Voiture électrique: Téléchargez la Checklist pour bien choisir

En projet ou en réflexion d’acquisition d’une voiture électrique ? Si l’offre en matière de véhicules électriques est loin d’être aussi large que celle des véhicules thermiques, il n’est pas toujours évident de s’y retrouver pour les non-initiés. Voici LES 12 questions à poser au vendeur dans votre concession pour être sûr de faire le bon choix, c’est parti !

Quels sont les atouts de ce modèle ? Ses inconvénients ?

Compacte, SUV ou berline… Sur ce point, libre à chacun de choisir le modèle qui lui convient le plus en fonction de ses besoins en termes d’habitabilité, de volume de chargement ou de gabarit pour le stationnement.

Quelle est son autonomie maximale ? Et la capacité de sa batterie ?

L’autonomie de la voiture électrique est un critère indispensable. Avant d’acheter votre voiture électrique, portez-y une attention particulière car certaines villes restent insuffisamment équipées en bornes de recharge. Sans forcément chercher à aller « toujours plus loin », le mieux est sans doute de rester pragmatique en se posant simplement la question suivante : « Quels types de parcours serais-je amené à réaliser avec ma voiture électrique ? Quel sera mon kilométrage quotidien ? ».

Quel type de recharge est nécessaire ?

Tout aussi important que l’autonomie, la partie recharge ne doit pas être oubliée lors de l’achat d’une voiture électrique : Combo, CHAdeMO ou charge accélérée, faites-vous conseiller pour choisir la bonne !

Combien de temps dure la recharge ? Comment recharger mon véhicule ?

En fonction du modèle d’auto électrique que vous aurez choisi, vous devrez patienter de 20 minutes à 8 heures pour une charge partielle ou totale, un temps que vous devrez anticiper. Avant de vous lancer dans l’aventure, faites-vous expliquer le fonctionnement !

Quel est le prix de ce véhicule ?

Depuis quelques années, les véhicules électriques coûtent de moins en moins cher et bénéficient d’une fiscalité avantageuse. Côté prix, comptez environ 20.000 euros pour un modèle neuf d’entrée de gamme. Mais les voitures haut de gamme de la marque Tesla peuvent atteindre jusqu’à 100.000 euros. Afin de vous aider au financement et à la maîtrise de votre achat automobile, n’hésitez pas à vous pencher sur les offres de crédit voiture avec ou sans apport.

Puis-je l’essayer avant de l’acheter ?

On peut éplucher pendant des heures les brochures techniques des constructeurs ou les essais publiés sur la toile, la meilleure façon de se faire une opinion sur une voiture, qu’elle soit électrique ou non, reste sans doute de pouvoir la prendre en main.

Quels équipements me conseillez-vous ?

Toit ouvrant, Apple Carplay, assistance à la conduite, radar de recul, navigation GPS, etc. Si on a souvent tendance à se focaliser sur l’autonomie et la capacité batteries lors de l’achat d’une voiture électrique, toute la partie liée aux équipements utilisés au quotidien revêt également une importance.

Comment puis-je assurer mon auto ?

Les voitures électriques sont souvent plus chères et plus récentes que leurs équivalentes thermiques. En cas d’accident, les dommages financiers peuvent être considérables. Nous vous conseillons d’opter pour une assurance auto tous risques qui vous protégera au mieux en cas de dégâts matériels ou corporels.

Des conseils pour son entretien ?

Même si ma voiture électrique demande moins d’entretien qu’un véhicule thermique, encore faut-il que vous trouviez un garagiste compétent et équipé près de chez vous. En somme, la voiture électrique est idéale pour un usage urbain, pour vous déplacer autour de chez vous, faire des courses ou aller chercher vos enfants à l’école.

Alors, n’hésitez plus à franchir le pas et utiliser la check-list ultime pour acheter le véhicule électrique qui VOUS correspond !