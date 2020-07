Plusieurs fois repris par la SEC ( l’AMF pour les US), Elon Musk continue à utiliser Twitter pour commenter les comportements d’investisseur. Si auparavant, il était beaucoup plus explicite dans ses tweets, il décide désormais de jouer des règles pour se moquer ouvertement des short-sellers.

Elon Musk : Un humour appréciable !

Nous pouvons noter un humour de plus en plus perceptible dans les tweets d‘Elon Musk. C’est sûrement la meilleure stratégie face aux détracteurs et à la SEC avec qui il entretient une relation de vieux couple. En 2019, il faut dire que les relations étaient plus que tendues et un accord avait dû être négocié pour éviter une condamnation qui aurait pu faire mal à l’image de Tesla.

Donc après avoir dit que le E de la SEC voulait dire Elon après une hausse flamboyante du titre boursier. Il a souhaité se moquer ouvertement des vendeurs à découvert ou “short sellers” en mettant en vente des shorts rouges avec l’inscription “S3XY” sur les fesses, un mot que les initiés connaissent bien et qui représentent les premières lettres des principaux modèles de Tesla.



Short Shorts Tesla

Et Tesla n’a pas oublié les détails, puisqu’il est proposé à 69,420 €

En 48 minutes, le stock était vendu et il ne reste plus à l’heure où nous écrivons l’article que des des modèles XL. Bonne blague non?