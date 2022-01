Elon Musk partage une vidéo par drone de la tour de lancement du vaisseau SpaceX Starbase

Dimanche soir, le fondateur de SpaceX, Elon Musk, a partagé une vidéo par drone de la tour de lancement Starbase Starship de SpaceX, située à Boca Chica Beach, dans le sud du Texas.

Starship launch & catch tower pic.twitter.com/5mLIQwwu0k — Elon Musk (@elonmusk) January 9, 2022

La tour de lancement : détails techniques

La tour de lancement de 120 m de haut est équipée de bras robotiques géants en forme de pinces, surnommés « Mechazilla ». Ils sont conçus pour empiler le Starship de 50 m de haut sur la fusée Super Heavy de 70 m de haut. Il attrapera également les véhicules en acier inoxydable lors de leur descente vers la rampe de lancement, peu après avoir propulsé la charge utile en orbite. Mechazilla permettra à la société de récupérer rapidement le véhicule de lancement pour le relancer en moins d’une heure. Impressionnant, non ?

Un premier essai en vol orbital attendu

Les équipes de SpaceX au Texas se préparent à effectuer un premier essai en vol orbital. Au cours des six derniers mois, les ingénieurs ont effectué des tests préalables au vol sur les prototypes Starship SN20 et Super Heavy Booster 4 qui tenteront cet ambitieux vol. Il semble que Mechazilla soit prêt à soutenir la mission. Même si Mechazilla n’attrapera aucun vaisseau spatial lors du prochain vol d’essai, nous verrons bientôt les bras robotiques de la tour de lancement en action, lorsque SpaceX empilera SN20 sur le Booster 4.

SpaceX attend de recevoir l’approbation de l’Administration fédérale de l’aviation (FAA) des États-Unis pour effectuer le premier vol orbital du Starship, qui décollera du sud du Texas et atterrira dans l’océan au large de Kauai, à Hawaï. La FAA a déclaré qu’elle avait l’intention de terminer l’évaluation environnementale du site de lancement Starbase d’ici le 28 février. La société pourra alors demander une licence de vol orbital.

Des tests préalables nécessaires

Cette semaine, SpaceX a semblé tester le mouvement mécanique des bras de la tour de lancement. Les photographes locaux de Boca Chica ont capturé des images de l’ouverture et de la fermeture des griffes robotiques. Et ce matin, les bras ont été déplacés de haut en bas et jusqu’au sommet de la tour de lancement de 400 pieds de haut. SpaceX n’a pas encore publié d’animation officielle pour montrer comment la tour de lancement s’empilera et attrapera Starship et Super Heavy.

Cependant, un artiste numérique, @ErcXspace via Twitter, a partagé une représentation impressionnante de la façon dont Mechazilla pourrait fonctionner, vidéo montrée ci-dessous. Elon Musk a même aimé son animation vidéo l’année dernière, déclarant que l’animation est « très proche de la réalité » !