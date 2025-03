Le Roborock Qrevo Master est un aspirateur robot qui se positionne comme une solution haut de gamme pour ceux qui recherchent un nettoyage autonome, efficace et intelligent. Avec des caractéristiques telles que la brosse et la serpillière FlexiArm pour une couverture optimale des coins, une puissance d’aspiration impressionnante de 10 000 Pa, un système de double serpillière rotative et une détection intelligente de la saleté, ce produit promet de transformer la corvée du ménage en une expérience sans effort. Dans cet essai, nous explorerons en détail ses fonctionnalités, ses performances, son design, son rapport qualité-prix, ainsi qu’un point négatif notable, pour évaluer s’il tient véritablement ses promesses.

Design et ergonomie : une conception pensée pour l’efficacité

Le Roborock Qrevo Master arbore un design élégant et fonctionnel, typique de la marque Roborock, qui allie esthétique moderne et praticité. Sa forme circulaire, avec un diamètre standard pour les aspirateurs robots, lui permet de se faufiler aisément sous les meubles et dans les espaces restreints. Ce qui le distingue, cependant, c’est son système FlexiArm : une brosse latérale extensible et une serpillière adaptable qui s’étendent pour atteindre les coins et les bords, des zones souvent négligées par les robots concurrents. Cette innovation garantit une couverture de nettoyage proche de 100 % dans les angles internes et le long des plinthes, un atout majeur pour les perfectionnistes du ménage.

Le robot est également équipé d’une station multifonctionnelle 3.0, qui non seulement recharge l’appareil, mais vide automatiquement la poussière, lave et sèche les serpillières avec de l’eau chaude (jusqu’à 60 °C), et remplit le réservoir d’eau. Cette station compacte réduit l’intervention humaine au minimum, offrant une expérience véritablement autonome.

Performances d’aspiration : une puissance inégalée

Avec une puissance d’aspiration de 10 000 Pa, le Qrevo Master se place parmi les aspirateurs robots les plus puissants du marché. Cette capacité, baptisée HyperForce par Roborock, lui permet de capturer sans effort poussières, cheveux, poils d’animaux et débris sur une variété de surfaces : parquets, carrelages et tapis. La brosse DuoRoller, composée de deux rouleaux en caoutchouc contrarotatifs, améliore encore cette efficacité en empêchant les enchevêtrements de cheveux, un problème fréquent avec les brosses traditionnelles. Des racleurs dissimulés dans le couvercle éliminent automatiquement les cheveux accumulés, rendant l’entretien plus simple et hygiénique.

Sur les tapis, le système Carpet Boost+ augmente la puissance pour un nettoyage en profondeur, avec un taux d’élimination des poils annoncé à 99 %. Lors de tests pratiques, le Qrevo Master excelle effectivement dans la récupération des débris incrustés, surpassant de nombreux concurrents dans cette catégorie.

Système de lavage : une propreté impeccable

Le Qrevo Master ne se contente pas d’aspirer ; il lave également les sols grâce à son système de double serpillière rotative à 200 tours par minute. Ces serpillières exercent une pression constante sur le sol, éliminant efficacement poussières, saletés et taches tenaces. L’utilisateur peut ajuster le débit d’eau via l’application Roborock, ce qui permet d’adapter le nettoyage aux différents types de sols. La technologie FlexiArm pour la serpillière assure une couverture de 98,8 % des coins et des bords, avec une précision impressionnante jusqu’à 1,85 mm des obstacles.

Un autre point fort est la capacité du robot à soulever automatiquement ses serpillières de 10 mm lorsqu’il détecte un tapis, évitant ainsi de les mouiller. Combiné à la détection intelligente de la saleté, qui déclenche un re-lavage ou un re-passage dans les zones très sales (option à activer manuellement dans l’application), ce système garantit des sols impeccables sans intervention constante.

Intelligence et navigation : une technologie de pointe

Le Qrevo Master est équipé d’un système de navigation avancé basé sur le LiDAR PreciSense et la reconnaissance d’obstacles par IA réactive. Grâce à une caméra RGB et une lumière structurée, il identifie avec précision les obstacles (chaussures, câbles, jouets) et les contourne sans heurts. L’application Roborock permet de personnaliser les cartes, de définir des zones interdites et de programmer des nettoyages spécifiques par pièce, offrant une flexibilité appréciable.

Un point négatif : le prix élevé

Malgré ses nombreuses qualités, le Roborock Qrevo Master présente un inconvénient notable : son prix. Affiché à 849,00 € (avec une réduction de 27 % dans le cadre de l’offre de printemps), il reste un investissement conséquent, même pour un appareil aussi performant. Comparé à des modèles d’entrée ou de milieu de gamme, qui offrent des fonctionnalités de base pour une fraction du coût, le Qrevo Master peut sembler hors de portée pour les budgets plus modestes. Si la station multifonctionnelle et les technologies avancées justifient en partie ce tarif, certains utilisateurs pourraient hésiter face à cet obstacle financier, surtout s’ils n’ont pas besoin de toutes ses capacités sophistiquées.

Conclusion : un bijou technologique avec un coût à considérer

En somme, le Roborock Qrevo Master est un aspirateur robot exceptionnel qui excelle dans presque tous les domaines : aspiration puissante, lavage efficace, navigation intelligente et design innovant. Son système FlexiArm et sa station autonome en font un allié de choix pour un nettoyage sans compromis, particulièrement adapté aux foyers avec des animaux ou des exigences élevées en matière de propreté. Cependant, son prix élevé pourrait freiner certains acheteurs potentiels, malgré la réduction attractive de 27 %. Avec une note de 4,5 sur 5 basée sur 144 avis, il est clair que ce produit satisfait largement ses utilisateurs, mais il s’adresse avant tout à ceux prêts à investir dans une solution premium. Pour les amateurs de technologie et de confort, le Qrevo Master est un choix difficile à battre.