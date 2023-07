JO 2024: LVMH devient partenaire Premium pour faire rayonner la France!

Savoir Faire Rêver : LVMH, les JO 2024, et l’Art de Vivre à la Française

À l’approche des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024, LVMH, le géant mondial du luxe, s’associe à cet événement emblématique comme Partenaire Premium. C’est un mariage entre deux icônes de l’excellence et de l’innovation, qui promet de célébrer le sport de haut niveau et le savoir-faire français comme jamais auparavant.

LVMH est mondialement reconnu pour son art de vivre à la française, un mélange unique de raffinement, de créativité et de qualité. Ses contributions à la mode, la parfumerie, la distribution sélective, et les vins et spiritueux incarnent l’essence même de l’artisanat français. Cette alliance entre Paris 2024 et LVMH a pour but de transformer les Jeux Olympiques et Paralympiques en une célébration unique qui transcende les codes conventionnels.

Créativité et Excellence : LVMH au cœur des Jeux

LVMH a été chargé de plusieurs missions cruciales pour les Jeux. Sa maison de bijouterie Chaumet, ayant un héritage parisien séculaire, se verra confier le design des médailles Olympiques et Paralympiques. En tant que symboles de la victoire et du dépassement de soi, ces médailles représentent la récompense ultime pour tous les athlètes, matérialisant des années de dévouement et d’engagement envers la performance.

L’hospitalité sera également améliorée grâce à la contribution des Maisons de Moët Hennessy, qui offriront leurs produits d’excellence aux invités. Sephora, une autre maison de LVMH, s’associera au relais de la Flamme olympique, offrant diverses activations au public le long de son parcours.

Au fur et à mesure que la cérémonie d’ouverture approche, d’autres maisons du groupe, telles que Louis Vuitton, Dior et Berluti, révèleront leur engagement respectif pour les Jeux. LVMH soutiendra également plusieurs athlètes en route pour les Jeux, dont le triple champion du monde de natation Léon Marchand, qui incarne l’esprit de détermination et d’excellence que le groupe cherche à promouvoir.

Un engagement sociétal : LVMH et le Secours Populaire

L’engagement de LVMH envers les JO 2024 s’étend également au domaine sociétal. Le groupe s’est associé au Secours populaire français pour soutenir l’accès à la pratique sportive pour 1 000 enfants et jeunes en situation de précarité. Ce partenariat apportera le financement de licences sportives, de stages et d’initiations au sport, une initiative concrète pour aider les jeunes à réaliser leurs rêves par le sport.

Bernard Arnault, Président-directeur général de LVMH, exprime l’importance de ce partenariat: « Ce partenariat inédit avec les Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024 va contribuer à faire rayonner la France dans le monde entier. Les valeurs de passion, d’excellence et d’inclusion que promeut le sport de haut niveau sont celles que cultivent au quotidien nos équipes ».

Un partenariat pour faire briller la France

L’union de LVMH et des JO 2024 promet de faire rayonner la France sur la scène internationale. La réputation de LVMH pour son excellence et son innovation, associée à l’émotion et à la célébration des Jeux Olympiques, garantit un événement spectaculaire qui incarne le meilleur de la France. Tony Estanguet, Président de Paris 2024, a salué l’engagement du groupe, affirmant que le partenariat représente « un signal fort de l’engagement des plus grandes entreprises françaises dans le projet de Paris 2024 ».

Le partenariat entre LVMH et les JO 2024 s’inscrit dans une longue tradition d’engagement du groupe en faveur du sport de haut niveau. Que ce soit dans la création de trophées ou la conception des malles pour les compétitions les plus prestigieuses, LVMH a toujours été présent dans le domaine sportif, du tennis au football, en passant par le rugby et la course automobile. Cette alliance promet de porter le sport et le savoir-faire français à de nouveaux sommets lors des Jeux Olympiques et Paralympiques de Paris 2024.