INSPIRATION – Paris Design Week, notre sélection de tables rondes

Dans le cadre de la Paris Design Week (du 9 au 18 septembre), laissez-nous vous présenter notre sélection de tables rondes pour la rentrée 2021. Pourquoi une table ronde ? C’est tout de suite plus convivial pour inviter du monde. En plus, ça nous rappelle une anecdote avec le roi Arthur… On s’égare ? Attendez de voir notre sélection de tables, toutes conçues par des designers talentueux, et pour tous les budgets !

Ça vous intéresse ? C’est parti !

La nouveauté : Matière Grise, une collection iconique par Constance Guisset

“Chez Matière Grise nous aimons le métal et avons à cœur de partager cette passion. Nous fabriquons des meubles en métal aux couleurs subtiles et au design intemporel, conçus pour aménager votre intérieur ou votre extérieur. Notre mobilier accompagne un style de vie décontracté, audacieux et libre.”

Je me permets de vous proposer dans cette sélection la marque Matière Grise, fabricant et éditeur made in France de design haut de gamme, avec sa collection iconique ANKARA par la célèbre Constance Guisset.

Le design

La collection Ankara a été dessinée à partir d’un modèle conçu pour l’Institut Français de Turquie. Composées de facettes, les surfaces jouent avec la lumière en créant des camaïeux de couleurs, pour donner vie à des illusions visuelles surprenantes. Cette collection propose de nombreux modèles de tables, tables basses, de luminaires et une chaise, la Batchair.

Différents modèles de tables sont proposés : on a la table lounge, la table ovale, permettant de réunir plus de monde, mais aussi la table ronde, simple et efficace. Notre préféré, surtout lorsqu’elle est couleur Terracotta…

Mais ce n’est pas tout ! Les tables gigognes rondes permettent d’avoir une surface élégante dans le salon, pour poser un livre ou une coupe de champagne. Le jeu de superposition permet par la différence de taille va vous bluffer.

L’aspect tout en courbe de la collection va vous apaiser. Un design non pas de rupture mais de convivialité, doté d’une bonne touche d’originalité. On imagine tout de suite une telle pièce dans son intérieur, faisant partie intégrante de notre quotidien.

Les tables sont bien évidemment accompagnées de leurs tabourets, tout aussi ronds qu’elles ! La fameuse Batchair arrondit les angles, ce qui permet une assise tout en douceur, pour le bonheur des petits comme des plus grands.

Un régal pour les yeux, n’hésitez plus avant de vous procurer une de ces pièces, on ne sait pas combien de temps encore elles resteront disponibles…

Les prix

Au niveau de la gamme des prix, on ne peut pas franchement dire que nous sommes sur de l’abordable. Mais ce n’est pas l’image que veut donner la marque. Ce qui l’intéresse c’est que l’originalité et la qualité de ses œuvres soient reconnues.

Vous pouvez choisir un nombre incalculable de couleurs mais selon le matériau choisi : métal, bois, ou trois types de marbres distincts, ainsi que l’utilisation que vous comptez en faire (intérieur ou extérieur), les prix ne seront bien entendu pas les mêmes.

Pour vous donner une idée, la table ronde Ankara peut aller de 944€ à 7 302€, une sacré différence de prix ! Et ses charmantes petites tables sont entre 1 269€ et 3 925€. Finalement, au sein même d’une marque, il y en a pour tous les goûts, et tous les prix.

Enfin, la Batchair oscille entre 352€ et 639€. Pour les tabourets, on reste aux alentours de 400€. De quoi accompagner votre nouvelle table ronde Matière grise pour la rentrée !

Les maisons Ethimo et Fritz Hansen : des mines d’or

Les éléments d’ameublement Ethimo reflètent la chaleur et le soleil des paysages italiens et intègrent des références à la tradition mises à jour grâce à une interprétation contemporaine.

“Retrouver le sens de la vie, les couleurs des saisons, la beauté des paysages familiers et extraordinaires. Cultiver une harmonie à la fois nouvelle et ancienne avec l’environnement et avec nous-mêmes, pour saisir l’essence des choses et de la vie.”

