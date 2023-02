Hôtel Borne de Recharge Barcelone

Bienvenue sur notre guide des hôtels avec bornes de recharge pour voitures électriques à Barcelone. L’utilisation croissante des véhicules électriques implique une nécessité accrue de points de recharge pratiques et fiables. C’est pourquoi nous avons compilé une liste des meilleurs hôtels de la ville dotés de bornes de recharge pour les véhicules électriques, afin de vous permettre de planifier vos déplacements en toute tranquillité.

Barcelone est une ville vibrante et cosmopolite située sur la côte méditerranéenne en Espagne. Elle est connue pour ses monuments emblématiques, tels que la Sagrada Familia, ainsi que pour son riche patrimoine culinaire et artistique. La ville est également un leader en matière de durabilité et de mobilité durable, avec de nombreuses initiatives pour encourager les modes de transport respectueux de l’environnement, tels que les vélos en libre-service et les transports en commun.

Grâce à notre guide des hôtels avec bornes de recharge à Barcelone, vous pourrez profiter de la ville tout en rechargeant votre véhicule électrique en toute sécurité. Vérifiez simplement la disponibilité de la borne de recharge auprès de l’hôtel et planifiez votre prochaine aventure écologique à Barcelone.

Nom de l’hôtel Adresse Type de recharge Sofitel Barcelona Skipper Avenida Litoral, 10, Vieille ville, 08005 Barcelone 2 x Domestique UE, 3 kW Hotel Arts Barcelona Marina, 19-21, 08005 Barcelone 2 x Type 2, 22 kW Hôtel Acevi Villarroel Villarroel, 106, L’Eixample, 08011 Barcelone 2 x Type 2, 11 kW Majestic Hotel & Spa Barcelona GL Passeig de Gracia, 68, L’Eixample, 08007 Barcelone 1 x Type 2, 22 kW Gran Hotel Havana by Escampa Hotels Gran Vía de Les Corts Catalanes, 647, L’Eixample, 08010 Barcelone 1 x Type 2, 22 kW1 x Type 2, 14 kW

Sofitel Barcelona Skipper

Le Sofitel Barcelona Skipper est un établissement 5 étoiles de luxe idéalement situé à côté du port olympique de Barcelone, à seulement 100 mètres de la plage. Il offre une connexion Wi-Fi gratuite et 2 piscines extérieures pour votre bien-être.

Les chambres spacieuses du Sofitel Barcelona Skipper sont équipées d’une télévision connectée de 140 cm et d’un lecteur DVD. Elles disposent également d’une élégante salle de bains dotée d’une douche à effet pluie.

La piscine sur le toit de l’hôtel offre une vue imprenable sur la ville et la mer, ainsi qu’une grande terrasse entourée de chaises longues ouverte en saison. L’hôtel comporte également 2 bars à cocktails saisonniers et un bar moderne avec terrasse, le Tendiez, ouvert toute l’année.

Le Sofitel Barcelona Skipper est accessible en 5 minutes à pied de la station de métro Ciutadella Vila Olimpica, à seulement 2 arrêts du centre-ville historique de Barcelone. Le zoo de Barcelone et le joli parc de la Ciutadella sont également à proximité.

Adresse : Avenida Litoral, 10, Vieille ville, 08005 Barcelone

Type de recharge : 2 x Domestique UE, 3 kW

Hotel Arts Barcelona

L’Hotel Arts Barcelona se situe à côté du port olympique de Barcelone et domine la plage de Barceloneta et le centre-ville. Il propose un design élégant et des installations luxueuses telles que 2 piscines extérieures, un spa de luxe offrant une vue panoramique sur la ville et une collection d’art contemporain.

Les chambres spacieuses de l’hôtel sont équipées de commodités modernes telles qu’une télévision à écran plat et une chaîne hi-fi, ainsi que d’une salle de bain avec baignoire et douche hydromassage.

Le restaurant Enoteca, récompensé de 2 étoiles au guide Michelin, propose une cuisine méditerranéenne raffinée, tandis que plusieurs bars et restaurants sont disponibles sur place pour un repas léger en été.

