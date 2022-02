En France, il y a plus d’Airbnb avec des bornes que d’hôtels

Depuis l’été dernier, Airbnb a ajouté un filtre « chargeurs de VE » à la liste des commodités que vous pouvez filtrer sur son site. On remarque que son usage augmente, tout comme le nombre de VE. Un beau coup pour la marque.

Une étude significative

Les chiffres de cette étude montrent clairement qu’il existe plus de locations Airbnb que d’hôtels avec des points de charge. De la part de professionnels, c’est un choix difficile à expliquer, car ils se privent d’une clientèle de plus en plus importante.

Il est vrai que les propriétaires d’Airbnb sont loin d’être toujours des particuliers, et pourtant. On note une véritable volonté d’aller dans le sens de la démocratisation de l’électro-mobilité. Et cela doit être encouragé.

En effet, que vous preniez votre propre véhicule électrique ou que vous prévoyiez d’en louer un pendant votre séjour, cela change la donne. Le tableau ci-dessous s’intéresse aux villes françaises où on trouve le plus d’annonces Airbnb de ce type :

des chargeurs de VE ;

parking gratuit ;

parking payant ;

pas de parking.

Ainsi, vous remarquerez que l’étude est centrée sur les 3 villes suivantes : Paris, Bordeaux et Lyon. Avis aux habitants ou aux voyageurs !

Le résumé de l’étude en tableau :

Villes Bornes VE sur Airbnb Hôtels avec Bornes VE (Booking.com) Parking gratuit Parking payant Pas de Parking Total

Places Parking Total Liste Paris 369 76 3282 10655 35319 13937 49256 Bordeaux 66 10 5246 1318 2908 6564 9472 Lyon 53 23 2398 1710 4913 4108 9021 Le nombre de points de charges dans les Airbnb vs dans les hôtels (Booking.com)

Villes % Parking Gratuit % Parking Payant % Pas de Parking % Total Places Parking Paris 6.66 76.5 71.7 28.3 Bordeaux 55.38 20.1 30.7 69.3 Lyon 26.58 41.6 54.5 45.5 Tableau reprenant les chiffres du précédent : pourcentage des bornes gratuites ou non, avec ou sans parking !

Chargeurs de VE : Airbnb vs Hôtels

Très clairement, Airbnb offre des parkings avec de bien meilleures installations de recharge de VE que les hôtels. Nous avons constaté qu’en fait, oui, vous serez moins bien loti dans un hôtel que dans un Airbnb en ce qui concerne les installations de recharge de VE.

En moyenne, vous avez en moyenne 7,6 fois plus de chances de trouver un chargeur de VE sur Airbnb que dans un hôtel sur Booking.com dans le monde.

Pour rentrer dans le détail pour la France, vous avez 6,6 fois plus de chances de trouver un point de charge dans un Airbnb plutôt que dans un hôtel pour Bordeaux, 4,9 fois plus pour Paris et 2,3 fois plus pour Lyon (Cf. tableau ci-dessous).

Villes Bornes VE sur Airbnb Bornes VE sur Booking.com Chances de trouver une borne VE entre Airbnb et Booking.com Bordeaux 66 10 6.6 x plus souvent Paris 369 76 4.9 x plus souvent Lyon 53 23 2.3 x plus souvent Bornes de recharge VE : Airbnb vs hôtels (Booking.com)

Donc, si l’absence de service de chambre ne vous dérange pas et que vous voulez absolument voir la ville dans votre VE, alors un Airbnb est votre meilleur choix !

Maintenant, rentrons dans le détail des chiffres pour les parkings gratuits, payants voire inexistants dans ces trois villes de France : Paris, Bordeaux et Lyon.

Airbnb : parkings gratuits

Villes Parking Gratuit Total Places Parking % Parking Gratuit Bordeaux 5246 9472 55.4 Lyon 2398 9021 26.6 Paris 3282 49256 6.7 Parking Gratuit

Ici, les chiffres parlent d’eux-mêmes… C’est plus de 50% des bornes de recharge qu’on retrouve sur des parkings gratuits à Bordeaux. Vous n’avez que la charge à payer, ce qui est tout benef’, car on sait que les parkings tendent à coûter cher.

Airbnb : parkings payants

Villes Parking Payant Total Places Parking % Parking Payant Paris 10655 13937 76.5 Lyon 1710 4108 41.6 Bordeaux 1318 6564 20.1 Parking Payant

Sans surprise, puisque la capitale manque de places. Ainsi, c’est Paris qui compte près de 75% de parkings payants, où on peut recharger son VE. Pour Lyon, c’est près de la moitié, et Bordeaux moins du quart. Une ville où il fait bon circuler en VE décidément !

Airbnb : pas de parkings

Villes Pas de

Parking Total Places

Parking % Pas de

Parking Paris 35319 49256 71.7 Lyon 4913 9021 54.5 Bordeaux 2908 9472 30.7 Pas de Parking

Les chiffres évoluent assez peu, par rapport au tableau précédent. On reste donc à peu près sur les mêmes proportions.

Par contre, Bordeaux passe à 30% de points de charge qui n’ont pas de parkings… C’est tout de suite moins confortable et pratique pour recharger son VE.

Les chiffres montrent que les professionnels de l’hôtellerie sont en retard… Il est temps de se réveiller et de s’activer pour rattraper le wagon en route ! Ce serait vraiment dommage de louper le virage de l’électrique, alors qu’il a tant à apporter.

Le point de charge devient un véritable critère pour un séjour. Sans batterie rechargée, les voyageurs ne pourront effectivement pas aller bien loin… N’hésitez pas à nous contacter, via le formulaire qui suit, pour bénéficier d’un devis et vous décider. Avant qu’il ne soit trop tard !