons des city-guides complets ainsi que des avis sur les meilleurs restaurants et hôtels à proximité. Avec Tesla Mag, votre expérience de conduite électrique sera bien plus qu’un simple trajet, c’est une aventure à part entière.

Le Baja une adresse pour vivre le brunch à l’australienne

Le Baja, un restaurant en vogue, a su profiter de la situation exceptionnelle de la pandémie pour se démarquer grâce à une offre originale. Dirigé par un passionné de la restauration et un entrepreneur chevronné, le Baja a pour ambition de plaire au plus grand nombre en proposant un brunch de 10h à 17h, en phase avec l’évolution du monde du travail qui ne définit plus d’heures fixes pour le repas.

La situation géographique de l’établissement, proche des habitations et facile d’accès, a également contribué à sa popularité, en particulier auprès des télétravailleurs. Malgré ses 80 places, le restaurant affiche complet tous les dimanches. Découvrez cette adresse tendance qui a su s’adapter aux nouvelles tendances alimentaires et de travail.

Une expérience culinaire enrichissante et une proposition de menu

Je vais vous présenter un menu adapté pour une peronne qui souhaite se régaler avec de délicieux plats:

Granola bowl (10,00 €) : Pour commencer la journée avec une note saine et équilibrée, je vous recommande ce savoureux granola bowl. Il est composé de muesli maison, de fruits de saison, de yaourt grec et de miel. Les graines et les fruits secs apportent une belle touche de croquant, tandis que le yaourt grec et le miel ajoutent une note sucrée et crémeuse. Le egg bun (14,00 €) : Ensuite, je vous suggère ce délicieux egg bun pour le déjeuner. C’est un pain burger beurré et toasté garni d’avocat, d’un œuf au plat BIO, et d’une sauce cheddar. Pour la touche de protéines, vous avez le choix entre du bacon de veau ou du saumon fumé. Ce plat est copieux et gourmand, parfait pour un repas réconfortant. Extra gnocchis alla sorrentina (19,00 €) : Pour les gourmands, je vous propose ces gnocchis alla sorrentina faits maison. Ils sont préparés avec des tomates cerises, de la sauce tomate, du basilic frais, de la burrata crémeuse et des noisettes. Ce plat est savoureux et riche en saveurs, idéal pour une soirée réconfortante. Cacao hot cookie (5,50 €) : Pour finir sur une note sucrée, je vous recommande ce cookie au chocolat noir et lait, et aux noisettes. D’une généreuse taille de 130 grammes, ce cookie est parfait pour une pause gourmande ou pour terminer votre repas en beauté.

Informations pratiques

Restaurant Le Baja

Adresse: 34 All. Vivaldi, 75012 Paris

Stations Belib’ à proximité du Baja

A. Belib Charging Station Adresse : 126 Bd Diderot, 12ème arrondissement Connecteurs :

Connecteur inconnu ·30.0 kW 1/2

Type 2 ·30.0 kW 1/2

CHAdeMO ·30.0 kW 1/2

CCS ·30.0 kW 1/2

Prise murale ·2.0 kW 2/3

B. Belib Station de recharge Adresse : 5 Rue du Dr Goujon, 12ème arrondissement Connecteurs :

Connecteur inconnu ·30.0 kW 0/2

Type 2 ·30.0 kW 0/2

CHAdeMO ·30.0 kW 0/2

CCS ·30.0 kW 0/2

Prise murale ·2.0 kW 1/3

C. Belib Charging Station Adresse : 30 Cr de Vincennes, 12ème arrondissement Connecteurs :