L’Hotel Arts propose également un salon de coiffure, des boutiques de mode de luxe, une équipe de concierges polyglottes et un centre d’affaires entièrement équipé pour votre commodité.

L’hôtel se trouve à proximité de nombreuses attractions telles que la plage de Barceloneta, le parc de la Ciutadella et plusieurs bars animés.

Adresse : Marina, 19-21, 08005 Barcelone

Type de recharge : 2 x Type 2, 22 kW

Hôtel Acevi Villarroel Barcelone

L’Hôtel Acevi Villarroel offre un cadre élégant et unique avec des chambres décorées avec soin et dotées d’une télévision par satellite. Le personnel attentif assurera un séjour agréable pour tous les clients.

L’hôtel propose une connexion Wi-Fi haut-débit gratuite pour votre confort ainsi qu’un spa avec sauna, hammam et salle de sport pour votre bien-être. Des massages peuvent également être demandés sur place. La piscine sur le toit, ouverte en été, offre une vue imprenable sur les alentours.

Situé à seulement 400 mètres de la station de métro Urgell et à 15 minutes à pied de la place de Catalogne de Barcelone, l’Acevi Villarroel bénéficie d’un emplacement privilégié près de l’université de Barcelone et du quartier animé de Raval. La station de métro Hospital Clinic, à seulement 600 mètres, vous permettra de vous rendre directement à la Sagrada Família et au Camp Nou, le stade du FC Barcelone.

Adresse : Villarroel, 106, L’Eixample, 08011 Barcelone

Type de recharge : 2 x Type 2, 11 kW

Majestic Hotel & Spa Barcelona GL

Le Majestic Hotel & Spa Barcelona GL offre un hébergement luxueux dans un bâtiment néoclassique situé sur le Passeig de Gràcia. Il propose un spa ainsi qu’une petite piscine extérieure non chauffée sur le toit avec une vue imprenable sur la ville. Les chambres de l’hôtel sont décorées de manière élégante et classique avec des équipements modernes tels que la climatisation et une télévision à écran plat. Des appartements sont également disponibles dans un bâtiment adjacent.

Le restaurant SOLC, situé au premier étage, propose une cuisine catalane traditionnelle. Le piano-bar, le Bar del Majestic, organise des concerts en soirée, et en été, vous pourrez profiter du bar à cocktails Dolce Vitae près de la piscine. Le spa comprend des hammams, un sauna et une gamme de soins, ainsi qu’une salle de sport.

L’hôtel est situé à seulement 100 mètres de la Casa Batlló de Gaudí, à 10 minutes à pied de la place de Catalogne et de la Rambla.

Adresse : Passeig de Gracia, 68, L’Eixample, 08007 Barcelone

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW

Gran Hotel Havana by Escampa Hotels

Le Gran Hotel Havana by Escampa Hotels est situé en plein cœur de Barcelone, à seulement 5 minutes à pied de la place de Catalogne. Cet établissement élégant et design propose des hébergements de qualité, avec un sauna et un toit-terrasse avec piscine.

Les chambres du Gran Hotel Havana sont situées dans la Casa Fradera, un bâtiment historique datant de 1882. Elles sont décorées dans un style classique et disposent d’une salle de bains en marbre, d’une télévision à écran plat et d’une connexion Wi-Fi gratuite.

Le restaurant Grand Place sert une cuisine traditionnelle, et en été, vous pourrez déguster des repas légers au bar situé sur le toit-terrasse de l’hôtel. Veuillez noter que le bar sur le toit-terrasse peut être fermé au public à certains moments, en raison de la tenue d’événements privés.

Le Gran Hotel Havana est facilement accessible grâce à sa proximité avec la station de métro Girona, située à seulement 200 mètres. Les nombreux commerces, bars et restaurants de l’avenue Paseo de Gracia sont également accessibles en 5 minutes à pied.

Adresse : Gran Vía de Les Corts Catalanes, 647, L’Eixample, 08010 Barcelone

Type de recharge : 1 x Type 2, 22 kW et 1 x Type 2, 14 kW