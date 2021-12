Volta Zero : partenariat historique pour le camion électrique

Quelques jours après la conclusion de la COP26, DB Schenker, l’un des principaux prestataires de services logistiques mondiaux et leader du transport terrestre européen, et Volta Trucks, ont confirmé un partenariat intensif et une pré-commande de près de 1500 véhicules Volta Zero 100 % électriques – la plus importante commande de gros camions zéro émission en Europe à ce jour. Cette annonce vient ainsi accélérer la transition vers une flotte de véhicules urbains entièrement électriques.

Je suis perdu… qui est qui ?

À propos de DB Schenker :

DB Schenker est l’un des principaux fournisseurs de logistique au monde, avec environ 74200 employés répartis sur plus de 2100 sites dans plus de 130 pays. La société exploite des transports terrestres, aériens et maritimes et offre également des solutions complètes pour la logistique et la gestion de la chaîne d’approvisionnement mondiale à partir d’une seule source.

À propos de Volta Trucks :

Volta Trucks est un fabricant et une entreprise de services de véhicules commerciaux entièrement électriques. Le siège social de Volta Trucks se trouve à Stockholm, en Suède, avec son ingénierie conduite depuis le Royaume-Uni, et sa prochaine usine de fabrication à Steyr, en Autriche. L’entreprise dispose également d’équipes commerciales en France, en Espagne, en Italie, en Allemagne et au Royaume-Uni.

Volta Trucks s’associe à un certain nombre de leaders mondiaux de la chaîne d’approvisionnement pour le développement et la production de ce nouveau camion.

Volta Zero, c’est quoi au juste ?

C’est le premier véhicule électrique de 16 tonnes conçu spécialement pour la logistique urbaine, réduisant ainsi l’impact environnemental des livraisons de fret dans les centres-villes. Conçu à partir de zéro avec une autonomie électrique pure de 150 à 200 km (95 à 125 milles), le Volta Zero éliminera environ 1,2 million de tonnes de CO2 d’ici 2025.

Le prototype Volta Zero a été lancé en septembre 2020, et les premiers véhicules devraient être en service avec les clients à la mi-2022. DB Schenker utilisera donc le premier prototype de Volta Zero Trucks en conditions réelles de distribution au printemps et à l’été 2022. Les résultats seront intégrés dans la spécification finale de production des véhicules (1 470 au total) fabriqués dans le nouveau site de fabrication sous contrat de Volta Trucks à Steyr, en Autriche.

Focus : des camions plus sûrs

La sécurité est également au cœur de Volta Trucks, avec l’ambition de produire les camions les plus sûrs pour nos villes. La Volta Zero a été conçue pour l’électrique dès le départ, ce qui facilite un changement d’étape dans la sécurité des véhicules, des conducteurs et des piétons.

Grâce au retrait du moteur à combustion interne, l’opérateur d’une Volta Zero se trouve dans une position de conduite centrale avec une hauteur de siège beaucoup plus faible qu’un camion classique. Cette combinaison, associée à la conception de l’habitacle de style serre, offre au conducteur un champ de visibilité de 220 degrés, minimisant les angles morts dangereux.

Les concernés ont la parole

Cyrille Bonjean, vice-président exécutif des transports terrestres chez DB Schenker en Europe, a déclaré :

« Nous avons de nombreux défis à relever sur la voie de la neutralité carbone. Le partenariat à grande échelle avec Volta Trucks nous permet d’augmenter de manière significative le rythme d’électrification de notre flotte et d’investir dans des solutions de transport plus écologiques, nous rapprochant de nouveau de notre objectif de logistique neutre en carbone. »

Essa Al-Saleh, Directeur Général de Volta Trucks a confirmé l’accord avec DB Schenker :

« Je suis ravi d’accueillir DB Schenker comme client de Volta Trucks. Travailler avec DB Schenker sur la plus grande commande de camions entièrement électriques en Europe démontre la confiance que les principaux distributeurs de fret ont dans notre capacité à livrer un véhicule zéro émission de classe mondiale à temps et à la plus haute qualité possible. »

La Volta Zero de 16 tonnes entièrement électrique est utilisée dans les terminaux européens de DB Schenker pour transporter des marchandises des centres de distribution vers les centres-villes et les zones urbaines. C’est là que le design innovant du véhicule, la cabine axée sur la sécurité pour protéger les usagers vulnérables de la route et la transmission zéro émission offrent les plus grands avantages.

Ensemble, DB Schenker et Volta Trucks exploreront les possibilités d’utilisation de cette technologie pour élargir l’offre. Le déploiement débutera à 10 endroits dans 5 pays.

En résumé :