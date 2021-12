Energie: Vers un usage maîtrisé de sa consommation ?

C’est bien ce que semble pointer du doigt une nouvelle étude du cabinet Ernst & Young relative à l’usage que nous faisons des énergies. Plus de concurrence et plus de maîtrise pour le consommateur. C’est tout le sens que prend le marché, en grande partie grâce au marché des électromobilistes qui représentent de plus en plus d’intérêt pour les énergéticiens.

Des constats saisissants

Il faut savoir qu’une personne qui entend recharger son véhicule régulièrement chez soi fait doubler sa consommation d’électricité. Il est donc naturel que cette nouvelle donne appelle à une gestion plus organisée des foyers en matière énergétique.

60 % des français estiment avoir une très bonne compréhension du concept de « durabilité »

Plus d’1 Français sur 6 suit aujourd’hui sa consommation d’énergie à une fréquence hebdomadaire

62% des consommateurs attendent d’être reconnus et d’être récompensés de leur fidélité, mais seuls 36% estiment l’être

53% des consommateurs considèrent qu’un fournisseur d’énergie est engagé sur le développement durable lorsque ce dernier propose des tarifs et des solutions d’énergie verte

Les Millenials ont des comportements bien spécifiques, notamment en matière de préférence pour le pré-paiement, pour leur confiance dans les réseaux sociaux et leur côté hypercritique sur la digitalisation des fournisseurs

« Parmi tous les pays interrogés, la France arrive en 2ème position sur la dimension de prise de conscience des effets de la transition énergétique et de la nécessité de prendre des actions spécifiques. Néanmoins, le pays est très mal classé lorsqu’il s’agit justement de passer à l’action, signe peut-être aussi d’une certaine confusion dans les solutions disponibles et proposées par les fournisseurs d’électricité. » déclare Jérémie Haddad, associé EY Consulting.

Source: EY