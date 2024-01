La transition vers la mobilité électrique en France s’accélère, et avec elle, l’importance des infrastructures de recharge pour véhicules électriques. Le réseau Ouest Charge, géré par le SDE35, se distingue comme un acteur clé dans ce domaine, particulièrement à Angers.

Le Réseau SmiléMobi : une Initiative du SIEML

Le Syndicat Intercommunal d’Énergies de Maine-et-Loire (SIEML) a mis en place SmiléMobi, un service dédié au déploiement d’un réseau de bornes de rechargement électrique. Cette initiative s’inscrit dans une vision plus large de promotion de l’écomobilité en Maine-et-Loire, avec la prévision d’établir 30 stations à Angers. Ce projet illustre l’engagement du SIEML dans la transition énergétique et offre aux utilisateurs de véhicules électriques une solution pratique et accessible.

Béa et Ouest Charge : l’Évolution du Réseau de Recharge

Depuis 2016, le SDE35 déploie le réseau Béa (Bornes Électriques pour Automobiles) en Ille-et-Vilaine, offrant plus de 122 bornes de recharge. En 2019, ce réseau a rejoint Ouest Charge, une initiative régionale en Bretagne. Cette intégration marque une étape significative, élargissant l’accès à plus de 500 bornes de recharge aux conducteurs de véhicules électriques. Ouest Charge symbolise une coopération régionale réussie, favorisant une couverture plus étendue et une meilleure accessibilité.

Tarification et Accessibilité

Le réseau Ouest Charge propose une tarification transparente pour ses utilisateurs. Bien que les tarifs puissent varier selon les opérateurs, Ouest Charge s’efforce d’offrir des prix compétitifs et justes. Cette approche facilite la planification des coûts pour les conducteurs et renforce la confiance dans l’utilisation des infrastructures de recharge.

Rechargez pour deux fois moins chère à Angers depuis chez vous

Service Gratuit. Accessible à tous les propriétaires de véhicules électriques. Demandez un devis pour votre borne ou station de rechargement dans toute la France. Vous êtes : * Un particulier en maison Un particulier en copropriété Un hôtel / Restaurant / Maison d’hôtes Une société (5 bornes mini) Un centre commercial / Un lieu public

Nom Prénom *

Votre numéro de téléphone *

E-mail *

Code postal *

Ville *

Véhicule *

Nous partageons vos données pour vous faire gagner du temps. * J’accepte de recevoir des offres promotionnelles de nos partenaires. Δ

Diversité des Options de Recharge

Le réseau offre une variété de bornes – des bornes normales aux bornes rapides et aux super chargeurs – réparties dans plusieurs départements, dont les Côtes-d’Armor, le Finistère, la Loire-Atlantique, le Maine-et-Loire, la Mayenne, et la Vendée. Cette diversité garantit que les conducteurs peuvent trouver des options de recharge adaptées à leurs besoins spécifiques, qu’ils soient en voyage ou à proximité de chez eux.

Conclusion

Le réseau Ouest Charge, avec le soutien du SDE35 et du SIEML, se positionne comme un pilier fiable et indispensable pour la recharge des véhicules électriques dans l’ouest de la France. À Angers, le déploiement prévu de 30 stations de recharge s’aligne sur la tendance croissante de l’adoption de véhicules électriques, répondant aux besoins actuels et futurs des conducteurs. Ce développement témoigne de l’engagement des autorités locales et régionales en faveur d’une mobilité durable et d’un avenir énergétique plus propre.

En conclusion, le réseau Ouest Charge, opéré par le SDE35, représente une ressource précieuse pour les conducteurs de véhicules électriques en région ouest de la France, en particulier à Angers. Il illustre l’importance d’une infrastructure de recharge solide et bien planifiée dans la transition vers une mobilité plus verte.