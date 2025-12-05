Elon Musk fait un clin d’œil aux journalistes avec une moto : Grok crée la surprise

Depuis près de quatre jours, la presse mondiale spécialisée, et plus largement les commentateurs des réseaux sociaux, ont abondamment relayé l’idée selon laquelle Elon Musk ne produirait « jamais » de moto Tesla. Les arguments étaient nombreux : contraintes réglementaires, marché de niche, manque de synergie avec la production automobile existante, et même l’historique de Musk critiquant la sécurité des deux-roues.

Ce débat passionné, qui a occupé de nombreux articles et fils de discussion, a pris une tournure inattendue et particulièrement amusante ce jeudi, grâce à une intervention de l’homme d’affaires lui-même, via l’un de ses outils les plus récents.

La réponse subtile d’Elon Musk

Alors que l’encre des analyses sceptiques était à peine sèche, Elon Musk a publié sur X (anciennement Twitter) une courte vidéo. Cette vidéo, centrée sur une moto d’apparence futuriste, ne venait pas d’un studio de design de Tesla, mais était accompagnée d’une mention beaucoup plus significative : « Vidéo générée par Grok ».

Grok, pour ceux qui ne le sauraient pas, est le modèle d’intelligence artificielle conversationnelle développé par xAI, une société également fondée par Elon Musk. La particularité de Grok est son ton souvent irrévérencieux et sarcastique, et sa capacité à s’inspirer du contexte d’actualité pour ses créations.

Le double clin d’œil

Cette publication est un chef-d’œuvre de communication à plusieurs niveaux :

Le Démenti Visuel (et Amusé) : En publiant une vidéo de moto, Musk répond directement à la vague de scepticisme. Sans confirmer officiellement la production d’un tel véhicule, il détourne la critique en montrant que l’idée est loin d’être enterrée, au moins dans l’imaginaire de ses entreprises. La Démontration Technologique de Grok : C’est aussi une démonstration de force de Grok dans le domaine de la génération vidéo. L’IA a été capable de créer un contenu visuellement convaincant et pertinent, s’attaquant à un sujet brûlant de l’actualité qu’elle a visiblement intégré. L’Ironie envers les Journalistes : Le timing est parfait. Après des jours de débats et d’analyses affirmant une impossibilité, la riposte vient d’une simple publication générée par une IA, se moquant subtilement de l’excès de sérieux et de la certitude des pronostics. Le message sous-entendu est clair : si même mon IA peut imaginer une moto Tesla, peut-être que l’idée n’est pas si absurde que ça.

Un futur incertain, mais divertissant

Bien sûr, la vidéo générée par Grok ne constitue en aucun cas une confirmation officielle que Tesla Motors lancera prochainement un deux-roues électrique. Mais elle rappelle la méthode habituelle d’Elon Musk : utiliser l’actualité, souvent ses propres critiques, pour créer du buzz, démontrer les capacités de ses technologies (ici, l’IA de Grok), et maintenir une communication non conventionnelle qui fait le succès de ses marques.

En fin de compte, que la moto Tesla voie le jour ou non, cette séquence est un parfait exemple de la manière dont l’entrepreneur utilise l’IA et les réseaux sociaux pour répondre à la presse : avec un sourire en coin et un sens du spectacle aiguisé.