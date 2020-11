A contresens : la voiture électrique à l’endroit !

A CONTRESENS : la vérité sur les voitures électriques

Le film-documentaire de l’année sur les batteries des voitures électriques et la déconstruction des Fake News

Marc Muller, Ingénieur, et journaliste de la RTS (Radio Télévision Suisse) Jonas Schneiter, Producteur-journaliste et Zelda Chauvet journaliste sont partis enquêter durant près de deux ans aux sources des batteries électriques : les matériaux et terres rares.

Les voitures électriques polluent-elles plus ? Quand est-il du travail des enfants ? La batterie électrique est-elle recyclable et comment ? Toutes les questions sont sur la table. Elles sont abordées de manière méthodique avec des interlocuteurs différents, non seulement dans les pays concernés mais aussi d’universitaires en Allemagne, Suisse…

La Bande-Annonce du film : « La voiture électrique est au coeur d’une guerre de l’information. Créer ou diffuser des fakes news permet à de nombreux lobbies ou groupes d’intérêts de ralentir des lois ou gagner du temps. Ce documentaire reprend une à une les informations diffusées dans les médias, enquête sur le terrain pour les confirmer ou les infirmer et part à la recherche de ceux qui manipulent l’information. »

Traiter le fonds des sujets autour de la voiture électrique

90 minutes absolument passionnantes qui nous emmènent tout d’abord en RDC (République Démocratique du Congo), visiter les mines de Cobalt, d’apprendre que 80% des mines sont industrielles, 20% artisanales (dont 10% non-officielles) et surtout d’entendre les politiques en cours et à venir à ce sujet. Puis s’envoler au Chili, et pas la Bolivie comme on pourrait le croire, visiter les bassins de lithium. Et une approche des plus pragmatiques, la déconstruction physique de deux voitures, une thermique et une Zoé et là encore des surprises, dont une de taille et qui concerne la voiture électrique la plus vendue en France, la batterie de la voiture électrique Zoé ne contient pas de terres rares !

Je n’en dis pas plus, il reste des questions sûrement, mais le travail effectué permet d’avoir un autre discours et des arguments solides à contre-sens, justement des détracteurs des voitures électriques. Le film « A contre-sens » vient de sortir en avant-première le 4 novembre en Belgique et en France. Il est encore possible de le visionner en avant-première jusqu’au samedi 14 novembre sur Viméo. (10 euros pour 24 heures) En bonus, il est possible de voir le débat en présence de Bertrand Piccard de la Fondation Solar Impulse, et de la Responsable Mobilité de la Fondation Nicolas Hulot, Marie Cherron.

Sources photo : film “A contresens” de Jérôme Piguet