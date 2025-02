En cette fin février 2025, alors que les débats sur l’efficacité des administrations publiques battent leur plein, un nouvel outil attire l’attention : le tableau DOGE. Inspiré par le Département de l’Efficacité Gouvernementale (DOGE), mis en place aux États-Unis sous l’impulsion d’Elon Musk, ce tableau vise à offrir une transparence inédite sur les dépenses des agences gouvernementales. En France, où la réduction des coûts publics est une priorité affichée du gouvernement, une telle initiative pourrait révolutionner la gestion budgétaire. Mais qu’est-ce que ce tableau DOGE, et comment pourrait-il s’appliquer aux agences françaises ? Explorons cette idée.

Qu’est-ce que le Tableau DOGE ?

Le tableau DOGE tire son nom du Department of Government Efficiency (DOGE), une entité controversée créée aux États-Unis pour tailler dans les dépenses fédérales. Dirigé par Elon Musk, ce département a pour mission d’identifier les gaspillages et de rationaliser les budgets des agences gouvernementales. Le tableau DOGE, dans ce contexte, est une représentation visuelle et détaillée des dépenses, agence par agence, mettant en lumière les coûts opérationnels, les effectifs et les programmes financés. L’objectif ? Permettre une analyse critique et guider les décisions de coupe budgétaire.

En France, un équivalent du tableau DOGE n’existe pas encore officiellement, mais les récentes déclarations du gouvernement sur la nécessité de réduire les dépenses des 1 200 agences publiques (Ademe, CNRS, ARS, etc.) laissent présager un intérêt pour un tel outil. Avec un déficit public prévu à 5 % du PIB en 2025 et une dette flirtant avec les 113 % du PIB, la pression est forte pour optimiser chaque euro dépensé.

Les Dépenses des Agences Françaises en 2025

Imaginons un tableau DOGE adapté au contexte français. Il pourrait recenser les budgets alloués aux principales agences gouvernementales, qui représentent une part significative des 490 milliards d’euros de dépenses pilotables de l’État prévus pour 2025. Voici une projection hypothétique basée sur les tendances actuelles :

Ademe (Agence de la transition écologique) : Budget estimé à 600 millions d’euros, en baisse de 5 % par rapport à 2024, suite aux efforts d’économie. Principaux postes : subventions aux projets d’énergie renouvelable et fonctionnement interne.

CNRS (Centre National de la Recherche Scientifique) : Environ 3,5 milliards d'euros, stable mais sous pression pour réduire les coûts administratifs. Une part importante finance les salaires des chercheurs.

ARS (Agences Régionales de Santé) : Total cumulé d'environ 2 milliards d'euros pour les 17 agences, avec des réductions envisagées sur les frais de gestion.

Pôle Emploi (désormais France Travail) : Budget de 5 milliards d'euros, amputé de 200 millions suite à la fin de certaines aides à l'embauche.

Ces chiffres, bien que fictifs ici, reflètent la volonté gouvernementale de « raboter » les dépenses, comme l’a annoncé la ministre des Comptes publics en janvier 2025, visant 2 milliards d’économies via une réduction moyenne de 5 % des budgets des agences.

Les Enjeux d’un Tableau DOGE à la Française

Un tableau DOGE français permettrait plusieurs avancées majeures :

Transparence accrue : Les citoyens pourraient voir exactement où va leur argent, renforçant la confiance dans la gestion publique. Identification des doublons : Avec 1 200 agences, certaines missions se chevauchent (par exemple entre l’Ademe et la Banque des territoires). Le tableau DOGE mettrait ces redondances en évidence. Efficacité budgétaire : En comparant les coûts et les résultats des agences, le gouvernement pourrait prioriser les coupes là où elles sont le moins dommageables.

Cependant, des défis subsistent. La méthode brutale du DOGE américain, qualifiée de « tronçonneuse administrative », a suscité des critiques pour son manque de nuance. En France, où les agences comme le CNRS ou les ARS jouent un rôle clé dans la recherche et la santé publique, une approche trop radicale pourrait compromettre des services essentiels. De plus, la collecte et la standardisation des données pour un tel tableau nécessiteraient un effort administratif colossal.

Une Inspiration Muskienne pour la France ?

Le modèle DOGE, bien qu’américain, résonne avec les ambitions françaises de 2025. Le gouvernement Bayrou a déjà évoqué des « économies importantes » dans son discours de politique générale, et les 60 milliards d’euros d’efforts budgétaires prévus incluent 40 milliards de coupes dans les dépenses publiques. Un tableau DOGE pourrait être l’outil idéal pour justifier ces choix auprès des parlementaires et des citoyens, tout en s’inspirant des méthodes Muskiennes – réduction des effectifs, suppression des programmes jugés inefficaces, et focus sur la performance.

Conclusion

Le tableau DOGE, s’il était adopté en France, marquerait une rupture dans la gestion des finances publiques. En offrant une vue claire et détaillée des dépenses des agences gouvernementales, il pourrait devenir un levier pour atteindre les objectifs ambitieux de réduction du déficit en 2025. Reste à savoir si la France saura adapter cette approche à son propre modèle, sans sacrifier les services qui font la force de son système. Une chose est sûre : en cette période de rigueur budgétaire, chaque dépense sera scrutée, et le tableau DOGE pourrait bien être la boussole dont le gouvernement a besoin.

Cet article est une exploration hypothétique, inspirée des tendances actuelles et des informations disponibles au 26 février 2025. Il imagine ce que pourrait être un tableau DOGE dans le contexte français, tout en restant ancré dans les débats sur l’efficacité publique.