Elon Musk veut refondre la monétisation de 𝕏 pour rivaliser avec YouTube

Elon Musk vient de reconnaître publiquement ce que beaucoup de créateurs dénonçaient depuis des mois : le système de monétisation de X (anciennement Twitter) est injuste et inefficace.

Dans un message publié sur la plateforme, le patron de X a déclaré que le principal problème du modèle actuel réside dans le “sous-paiement” des créateurs et la “mauvaise allocation des revenus”. Une confession rare pour un dirigeant aussi stratégique — et un signal clair que de grands changements sont à venir.

Musk a également souligné que YouTube gérait “bien mieux” la rémunération de ses créateurs, laissant entendre que X pourrait s’inspirer directement de la plateforme vidéo de Google pour repenser son modèle économique.

Le constat : un système de monétisation encore balbutiant

Depuis sa reprise de Twitter en 2022, Elon Musk a multiplié les initiatives pour faire de X une “super-app” mêlant information, streaming, paiement et interaction directe entre créateurs et audience.

Mais la réalité économique n’a pas suivi.

Les créateurs de contenus — piliers de l’écosystème — se plaignent d’un partage de revenus opaque, faible et irrégulier. Certains témoignent de paiements dérisoires malgré des millions de vues.

À l’inverse, YouTube a bâti depuis des années un modèle transparent et prévisible : les vidéastes perçoivent environ 55 % des revenus publicitaires, avec des outils d’analyse détaillés et une infrastructure robuste.

No, the issue is that we are underpaying and not allocating payment accurately enough.



YouTube does a much better job. — Elon Musk (@elonmusk) October 16, 2025

Ce que Musk veut changer

Selon plusieurs sources proches du dossier, la nouvelle stratégie de X s’articulerait autour de trois axes :

Revaloriser les paiements aux créateurs

X devrait revoir le calcul des revenus publicitaires générés par les vidéos, afin de corriger les écarts entre engagement réel et rémunération effective. S’inspirer du modèle YouTube

Elon Musk a explicitement cité la plateforme de Google comme référence en matière de gestion et de fiabilité des paiements. Il a évoqué une refonte du programme de monétisation qui permettrait un partage de revenus plus juste et plus automatisé. Déployer un système de vérification et de traçabilité des revenus

L’objectif : permettre aux créateurs de suivre en temps réel l’origine de leurs gains, et rétablir la confiance dans la plateforme.

Pourquoi cette comparaison avec YouTube n’est pas anodine

YouTube ne se contente pas de bien payer ses créateurs — il crée un cadre économique durable. C’est la clé de son succès : plus d’un million de personnes dans le monde gagnent aujourd’hui leur vie grâce à la plateforme.

Musk veut transposer cette logique sur X :

“Les créateurs doivent être rémunérés équitablement. Le contenu de qualité attire les utilisateurs, et les utilisateurs attirent les annonceurs.”

Mais pour y parvenir, X devra affronter plusieurs défis :

La fiabilité de ses outils de mesure d’audience , encore loin de la précision de Google Analytics.

, encore loin de la précision de Google Analytics. La réticence des annonceurs , toujours prudents depuis la crise de la modération sur X.

, toujours prudents depuis la crise de la modération sur X. La complexité technique d’un système de paiement global, multi-devises et en temps réel.

Le dilemme Musk : payer plus sans perdre d’argent

Rendre la plateforme plus attractive pour les créateurs est essentiel — mais cela a un coût.

En augmentant les parts versées, X réduira mécaniquement sa marge sur les revenus publicitaires. Or, le marché de la publicité numérique est hautement concurrentiel, et la moindre erreur peut coûter cher.

C’est pourquoi Musk semble viser un modèle hybride, mêlant :

revenus publicitaires classiques ,

, abonnements payants à X Premium ,

, et paiements directs entre fans et créateurs, à la manière de Twitch ou Patreon.

Une ambition claire : faire de X le “YouTube du texte et de la vidéo”

En évoquant YouTube, Elon Musk ne cherche pas seulement à corriger une injustice — il annonce sa vision : transformer X en plateforme média totale, où la vidéo, l’audio et le texte cohabitent au service des créateurs.

Si cette réforme aboutit, X pourrait devenir :

une alternative crédible à YouTube,

un espace de monétisation pour les formats courts et longs,

et un levier pour attirer les influenceurs qui hésitent encore entre TikTok, Instagram et YouTube.

L’avis Tesla Mag

Chez Tesla Mag, nous voyons dans cette annonce une étape clé vers la mutation de X en “créator economy hub”.

Mais attention : la confiance des créateurs ne se gagne pas avec des promesses, elle se mérite par des chiffres.

YouTube a mis plus de 15 ans à bâtir sa crédibilité. Elon Musk, lui, veut le faire en moins de deux.

C’est audacieux — et typiquement Muskien.

Conclusion : un tournant stratégique

En reconnaissant publiquement les failles du système actuel et en citant YouTube comme modèle, Elon Musk ouvre la voie à une reconstruction complète de l’économie créative sur X.

La question n’est plus “si”, mais “quand” ce virage se concrétisera.

Et si Musk parvient à tenir ses promesses, X pourrait bien devenir le média préféré des créateurs de demain.

À retenir