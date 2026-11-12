En voiture électrique, la meilleure recharge d’un long voyage se fait pendant qu’on dort. Encore faut-il savoir quel hôtel a une borne, de quel type, et si elle marche. Escales VE, l’application de Tesla Mag disponible sur iPhone depuis le 9 novembre 2026, répond à cette seule question : où dormir et recharger.

La liste des 153 hôtels, avec les filtres de recharge en haut de l’écran. Capture d’écran Tesla Mag.

La fiche d’un hôtel : type de borne, puissance, avis des voyageurs sur la recharge. Capture d’écran Tesla Mag.

Une appli d’hôtels, pas une carte de bornes

Les cartes de bornes publiques montrent où recharger en vingt minutes sur l’autoroute. Escales VE part de l’autre bout du trajet : l’étape du soir. On y cherche un hôtel, et la recharge est un critère de choix au même titre que la ville ou le prix. La voiture se branche à l’arrivée et repart pleine le matin, sans détour par une station.

153 hôtels choisis par la rédaction

La liste n’est pas un annuaire automatique. Chaque hôtel est sélectionné par la rédaction de Tesla Mag, avec le détail de son équipement. Au 10 novembre 2026, l’appli compte 153 hôtels dans 30 villes, en France, à La Réunion et à Londres :

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68 avec une borne Type 2 ;

27 équipés de bornes Tesla Destination ;

21 avec une recharge rapide ;

35 qui proposent une prise domestique, utile en appoint.

Un même hôtel peut cumuler plusieurs équipements. Pour chacun, l’appli indique le type de recharge et la puissance en kW.

Ce que fait l’appli

Des filtres par recharge : Tesla Destination, Type 2, recharge rapide, prise domestique, puissance minimale.

: Tesla Destination, Type 2, recharge rapide, prise domestique, puissance minimale. Une carte et un classement du plus proche au plus loin.

du plus proche au plus loin. Un assistant de voyage : vous décrivez votre trajet, il propose des étapes et des hôtels, uniquement pris dans la sélection.

: vous décrivez votre trajet, il propose des étapes et des hôtels, uniquement pris dans la sélection. Une recherche sur Booking des hôtels avec borne, dans la ville de votre choix.

des hôtels avec borne, dans la ville de votre choix. Les avis des voyageurs , sur la question qui compte : la borne fonctionnait-elle ?

, sur la question qui compte : la borne fonctionnait-elle ? Des favoris et une liste consultables hors connexion, pratique dans une zone mal couverte.

Gratuite, sans compte, et transparente

Escales VE est gratuite et se consulte sans compte. Un compte Tesla Mag gratuit sert seulement à publier un avis. Les réservations passent par des liens partenaires signalés dans l’appli : Tesla Mag peut percevoir une commission, sans surcoût pour vous. C’est ce qui finance la sélection, et le choix des hôtels n’en dépend pas.

Pour aller plus loin

Sur le site, notre guide des hôtels avec borne de recharge.

Pour un séjour organisé de bout en bout, la conciergerie Mon Tesla Mag, gratuite pour les membres.

Pour rejoindre les propriétaires de voitures électriques, Mon Tesla Mag, le club gratuit.

Télécharger : Escales VE sur l’App Store (iPhone, iOS 17 ou plus récent).

Escales VE est éditée par ATGROUP, éditeur de Tesla Mag, média indépendant de la mobilité électrique depuis 2013. Tesla Mag n’est pas affilié à Tesla, Inc. Chiffres relevés dans l’appli le 10 novembre 2026.

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Où recharger pendant le voyage ? Les membres de Mon Tesla Mag retrouvent dans l’appli les hôtels et adresses avec borne que nous avons visités ou recensés. Voir les escales

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Cet article a été produit avec l’assistance d’outils d’intelligence artificielle, sous la responsabilité du directeur de la publication. Notre charte IA