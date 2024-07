Dans une première mondiale, ENGIE s’associe avec APRR pour créer un réseau de recharge électrique dédié exclusivement aux poids lourds, révolutionnant ainsi le transport routier en France. Ce partenariat ambitieux vise à faciliter la transition énergétique dans le secteur des transports, en offrant une infrastructure de recharge rapide et fiable sur les principaux axes autoroutiers du pays.

Un Réseau Stratégique

Le déploiement de ce réseau se fait sur des zones stratégiques, visant à couvrir les principaux corridors de fret en France:

Aire de Galande – A105 (sens Paris > Lyon et Lyon > Paris)

Aire de La Réserve – A6 (sens Paris > Lyon)

Aire de La Forêt – A6 (sens Paris > Lyon)

Aire de Moulins – A71

Aire de Clermont-Ferrand – A75

Aire de Lyon Ouest – A6 (à 25 km de Lyon)

Aire de Nancy-Porte Sud – A31

Aire d’Achères Est – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire de Venoy – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire du Soleil Levant – A6 (sens Lyon > Paris)

Aire de Besançon – Ouest – A36

Aire de Beaune-Tailly – A6

Aire de Merceuil – A6 (sens Lyon > Paris)

Ces aires de service disposent d’infrastructures modernes permettant une recharge rapide, essentielle pour limiter le temps d’arrêt des poids lourds et optimiser l’efficacité des trajets longue distance.

Les Avantages Écologiques et Économiques

La transition vers des poids lourds électriques présente d’importants avantages environnementaux. La réduction des émissions de CO2 est une priorité pour les gouvernements et les entreprises, dans un effort global pour lutter contre le changement climatique. De plus, l’électricité utilisée dans ces stations de recharge provient majoritairement de sources renouvelables, contribuant à un objectif à long terme de durabilité.

D’un point de vue économique, la recharge électrique est souvent moins coûteuse que le diesel, permettant aux entreprises de transport de réaliser des économies substantielles sur le carburant. De plus, les coûts de maintenance sont réduits pour les véhicules électriques, car ils ont moins de pièces mobiles et sont moins sujets à l’usure.

Le Futur du Transport Routier

L’initiative menée par ENGIE et APRR n’est que le début d’une transformation majeure dans le secteur des transports. Avec l’adoption croissante des véhicules électriques, il est anticipé que d’autres infrastructures similaires verront le jour, tant en France qu’à l’international. Cela met en évidence l’importance de développer des réseaux de recharge robustes et accessibles pour soutenir cette transition.

La continuité de cette initiative repose également sur l’innovation technologique. De nouvelles solutions de stockage de l’énergie, des améliorations en matière de capacité de recharge et une meilleure efficacité des batteries sont essentielles pour rendre cette transition encore plus viable.

Conclusion

La collaboration entre ENGIE et APRR pour déployer le premier réseau de recharge électrique exclusif pour poids lourds en France est une avancée significative vers un avenir plus vert et plus durable. En facilitant la transition vers des véhicules électriques dans le transport routier, ces entreprises jouent un rôle crucial dans la réduction des émissions de gaz à effet de serre et dans le soutien à la durabilité économique et écologique. Les transporteurs et les opérateurs peuvent désormais envisager des trajets longue distance en véhicules électriques avec une plus grande sérénité.