On a aimé, la Hut :

La Hut est un nid accueillant et confortable pour se détendre en harmonie avec la nature. Les longues lattes reproduisent les formes d’un tipi.Les inserts et les détails métalliques dessinent des assises confortables habillées de coussins moelleux. L’ Alcôve Hut a reçu le Archiproducts Design Award 2020 et les Elle Deco International Design Awards 2021 (EDIDA) pour la catégorie ‘Outdoor’.

Hut se déplace et s’adapte sans contrainte au sol et peut être personnalisé avec un élégant rideau qui permet de “fermer” le nid assurant un passage d’air constant et agréable en protégeant des rayons directs du soleil.

Pour revenir aux tables rondes, on adore la Table basse ronde Ø90 h43 by Luca Nichetto : Venexia. Idéale pour un extérieur chic et raffiné, cette table ajoute une touche unique, pour un été indien tout en douceur.

Fritz Hansen, parfois connue sous l’usage du nom Republic of Fritz Hansen depuis 2000, est une entreprise danoise d’édition de meubles qui trouve ses origines au XIXᵉ siècle. Le travail sur les couleurs, les textiles et le design est juste à couper le souffle.

Voici notre favorite :

Les tables basses Planner MC font partie d’une nouvelle collection Fritz Hansen de Paul McCobb, un concepteur légendaire connu pour créer des dessins minces où la forme suit la fonction. Dotée d’une surface en marbre structuré et d’une base en acier enduit de poudre, la table basse est une illustration de la simplicité brute et tactile.

Avec un cadre linéaire solide et une forme géométrique audacieuse, le Planner Table circulaire MC300 Planner a un caractère élégant et contemporain qui complète un large éventail de styles intérieurs.

Notre coup de coeur : la table Ennéa by Vincent Tordjman

L’esprit Cinna, la marque qui a produit cette admirable table : “Le monde de Cinna, c’est un monde où les idées reçues sont faites pour être bousculées. Un monde où le marketing ne fait pas la loi mais où la curiosité intellectuelle et l’intuition inventent les modes de vie de demain. Un monde où l’on regarde loin devant et non derrière soi. Un monde attaché à des valeurs de transparence et d’authenticité, tout entier tourné vers le bien vivre des nouvelles générations.”

À travers une collection complète, Cinna transmet un état d’esprit, toute une atmosphère de modernité à la maison, grâce à la complicité inspirée de 70 créateurs du monde entier. Un fabuleux vivier d’imagination, de créativité et d’émotions, un concentré de richesse intérieure.

Le design

Avec sa subtilité acrobatique, cette table désignée par Vincent Tordjman (CINNA) nous transporte dans un monde architectural très design.

La table de repas Ennea (Ennea signifie le chiffre 9 en grec) repose sur un piètement constitué de trois triangles ”rectangles” identiques en bois massif. Trois triangles, trois côtés, ces neuf segments forment neuf vecteurs, neuf directions dans l’espace qui forment un agencement à la fois simple et sophistiqué.

La construction rappelle la structure pyramidale d’un cristal, légère et robuste. C’est d’équilibre et de tension qu’il s’agit ici, plus que d’un dessin statique. L’assemblage est simple mais donne une impression de sophistication. Cette table peut accueillir de 6 à 10 couverts selon les dimensions.

Le prix

Selon les modèles, le prix oscille entre 3 000 et 12 000€. Comme pour la table ronde précédente, cela dépend de sa taille et surtout de ses matériaux. Votre table idéale peut être en verre ou en bois, avec la chance de sélectionner le type de bois qui vous ressemble le plus.

Vous pouvez vous renseigner directement sur le site de la marque.

Notre table idéale fait 240 m de longueur, 130 de profondeur et 75 de hauteur. On ne peut pas vraiment la qualifier de ronde mais ses angles arrondis donnent la même impression cocooning. En plus, on peut y loger du monde ! Le piètement en chêne naturel, ou en chêne ton noir, on hésite encore…

Par contre, le plateau Grès a un aspect de marbre blanc, ça on en est bien certain ! C’est tellement moderne et ça donne un esprit d’espace encore plus profond. Pour 5 236€, on a hâte.

Et vous, quelle sera votre table ronde préférée ?