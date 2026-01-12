Vegas Loop : L’Eldorado souterrain d’Elon Musk s’apprête à accueillir le Tesla Robovan

Le projet fou de tunnels sous la « Ville du Péché » est en passe de devenir une infrastructure de transport de masse incontournable. Alors que les premiers segments du Vegas Loop ont déjà prouvé leur efficacité en transportant des millions de passagers, The Boring Company vient de dévoiler la phase finale de son expansion. Au programme : un réseau titanesque de 110 kilomètres, une flotte de 1 200 véhicules et l’arrivée très attendue du Tesla Robovan.

Un réseau sans précédent : 104 stations et 68 miles de tunnels

L’ambition initiale s’est transformée en un chantier colossal. Le Vegas Loop ne sera plus seulement une navette pour les congressistes du Las Vegas Convention Center (LVCC), mais un véritable système de métro privé à l’échelle de la ville.

L’extension géographique : Le réseau final couvrira 68 miles (environ 110 km) de tunnels.

Le réseau final couvrira de tunnels. La connectivité : Avec 104 stations approuvées, le Loop reliera désormais des points névralgiques tels que l’aéroport international Harry Reid, le stade Allegiant, les grands casinos du Strip et le centre-ville (Downtown).

Avec approuvées, le Loop reliera désormais des points névralgiques tels que l’aéroport international Harry Reid, le stade Allegiant, les grands casinos du Strip et le centre-ville (Downtown). Zéro attente : Contrairement à un métro classique, le système repose sur des stations « point à point ». Les passagers montent dans un véhicule qui les emmène directement à leur destination sans aucun arrêt intermédiaire.

According to Boring Co. president Steve Davis



Vegas Loop plans to scale its fleet to as many as ~1,200 vehicles

once the Strip and downtown tunnels are completed.



At that stage, the system will introduce the larger Tesla Robovan

specifically for predictable, high-demand use… pic.twitter.com/UbeTSye1bY — 오늘의 테슬라 뉴스 (Tesla News Today) (@TodayTeslanews) January 10, 2026

1 200 véhicules Tesla en opération continue

Pour assurer un flux constant de passagers (estimé à 90 000 personnes par heure à pleine capacité), la flotte va connaître une croissance exponentielle. Actuellement composée de Tesla Model Y et Model X, elle passera à 1 200 véhicules une fois le réseau achevé.

Cette flotte sera entièrement automatisée. Si des conducteurs humains sont encore présents aujourd’hui pour des raisons réglementaires, l’objectif est une transition totale vers le Full Self-Driving (FSD) d’ici 2026-2027, permettant une gestion des flux optimisée par l’intelligence artificielle.

Le Tesla Robovan : L’arme fatale pour les grands événements

La véritable révolution pour le Vegas Loop réside dans l’introduction du Tesla Robovan. Dévoilé lors de l’événement « We, Robot », ce véhicule au design futuriste sans volant ni pédales est conçu pour le transport à haute densité.

Pourquoi le Robovan est essentiel ?

Lors de grands événements, comme les matchs de NFL au stade Allegiant ou les concerts à la Sphere, la capacité de transport est mise à rude épreuve. Là où une Tesla classique transporte 4 passagers, le Robovan peut en accueillir jusqu’à 20.

Capacité événementielle : Il sera déployé spécifiquement pour absorber les pics d’affluence en un temps record.

Il sera déployé spécifiquement pour absorber les pics d’affluence en un temps record. Efficacité spatiale : Bien que plus large qu’une berline, il a été conçu pour s’insérer parfaitement dans les tunnels de 3,6 mètres de diamètre de The Boring Company.

Bien que plus large qu’une berline, il a été conçu pour s’insérer parfaitement dans les tunnels de 3,6 mètres de diamètre de The Boring Company. Coût réduit : Elon Musk estime que le coût d’utilisation pourrait tomber sous les 0,10 $ par mile par passager, rendant le transport quasiment gratuit pour les opérateurs.

Un modèle économique unique au monde

Ce projet se distingue également par son financement. Contrairement aux réseaux de transports publics traditionnels qui coûtent des milliards aux contribuables, le Vegas Loop est financé par le secteur privé. The Boring Company paie pour le creusement des tunnels principaux, tandis que les propriétaires de casinos et d’hôtels financent la construction de leurs propres stations.

Calendrier prévisionnel

2025-2026 : Ouverture de la connexion directe avec l’aéroport et expansion vers le sud du Strip.

Ouverture de la connexion directe avec l’aéroport et expansion vers le sud du Strip. À l’horizon 2027-2028 : Achèvement complet du réseau de 68 miles et mise en service commerciale du Robovan.

Le Vegas Loop n’est plus une simple démonstration technologique. C’est en train de devenir le laboratoire mondial du transport urbain du XXIe siècle, prouvant que le futur de la mobilité pourrait bien se jouer sous nos pieds.