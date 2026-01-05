Elon Musk industrialise l’espace : Objectif 10 000 Starships par an à la Starfactory

L’industrie spatiale vit une révolution sans précédent. Avec l’inauguration de la Starfactory (souvent appelée « Gigabay ») à Starbase, au Texas, Elon Musk ne se contente plus de construire des fusées : il industrialise l’accès à l’espace. L’objectif est clair : passer d’une production artisanale à une cadence comparable à celle de l’aviation commerciale.

La Starfactory : Le Cœur du Réacteur

Le nouvel investissement de 250 millions de dollars a donné naissance à une installation colossale de plus de 65 000 mètres carrés (700 000 pieds carrés). Ce bâtiment n’est pas qu’un simple hangar ; c’est une ligne d’assemblage optimisée pour la vitesse.

Les points clés de cette mutation industrielle :

Design-for-Manufacturing : Contrairement aux fusées traditionnelles, le Starship est conçu en acier inoxydable, un matériau moins coûteux et plus facile à manipuler à grande échelle que les composites de carbone.

Contrairement aux fusées traditionnelles, le Starship est conçu en acier inoxydable, un matériau moins coûteux et plus facile à manipuler à grande échelle que les composites de carbone. L’approche Giga-Factory : En important les méthodes de Tesla (automatisation, intégration verticale), SpaceX réduit les goulots d’étranglement.

En important les méthodes de Tesla (automatisation, intégration verticale), SpaceX réduit les goulots d’étranglement. Objectifs de volume : Si l’usine vise initialement une centaine de vaisseaux, la vision à long terme évoque la construction d’un Starship par jour, voire plus, pour atteindre une flotte capable de coloniser Mars.

Pourquoi une telle cadence ?

Produire 1 000 — ou, selon les projections les plus folles, 10 000 — vaisseaux peut sembler démesuré. Pourtant, c’est une nécessité mathématique pour les ambitions de SpaceX :

La Colonisation de Mars : Pour transporter un million de tonnes de fret et des milliers de personnes, il faut une flotte immense, pas seulement quelques exemplaires. Le Réseau Starlink : Le déploiement de la version 2 de Starlink nécessite la capacité d’emport massive du Starship à un rythme hebdomadaire. Point-to-Point Earth Transport : Utiliser Starship pour des vols commerciaux Terre-Terre (ex: New York à Tokyo en 40 min) demande une logistique digne d’une compagnie aérienne comme Emirates ou Delta.

Une annonce signée Elon Musk

Il est important de préciser que ces chiffres vertigineux ne sortent pas d’un rapport administratif, mais émanent directement d’Elon Musk. Lors d’une récente visite des installations de Starbase, le fondateur de SpaceX a réaffirmé sa volonté de traiter la production spatiale avec la même logique que celle de l’industrie automobile ou aéronautique.

En évoquant une cadence pouvant grimper jusqu’à 10 000 unités par an, Musk ne cherche pas seulement à impressionner ; il pose les jalons de ce qu’il appelle une « logistique interplanétaire ». Selon lui, pour que la vie devienne réellement multi-planétaire, la construction d’un vaisseau spatial ne doit plus être un événement exceptionnel, mais une routine industrielle.

Yes, at massive volume. Maybe as high as 10,000 ships per year. https://t.co/XYolfwaVBi — Elon Musk (@elonmusk) January 4, 2026

L’Avis de Tesla Mag

Chez Tesla Mag, nous observons une synergie fascinante entre les différentes entreprises d’Elon Musk. La « Starfactory » est, par essence, une Gigafactory de l’espace.

L’Analyse de la Rédaction : > « Ce qui frappe ici, c’est l’effacement de la frontière entre l’automobile et l’aérospatial. En appliquant les cycles d’itération rapide de Tesla à SpaceX, Musk transforme un objet de luxe technologique en un produit manufacturé. Passer à une production de type ‘avion de ligne’ change radicalement l’économie de l’espace. Le coût marginal d’un lancement va s’effondrer non seulement grâce à la réutilisabilité, mais grâce aux économies d’échelle réalisées à l’usine. Nous pensons que le chiffre de 10 000 unités par an est un signal fort envoyé aux investisseurs et à la concurrence : SpaceX ne construit pas une fusée, ils construisent l’infrastructure d’une civilisation multi-planétaire. » « L’annonce d’Elon Musk concernant ces volumes de production est une déclaration de guerre à l’industrie spatiale traditionnelle. En fixant des objectifs aussi hauts, il force ses ingénieurs à repenser chaque soudure et chaque processus pour éliminer la complexité superflue. C’est la méthode Musk par excellence : annoncer l’impossible pour obtenir l’incroyable. Chez Tesla Mag, nous y voyons une application directe de la ‘First Principles Thinking’ qu’il a déjà imposée chez Tesla pour la Model 3 et le Cybertruck. »

Vers une nouvelle économie d’échelle

Le parallèle avec l’aviation est pertinent. Un Boeing 737 est produit à environ 40-50 exemplaires par mois. Si SpaceX atteint ne serait-ce que 10% de cette cadence, elle dominera 99% du marché des lancements mondiaux.

Ce qu’il faut retenir :